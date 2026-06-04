Álvaro Leyva lanzó nuevas pullas contra Gustavo Petro por desconocer los resultados de las elecciones: “Puede cometer una locura”

El exministro propuso que la vicepresidenta asuma la jefatura del Estado si Petro alega fraude y se aparta del cargo - crédito Colprensa

Álvaro Leyva Durán, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, se pronunció frente a lo que fue la primera vuelta presidencial en el país sudamericano, que dejó la sorprendente victoria de Abelardo de la Espriella (con más de 10 millones de votos) contra el candidato oficialista Iván Cepeda (con más de nueve millones de sufragios).

En un comunicado publicado en su cuenta de X, el excanciller recordó que ya había advertido sobre la reacción del presidente Gustavo Petro sobre una derrota del progresismo colombiano contra el líder opositor.

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“Predije que Abelardo de la Espriella ganaría las elecciones y que Petro en su actitud autoritaria no aceptaría los resultados electorales. Que diría que hubo fraude, que se inventaría una manipulación del software de escrutinio y que alegaría que hubo trampa. Y todo sucedió”, señaló Leyva en su escrito fechado el 5 de junio pero revelado el jueves 4 de junio de 2026.

Comunicado Álvaro Leyva - crédito @AlvaroLeyva/X

En su escrito, el exjefe de cartera sostuvo que ese supuesto desconocimiento produciría dos efectos contraproducentes para el propio mandatario.

“El primero es que acabó con la campaña de su candidato que quedó definitivamente derrotado. Y el segundo es que evidenció que en esta contienda quien verdaderamente acepta las reglas de la democracia es De La Espriella y no él. A Petro solo le sirve la democracia cuando gana. Mientras que Abelardo ganará y será el próximo Presidente dentro de las reglas democráticas prestablecidas”, añadió.

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Para Leyva, la eventual victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial (21 de junio) podría provocar un “tsunami electoral” y podría provocar una desazón al presidente Petro, al considerar que “tiene la maquinaria, el dinero público y todas las costumbres electoreras más deplorables”.

- crédito @AlvaroLeyva/X

Así mismo, reiteró su propuesta para que el mandatario presente su renuncia a la Presidencia, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 193 de la Constitución Política; a su vez, Leyva planteó convocar a una comisión con congresistas de Estados Unidos, eurodiputados, el Vaticano, la ONU y figuras internacionales para revisar el escrutinio.

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Igualmente, considera que Petro no aceptará sus errores y tratará de culpar a factores externos por el resultado adverso a sus intereses, aún cuando, según Leyva, es el único responsable de sus propios actos

“El aún Presidente no será capaz nunca de reconocer sus errores. Para él los responsables de su viacrucis personal y de la catástrofe nacional serán siempre los fantasmas de su imaginación: la derecha, el fascismo, el capital, la empresa privada y la oligarquía. Cuando la realidad es que él ha sido el verdugo de su propio proyecto. La izquierda necesitará mucho tiempo y mucha reflexión para reconocer el error de haber atado su destino a la figura de Gustavo Petro”, comentó.

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FILE PHOTO: File Photo: Colombian presidential candidate Abelardo De La Espriella of the political movement Defenders of the Homeland gestures as he addresses supporters after the results of the first round of the presidential election, in Barranquilla, Colombia May 31, 2026. REUTERS/Sergio Acero/File Photo/File Photo

El comunicado también presenta a De la Espriella como la cabeza de “una nueva generación de colombianos con una visión distinta”, y mencionó que, con su llegada al Palacio de Nariño, significaría la salida de la clase política tradicional.

“Abelardo de la Espriella está haciendo historia. Y con el surgimiento de ese nuevo liderazgo, se despiden definitivamente las figuras del pasado. Y eso está bien”, resaltó.

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirige a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., EE.UU., 4 de febrero, 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Por último, hizo una petición particular al círculo más cercano del presidente para que lo acompañe en este proceso, al considerar que estaría aportas de auto inmolarse, con el propósito de ser considerado como una leyenda de la política colombiana.

“Su desespero es total y puede cometer una locura. Él, en su delirio, siempre se ha comparado con Salvador Allende y siempre ha creído que inmolarse puede engrandecerlo, cuando en realidad fue él quien se empequeñeció a sí mismo. Cuando él mismo fue quien enterró su legado. Se derrotó él mismo como persona y como político (...) sugiero que quienes lo quieren lo rodeen y lo ayuden para evitar la tragedia. Los colombianos votaremos en unos días por el futuro y enterraremos el pasado. Y Petro, en su negación, no lo ha entendido”, puntualizó.

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Por el momento, el mandatario colombiano no ha emitido ningún comentario sobre el nuevo comunicado de Álvaro Leyva.