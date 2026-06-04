Colombia

Álvaro Leyva lanzó nuevas pullas contra Gustavo Petro por desconocer los resultados de las elecciones: “Puede cometer una locura”

En una nueva carta, el excanciller dio por hecha una victoria electoral de Abelardo de la Espriella y sostuvo que el actual jefe de Estado no admitiría un resultado adverso

Guardar
Google icon
El exministro propuso que la vicepresidenta asuma la jefatura del Estado si Petro alega fraude y se aparta del cargo - crédito Colprensa
El exministro propuso que la vicepresidenta asuma la jefatura del Estado si Petro alega fraude y se aparta del cargo - crédito Colprensa

Álvaro Leyva Durán, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, se pronunció frente a lo que fue la primera vuelta presidencial en el país sudamericano, que dejó la sorprendente victoria de Abelardo de la Espriella (con más de 10 millones de votos) contra el candidato oficialista Iván Cepeda (con más de nueve millones de sufragios).

En un comunicado publicado en su cuenta de X, el excanciller recordó que ya había advertido sobre la reacción del presidente Gustavo Petro sobre una derrota del progresismo colombiano contra el líder opositor.

PUBLICIDAD

“Predije que Abelardo de la Espriella ganaría las elecciones y que Petro en su actitud autoritaria no aceptaría los resultados electorales. Que diría que hubo fraude, que se inventaría una manipulación del software de escrutinio y que alegaría que hubo trampa. Y todo sucedió”, señaló Leyva en su escrito fechado el 5 de junio pero revelado el jueves 4 de junio de 2026.

Comunicado Álvaro Leyva - crédito @AlvaroLeyva/X
Comunicado Álvaro Leyva - crédito @AlvaroLeyva/X

En su escrito, el exjefe de cartera sostuvo que ese supuesto desconocimiento produciría dos efectos contraproducentes para el propio mandatario.

El primero es que acabó con la campaña de su candidato que quedó definitivamente derrotado. Y el segundo es que evidenció que en esta contienda quien verdaderamente acepta las reglas de la democracia es De La Espriella y no él. A Petro solo le sirve la democracia cuando gana. Mientras que Abelardo ganará y será el próximo Presidente dentro de las reglas democráticas prestablecidas”, añadió.

PUBLICIDAD

Para Leyva, la eventual victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial (21 de junio) podría provocar un “tsunami electoral” y podría provocar una desazón al presidente Petro, al considerar que “tiene la maquinaria, el dinero público y todas las costumbres electoreras más deplorables”.

- crédito @AlvaroLeyva/X
- crédito @AlvaroLeyva/X

Así mismo, reiteró su propuesta para que el mandatario presente su renuncia a la Presidencia, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 193 de la Constitución Política; a su vez, Leyva planteó convocar a una comisión con congresistas de Estados Unidos, eurodiputados, el Vaticano, la ONU y figuras internacionales para revisar el escrutinio.

Igualmente, considera que Petro no aceptará sus errores y tratará de culpar a factores externos por el resultado adverso a sus intereses, aún cuando, según Leyva, es el único responsable de sus propios actos

“El aún Presidente no será capaz nunca de reconocer sus errores. Para él los responsables de su viacrucis personal y de la catástrofe nacional serán siempre los fantasmas de su imaginación: la derecha, el fascismo, el capital, la empresa privada y la oligarquía. Cuando la realidad es que él ha sido el verdugo de su propio proyecto. La izquierda necesitará mucho tiempo y mucha reflexión para reconocer el error de haber atado su destino a la figura de Gustavo Petro”, comentó.

FILE PHOTO: File Photo: Colombian presidential candidate Abelardo De La Espriella of the political movement Defenders of the Homeland gestures as he addresses supporters after the results of the first round of the presidential election, in Barranquilla, Colombia May 31, 2026. REUTERS/Sergio Acero/File Photo/File Photo
FILE PHOTO: File Photo: Colombian presidential candidate Abelardo De La Espriella of the political movement Defenders of the Homeland gestures as he addresses supporters after the results of the first round of the presidential election, in Barranquilla, Colombia May 31, 2026. REUTERS/Sergio Acero/File Photo/File Photo

El comunicado también presenta a De la Espriella como la cabeza de “una nueva generación de colombianos con una visión distinta”, y mencionó que, con su llegada al Palacio de Nariño, significaría la salida de la clase política tradicional.

“Abelardo de la Espriella está haciendo historia. Y con el surgimiento de ese nuevo liderazgo, se despiden definitivamente las figuras del pasado. Y eso está bien”, resaltó.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirige a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., EE.UU., 4 de febrero, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirige a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., EE.UU., 4 de febrero, 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Por último, hizo una petición particular al círculo más cercano del presidente para que lo acompañe en este proceso, al considerar que estaría aportas de auto inmolarse, con el propósito de ser considerado como una leyenda de la política colombiana.

“Su desespero es total y puede cometer una locura. Él, en su delirio, siempre se ha comparado con Salvador Allende y siempre ha creído que inmolarse puede engrandecerlo, cuando en realidad fue él quien se empequeñeció a sí mismo. Cuando él mismo fue quien enterró su legado. Se derrotó él mismo como persona y como político (...) sugiero que quienes lo quieren lo rodeen y lo ayuden para evitar la tragedia. Los colombianos votaremos en unos días por el futuro y enterraremos el pasado. Y Petro, en su negación, no lo ha entendido”, puntualizó.

Por el momento, el mandatario colombiano no ha emitido ningún comentario sobre el nuevo comunicado de Álvaro Leyva.

Temas Relacionados

Álvaro LeyvaGustavo PetroAbelardo de la EspriellaElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial de la FIFA 2026

El capitán de la selección Colombia está en la lista de 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para el torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá

James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial de la FIFA 2026

Prensa portuguesa entregó detalles del interés del Fenerbahçe de Turquía en Luis Javier Suárez: “Me prometió que sería el máximo goleador”

El goleador del Sporting Lisboa estaría entre los planes de uno de los equipos más poderosos de dicho país

Prensa portuguesa entregó detalles del interés del Fenerbahçe de Turquía en Luis Javier Suárez: “Me prometió que sería el máximo goleador”

Federico Gutiérrez arremetió contra Gustavo Petro por desmanes en la Universidad de Antioquia: “Usted solo le cumple a los bandidos y criminales”

El alcalde de Medellín cuestionó la falta de apoyo estatal al centro educativo y afirmó que los logros académicos pertenecen a su proyecto político, no al Ejecutivo nacional

Federico Gutiérrez arremetió contra Gustavo Petro por desmanes en la Universidad de Antioquia: “Usted solo le cumple a los bandidos y criminales”

Rescatado mono capuchino que pasó más de tres años amarrado a una cadena: lo usaban para generar contenido para redes sociales

El animal era usado para crear contenido que era difundido en redes sociales

Rescatado mono capuchino que pasó más de tres años amarrado a una cadena: lo usaban para generar contenido para redes sociales

María Fernanda Cabal cuestionó fallo judicial que obliga a Abelardo de la Espriella a pedir disculpas públicas a Laura Rodríguez

La congresista cuestionó a la jueza Xinia Navarro por publicaciones de apoyo a Iván Cepeda, luego de que emitiera la decisión tras una entrevista que el candidato presidencial concedió al programa ‘Piso 8 FM’, dirigido por el comediante Jhovanoty, en la que hizo comentarios a una periodista sobre su miembro viril

María Fernanda Cabal cuestionó fallo judicial que obliga a Abelardo de la Espriella a pedir disculpas públicas a Laura Rodríguez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: Caracol Televisión habría cambiado de planes para renovar el programa en 2026

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: Caracol Televisión habría cambiado de planes para renovar el programa en 2026

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

El fenómeno “Dai Dai”: la canción de Shakira para el Mundial impulsa el aprendizaje de idiomas

Deportes

Ídolo de Atlético Nacional defendió al jugador Juan Rengifo tras la derrota en la final de la Liga BetPlay: “No le den la responsabilidad”

Ídolo de Atlético Nacional defendió al jugador Juan Rengifo tras la derrota en la final de la Liga BetPlay: “No le den la responsabilidad”

Medellín y Santa Fe ya tienen las fechas de sus partidos en playoffs de la Copa Sudamericana: estos son los horarios

La selección Colombia parte rumbo a la tierra del Mundial 2026: así será la agenda del último día de la Tricolor en Bogotá

Escocia presentó su canción oficial para el Mundial 2026: una emblemática banda indie fue la elegida

“Chicho” Serna aseguró que los jugadores de Nacional no tenían actitud de final: “Creyeron que era un partido cualquiera”