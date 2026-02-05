Colombia

Petro arremetió contra conjuez designado para el caso Iván Cepeda y publicó una foto que evidenció su cercanía con Abelardo de la Espriella

El presidente denunció un presunto golpe a la democracia, pidió monitoreo de la OEA y la Unión Europea y cuestionó al conjuez, a quien señaló como contradictor político

El presidente Gustavo Petro denunció
El presidente Gustavo Petro denunció públicamente la decisión judicial que afecta la inscripción de listas electorales en Colombia - crédito Kylie Cooper/REUTERS

El presidente Gustavo Petro encendió una nueva polémica política al denunciar públicamente lo que calificó como un “grave golpe a la democracia colombiana”, luego de una decisión relacionada con la inscripción de listas electorales. A través de su cuenta en X, el mandatario señaló directamente al conjuez Hollman Ibáñez Parra, que, según afirmó, habría actuado de manera irregular al negar el derecho a elegir y ser elegido a un ciudadano que considera su rival electoral.

“Estamos ante un delito”, escribió Petro, al asegurar que esta persona “nunca debió ser conjuez” y que, aun así, terminó fungiendo como juez administrativo en un proceso que, a su juicio, vulnera derechos políticos fundamentales.

Petro calificó el fallo de
Petro calificó el fallo de un conjuez como un “grave golpe a la democracia colombiana” y aseguró que atenta contra derechos políticos - crédito X

En su pronunciamiento, el jefe de Estado sostuvo que está “herido el derecho a elegir y ser elegido” y anunció que solicitó un “monitoreo inmediato de la OEA y la Unión Europea” frente a lo ocurrido. Petro también cuestionó de manera directa al Consejo Nacional Electoral (CNE). Según explicó, el organismo aún no ha tomado una decisión sobre la fusión de Colombia Humana con el Pacto Histórico, lo que, en su concepto, hace que se aplique de forma indebida la norma de coalición de minorías a un partido que, aseguró, es “el mayor de Colombia”.

De acuerdo con el mandatario, esa interpretación estaría impidiendo la inscripción de listas en territorios donde dicha fuerza política obtuvo mayorías en las elecciones de hace cuatro años. “Por ahí impide la inscripción de listas de ese partido donde obtuvo mayorías”, afirmó en su mensaje.

El presidente cerró su pronunciamiento con una advertencia política de alto calibre: “Es grave el golpe a la democracia colombiana. La dictadura que buscan viene es de la corrupción y las mafias”.

Noticia en desarrollo...

