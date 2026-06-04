Colombia

María Fernanda Cabal cuestionó fallo judicial que obliga a Abelardo de la Espriella a pedir disculpas públicas a la periodista Laura Rodríguez: “¿Cuántos casos más así?"

La congresista cuestionó a la jueza Xinia Navarro por publicaciones de apoyo a Iván Cepeda, luego de que emitiera la decisión tras una entrevista que el candidato presidencial concedió al programa ‘Piso 8 FM’, dirigido por el comediante Jhovanoty, en la que hizo comentarios a una periodista sobre su miembro viril

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El candidato presidencial le pidió disculpas a la periodista días después de lo ocurrido a través de X el 13 de mayo de 2026, pero dicha acción no lo salvó de la decisión judicial - créditos Catalina Olaya/Colprensa | @XiniaNavarro/X
El candidato presidencial le pidió disculpas a la periodista días después de lo ocurrido a través de X el 13 de mayo de 2026, pero dicha acción no lo salvó de la decisión judicial - créditos Catalina Olaya/Colprensa | @XiniaNavarro/X

Siguen conociéndose reacciones al fallo judicial que se emitió por parte del Juzgado 129 Penal Municipal con función de Conocimiento de Bogotá, que ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella disculparse y retractarse por las expresiones que dirigió a la periodista Laura Rodríguez en el programa Piso 8 F, y una de ellas fue la de la senadora María Fernanda Cabal.

La congresista apuntó contra la jueza Xinia Rocío Navarro Prada, quien tomó la controvertida decisión, y cuestionó a la togada por una serie de publicaciones de años atrás en apoyo a Iván Cepeda, rival del abogado cordobés, con quien definirá en segunda vuelta al nuevo jefe de Estado. El señalamiento lo hizo en un mensaje publicado en su cuenta de X la mañana del miércoles 3 de junio.

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Cabal reprochó la decisión judicial también apoyada en que De la Espriella ya había realizado una publicación en X ofreciéndole disculpas a Rodríguez, y dejó una pregunta al final de sus palabras.

“Entonces esta juez es la que falla contra @ABDELAESPRIELLA para que se disculpe por algo que ya se disculpó en el caso de la periodista de Piso 8. ¿Cuántos casos más así?”, señaló la congresista.

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Cabal se refirió a la decisión judicial el miércoles 4 de junio de 2026 - crédito @MariaFdaCabal/X
Cabal se refirió a la decisión judicial el miércoles 4 de junio de 2026 - crédito @MariaFdaCabal/X

Sumado a lo anterior, Cabal compartió tres capturas de pantallas con publicaciones que Navarro realizó entre 2018 y 2019, cuando la red social X era conocida como Twitter, y haciendo alusión a Iván Cepeda.

  • “Yo Estoy Con Iván Cepeda por su inteligencia, coherencia, valentía y constancia. Nadie te callará porque la verdad debe salir la luz. Es mucho el cariño y admiración que tengo. Gracias por todo lo que haces por Colombia. Digno hijo de los Compañeros Manuel Cepeda y Yira Castro”.
  • “Imperdible!!! Siempre en nuestra mente estará el camarada Manuel Cepeda. Hoy su valiente hijo @IvanCepedaCast nos llena de orgullo e inspiración. Estaré conectada al documental. Fraternal abrazo senador. @PoloDemocratico @Renace_pais”.
  • “Qué valiente es el compañero @IvanCepedaCast sus luchas políticas y personales nos enorgullecen”.

Qué más señaló el fallo judicial en contra de Abelardo de la Espriella

El documento concluyó que el candidato presidencial vulneró derechos a la igualdad, la dignidad, la no discriminación, la participación política en condiciones de dignidad y una vida libre de violencias basadas en género, según el fallo de tutela N.° 2026-0170 del 1 de junio de 2026.

Dicha decisión judicial le dio 48 horas al candidato presidencial para publicar una declaración pública dirigida a la ciudadanía.

Según el juzgado, ese pronunciamiento debe difundirse por los mismos canales digitales que usa de manera habitual para contenido político y ciudadano y mantenerse visible durante al menos 30 días calendario.

Abelardo de la Espriella se disculpó en público (vía X) con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en la emisión del programa de Piso 8 FM - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella se disculpó en público (vía X) con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en la emisión del programa de Piso 8 FM - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La tutela fue presentada por la abogada Tatiana Echavarría Arango contra De la Espriella por declaraciones hechas en el programa que dirige el comediante Jhovanoty (Jhovany Ramírez).

En esa entrevista, el aspirante presionó a Laura Rodríguez para que mirara una fotografía suya y comentara sobre sus partes íntimas, y además afirmó que había obtenido el apoyo de votantes mujeres gracias por esa imagen.

De la Espriella dijo en el programa: “Esa foto la podemos publicar, porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino (...) Estoy mal de culo, pero miren esta foto. ¿Qué ves aquí, cariño?, acércala, hazle zoom (...). No, mi amor, ¿pero qué más ves?, no seas tímida”.

Por tal motivo, el juzgado ordenó que, en las mismas declaraciones públicas, el candidato reconozca la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático y electoral.

También dispuso que admita que el criterio de las mujeres para votar se basa en su inteligencia, opinión y discernimiento.

El fallo también obligó a editar la entrevista y fijar protocolos internos

La decisión no se limitó al candidato. El juzgado también ordenó a Edwil Jhovany Ramírez Ortega (Jhovanoty), director y productor del programa, reeditar la entrevista para suprimir “de manera integral el segmento audiovisual que contiene las expresiones respecto de las cuales se acreditó la vulneración de derechos fundamentales”, según el fallo.

El resto del contenido debe permanecer intacto. Una vez hecha la edición, la nueva versión tendrá que publicarse para reemplazar el producto audiovisual original que incluía las declaraciones de De la Espriella.

Jhovanoty habló de las amenazas que ha recibido - crédito @peretantico/IG
Jhovanoty también deberá tomar acciones como parte de los lineamientos internos del programa Piso 8 FM - crédito @peretantico/IG

Además, el juzgado ordenó a Ramírez Ortega adoptar e implementar lineamientos editoriales, protocolos internos o mecanismos de sensibilización.

La instrucción apunta a prevenir escenarios de violencia simbólica, discriminación o instrumentalización de las mujeres que participen en sus espacios periodísticos, de opinión o entretenimiento, según la decisión judicial.

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