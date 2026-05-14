Colombia

Joven tolimense denunció ser víctima de acoso en sus redes sociales: el agresor la calificó de “dama de compañía”

Una serie de mensajes ofensivos y ataques personales llevó a una ciudadana a exponer su situación, lo que desencadenó muestras de respaldo y alertas respecto a situaciones similares

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Pantalla de celular con mensajes ofensivos, violencia virtual, bullying en línea, hostigamiento psicológico, redes inseguras, acoso escolar, intimidación digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El acoso digital continúa incrementando, por lo que la joven decidió hablar para evitar nuevas víctimas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 13 de mayo de 2026 se viralizó una denuncia por acoso, realizada por una joven identificada como María Camila, lo que desató preocupación en la comunidad de Líbano, municipio ubicado al norte del Tolima, y reavivó el debate sobre la violencia de género en redes sociales y la seguridad de las mujeres.

La joven denunció lo ocurrido a través de una página de Facebook llamada Líbano es una Chimba, allí afirmó que ha recibido mensajes ofensivos y misóginos, así como ataques personales, a través de distintas plataformas digitales, por parte de un sujeto identificado como Esneider Ruiz, que prestaría servicios de transporte informal puerta a puerta entre Bogotá y el norte del Tolima.

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La víctima anunció su decisión de recurrir a instancias legales y dar visibilidad pública al caso, con el propósito de evitar la normalización de este tipo de conductas y que otras personas sigan pasando por lo mismo.

La denunciante aseguró que desde el 12 de mayo recibió la primera comunicación y, desde ese momento, fue constantemente atacada: “Desde ayer este hombre me ha estado acosando por redes sociales con comentarios misóginos, ofensivos y denigrantes simplemente por ser una mujer colombiana viviendo en Estados Unidos”, detalló la joven tolimense.

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Aclaró, además, que no existía ningún tipo de relación previa con el presunto agresor: “Recalco que nunca he tenido contacto con este sujeto, de hecho no hacía parte de mis amigos en redes”.

Las joven mostró los comentarios que recibe por parte del sujeto en sus redes sociales - crédito María Camila AG / Facebook
Las joven mostró los comentarios que recibe por parte del sujeto en sus redes sociales - crédito María Camila AG / Facebook

De acuerdo con el relato de María Camila, no se trataría de un hecho aislado, lo que generó preocupación entre los habitantes de la región y motivó mensajes de apoyo por parte de otras personas de la región.

La dimensión del acoso fue ejemplificada por la propia afectada que explicó que el presunto agresor le envió imágenes tomadas de su perfil, acompañadas de mensajes insultantes acerca de su vestimenta: “Llegó al nivel de enviarme fotografías mías en vestido diciendo que yo era una ‘put4’, haciendo ataques totalmente falsos y llenos de odio”, afirmó en la publicación realizada en la plataforma.

En el post, María Camila adjuntó pantallazos de los mensajes recibidos como prueba de lo sucedido, lo que desató una oleada de indignación tanto entre los internautas como entre residentes del Tolima porque el sujeto le dijo frases como: “Todos saben que Colombiana en EEUU es dama de compañía, está escrito”.

El sujeto no deja de hostigar a la joven por mensajes internos - crédito María Camila AG / Facebook
El sujeto no deja de hostigar a la joven por mensajes internos - crédito María Camila AG / Facebook

La denunciante planea acciones legales en contra del acosador

De acuerdo con la información publicada por la joven en Facebook, tras exponer el caso públicamente, distintas personas se comunicaron con ella para informarle de conductas similares por parte de Esneider Ruiz: “Varias personas me escribieron diciéndome que no sería la primera vez que tiene comportamientos similares con otras mujeres”.

En su declaración pública, María Camila señaló su preocupación por la tolerancia social a este tipo de agresiones y la necesidad de evitar la impunidad digital.

Voy a actuar de manera legal y también públicamente, porque no pienso normalizar el acoso ni permitir que personas de mi pueblo estén rodeadas de individuos con este nivel de odio hacia las mujeres”, explicó al anunciar su intención de recurrir a vías judiciales.

La joven hizo un llamado a la precaución por la actividad a la que se dedica el sujeto: “Como mujer tolimense de Líbano, Tolima, me duele ver este tipo de comportamientos y hago un llamado a tener cuidado con las personas a las que les abren las puertas de sus hogares y su confianza”.

Pantalla de celular con mensajes ofensivos, violencia virtual, bullying en línea, hostigamiento psicológico, redes inseguras, acoso escolar, intimidación digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ciudadanía pide acciones de las autoridades en contra de los acosadores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La denuncia de María Camila visibiliza la vulnerabilidad de las personas frente a agresiones digitales, en especial por parte de aquellos con los que no han tenido ningún vínculo previo, pero que se creen con el derecho de atacar y opinar sobre su vida con mensajes violentos.

El testimonio incluye el material probatorio, lo que llevó a los ciudadanos a exigir respuestas institucionales ante este tipo de casos.

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