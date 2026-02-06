Colombia

Ecuador confirmó reunión con la delegación colombiana para superar la guerra arancelaria: “Privada y sin cobertura”

La agenda binacional incluye la revisión de los mecanismos de cooperación en seguridad fronteriza, entre otros temas

Ecuador se pronunció sobre la reunión con la delegación colombiana para superar la guerra arancelaria entre ambos países - crédito Luisa González/Adriano Machado/REUTERS

En medio de la agudización de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador confirmó una reunión privada de alto nivel para abordar la agenda bilateral. El encuentro cobra especial trascendencia por la expectativa de que ambas naciones avancen en acuerdos de seguridad y el restablecimiento de sus intercambios en materia fronteriza, comercial y energética, en un contexto marcado por recientes medidas arancelarias y una escalada del conflicto en la región.

La Cancillería colombiana comunicó que la cita, a celebrarse en Ecuador el viernes 6 de febrero de 2026, tiene como objetivo principal lograr “entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético”.

El Gobierno de Daniel Noboa no dio a conocer la hora ni el lugar del encuentro, enfatizando que será privado “sin cobertura” - crédito Kylie Cooper/Reuters

La delegación colombiana está encabezada por Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores, y Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa, junto a altos funcionarios de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; de Minas y Energía, de Justicia, y representantes de la petrolera estatal Ecopetrol.

Aunque la Cancilleria ecuatoriana no reveló la hora ni el lugar enfatizó a EFE que la reunión será “privada sin cobertura”. De acuerdo con la cartera del vecino país, se priorizará la discusión de la agenda bilateral en un momento en el que ambas naciones adoptaron medidas restrictivas de alto impacto.

Detalles sobre encuentro entre las cancillerías de Colombia y Ecuador

Comunicado de la Cancillería en el que se dan a conocer los puntos más importantes que se tratarán con el Gobierno de Ecuador para superar la crisis arancelaria con Colombia - crédito Cancillería

Uno de los puntos culminantes de esta agenda bilateral será la discusión sobre la reciente decisión de Ecuador de incrementar hasta USD 30 por barril la tarifa para el transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (Sote), un alza de 900% frente al valor anterior, según explicó la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, a Caracol Radio.

Otro objetivo es revisar los mecanismos de cooperación en seguridad fronteriza, un ámbito que ha estado bajo presión por el recrudecimiento de la violencia y la operación de grupos criminales en la zona limítrofe, registrando 52 homicidios por cada 100.000 habitantes en territorio ecuatoriano, la mayor tasa de América Latina.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó en entrevista con Blu Radio que Colombia planteó una propuesta integral relacionada con seguridad, comprometiéndose a erradicar 5.000 hectáreas de coca en la frontera y reforzar la presencia militar para combatir la criminalidad organizada.

Los antecedentes de la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

Los antecedentes de la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador - crédito Karen Toro/Reuters

El principal detonante de la crisis actual fueron los aranceles del 30% establecidos por Ecuador desde el 1 de febrero de 2026 a las importaciones desde Colombia, fundamentados en una presunta “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia contra el narcotráfico en la frontera común de 586 kilómetros. Como respuesta, el gobierno colombiano aplicó la misma tasa arancelaria a más de 50 productos ecuatorianos y suspendió las ventas de energía eléctrica al país vecino.

La escalada continuó con un aumento en la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE): Ecuador incrementó esta tarifa de 3 a 30 dólares por barril para el crudo de Ecopetrol. Sin embargo, Colombia ratificó en un comunicado su disposición a “apoyar a Ecuador para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional”.

La preocupación compartida por la seguridad se vincula al estado de “conflicto armado interno” que rige en Ecuador desde 2024, declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales dedicadas principalmente al narcotráfico. Ese año cerró con un alarmante récord de 9.216 homicidios, según atribuye el Gobierno ecuatoriano a estas organizaciones, que elevaron la violencia en el país a niveles sin precedentes.

