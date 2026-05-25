Centro Democrático rechazó el secuestro de Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame y coordinador de la campaña de Paloma Valencia

Alfredo Iván Guzmán Varcarcel, coordinador de la campaña a la presidencia de Paloma Valencia en Arauca, fue secuestrado; lo que causó una fuerte reacción del Centro Democrático - crédito suministrado a Infobae Colombia

El secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, coordinador de campaña de Paloma Valencia e hijo del exalcalde de Tame, Alfredo Iván Guzmán Tafur, ocurrido en la madrugada del lunes 25 de mayo de 2026, llevó al Centro Democrático a expresar su profundo rechazo sobre este suceso, que causó conmoción en el municipio de más de 49.000 habitantes.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades y reproducida por diversos medios de comunicación, el hombre de 33 años fue interceptado por varios sujetos armados en el barrio Villa Maestro, que lo obligaron a subir a un vehículo y lo trasladaron a un destino desconocido. El hecho se produjo mientras Guzmán Valcárcel regresaba a su vivienda después de compartir con conocidos en esa zona.

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La reacción de la colectividad de centro-derecha no se hizo esperar y enfatizó que este episodio se suma a una serie de ataques que han tenido como blanco a sus militantes y simpatizantes en distintas regiones del país. “No vamos a callar ni a ceder ante la intimidación. Exigimos su liberación inmediata. El temor no detendrá a la democracia”, sostuvo el partido en el mensaje difundido en sus redes sociales.

Con este mensaje, el Centro Democrático rechazó secuestro de Alfredo Iván Guzmán, coordinador de la campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en Arauca - crédito @cedemocratico/X

Las primeras informaciones entregadas por las autoridades detallan que el secuestro en una zona que tiene presencia constante de estructuras armadas ilegales, en especial, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc en la región. Por tal motivo, el hecho ha motivado el despliegue inmediato de unidades especializadas del Gaula de la Policía Nacional y del Ejército, en pro de dar con su paradero.

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Ambas fuerzas han puesto en marcha un operativo de búsqueda y verificación en los principales corredores viales del sector. Según se ha conocido, las iniciales apuntan a que los captores habrían huido por la ruta entre Tame y Rondón, zona históricamente compleja por la actividad de grupos armados. Este suceso ha causado preocupación en el ámbito político y social, al ser el coordinador regional de campaña de Valencia.

Alfredo Iván Guzmán Valcácel, miembro del Centro Democrático secuestrado en Arauca, tiene 33 años y es hijo del exalcalde de Tame - crédito suministrada a Infobae Colombia

El partido denunció la persecución y los riesgos que enfrentan quienes participan en sus actividades proselitistas en zonas de conflicto. Desde distintos frentes políticos, se han elevado voces solicitando acciones urgentes que permitan el regreso seguro de Guzmán Barbacel a su entorno familiar, en una acción que acontece a solo seis días de que se lleve a cabo la primera vuelta.

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Indignación por el secuestro del coordinador de campaña de Paloma Valencia en Arauca

El congresista José Vicente Carreño Castro, integrante del Centro Democrático, expresó en sus redes sociales su repudio a este secuestro. “Rechazo categóricamente el secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel en Tame. Hago un llamado urgente al respeto por su vida y su pronta liberación. Solicito a @DefensoriaCol y @DiocArauca su valiosa mediación humanitaria para lograr el regreso de Alfredo al seno de su familia”, dijo.

José Vicente Carreño, congresista del Centro Democrático, repudió secuestro de Alfredo Iván Guzmán, coordinador de la campaña de Paloma Valencia en Arauca - crédito @joseVcarreno101/X

Este caso se produjo en medio de una coyuntura de alta tensión en Arauca, en donde los secuestros y las amenazas contra líderes sociales y miembros de los partidos han sido denunciados por organizaciones nacionales e internacionales. La región, que además es fronteriza con Venezuela, ha enfrentado históricamente situaciones de orden público complejas, por la disputa territorial de grupos armados.

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La operación de búsqueda y rescate permanece activa mientras familiares, allegados y dirigentes políticos insisten en la necesidad de mantener la atención nacional e internacional sobre la situación, que demostraría la falta de garantías para el ejercicio electoral. Hasta el momento no se han reportado avances concluyentes sobre el paradero del secuestrado, que tiene en vilo al equipo de campaña de Valencia en Arauca.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Arauca han mostrado la voluntad de acompañar y mediar en el proceso, en procura de una salida humanitaria inmediata. Entretanto, la incertidumbre y el temor persisten entre los habitantes de Tame y otras localidades de la zona, en donde la violencia asociada a la confrontación armada sigue condicionando la contienda electoral, en la que participa la oposición.

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