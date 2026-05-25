Identifican el cadáver de Kevin Santiago Ángel, profesor desaparecido tras visitar un gimnasio en Bogotá

Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel tras varios días de búsqueda en el sur de Bogotá - crédito X

La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal informaron a la familia de Kevin Santiago Ángel Garzón que el cuerpo del docente fue ingresado a las instalaciones de Medicina Legal en Bogotá el viernes 22 de mayo, donde se realizó la necropsia y se confirmó su identidad a través de huellas dactilares. De acuerdo con el registro de la entidad, el procedimiento quedó consignado en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec).

La desaparición de Kevin Santiago Ángel ocurrió el miércoles 20 de mayo. Según la versión de su madre, Marta Garzón, el docente salió de su casa en la localidad de Kennedy rumbo al colegio Santiago de las Atalayas de Bosa, donde trabajaba como profesor de informática y robótica.

PUBLICIDAD

Durante esa jornada, mantuvo comunicación habitual con su familia hasta las 6:20 p. m., momento en el que informó que se encontraba en el gimnasio, según recogió Citytv. A partir de ese instante, no se registraron más contactos ni respuestas a los mensajes y llamadas posteriores.

La última vez que fue visto, Ángel Garzón se encontraba en el gimnasio SmartFit de Kennedy Central. El caso generó movilizaciones ciudadanas en la localidad de Bosa, donde la comunidad exigió a las autoridades acelerar la búsqueda y esclarecer el paradero del educador.

PUBLICIDAD

Por el momento, las causas específicas de su muerte no han sido reveladas y la familia aguarda el resultado del dictamen forense. La Fiscalía indicó que el caso fue asumido por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, con el objetivo de identificar a los responsables.

Noticia en desarrollo...

PUBLICIDAD