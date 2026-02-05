Colombia

La multa que deberá pagar el conductor de la camioneta de alta gama que causó accidente fatal en Bogotá: el motociclista continúa grave

Las autoridades identificaron a un joven de 20 años que, al no respetar la señal de semáforo, provocó una colisión múltiple en la que una mujer falleció y varias personas resultaron heridas

Guardar
El incidente ocurrió durante la tarde en la intersección de la Calle 63 y la Carrera 17, donde un vehículo particular perdió el control y arrolló a peatones, provocando además daños materiales y cierre vial temporal en el sector - crédito X

Andrés Felipe Domínguez Pardo, un joven de 20 años, fue identificado como el conductor de la camioneta negra marca BYD, modelo 2026, que causó un accidente múltiple en la intersección de la calle 63 con carrera 17, barrio San Luis, en Bogotá, el miércoles 4 de febrero.

Domínguez Pardo recibió una multa de 1.266.101 pesos por una infracción de tránsito tipo D04, que corresponde a “no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de ‘PARE’ o un semáforo intermitente en rojo”, según el Código Nacional de Tránsito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El vehículo no está registrado a su nombre, sino al de Tania Margarita Vásquez Silva, que figura como propietaria y no presenta antecedentes de multas.

Andrés Felipe Domínguez Pardo, de
Andrés Felipe Domínguez Pardo, de 20 años, fue identificado como el conductor que cruzó el semáforo en rojo y causó el accidente en San Luis, Bogotá - crédito X

Según el reporte oficial de la Policía de Tránsito de Bogotá, la sanción quedó registrada con la observación de que “el infractor omite la señal en rojo del semáforo ocasionando un accidente de tránsito con una persona fallecida y varios lesionados”.

El joven presentó politraumatismos, aunque rechazó ser trasladado a un centro asistencial tras ser valorado en el lugar.

El accidente y sus consecuencias

El siniestro se produjo cerca de las 2:38 p. m., cuando la camioneta conducida por Domínguez Pardo cruzó el semáforo en rojo a alta velocidad, colisionó con una motocicleta que circulaba en sentido sur-norte, impactó un poste de energía y terminó arrollando a una mujer que caminaba por la acera junto a dos menores de edad.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en el que el vehículo de alta gama avanza a gran velocidad y desencadena la secuencia de choques.

La infracción de tránsito D04
La infracción de tránsito D04 aplicada al conductor incluye una multa superior a 1,2 millones de pesos por no respetar la luz roja - crédito Simit

Según el testimonio de testigos recogido por Citytv, la víctima fatal era una mujer de aproximadamente 58 años. Los menores de 11 y 6 años que la acompañaban resultaron heridos y fueron trasladados a la Clínica Country.

El niño menor sufrió trauma craneoencefálico leve, trauma facial y laceraciones, mientras que la mayor presentó lesiones superficiales. La mujer habría empujado a los niños hacia un lado instantes antes del impacto, lo que permitió que sobrevivieran.

El hecho dejó también a un joven motociclista de 22 años, identificado como Santiago Álvarez, en estado grave. Según relató su padre a Citytv, Álvarez sufrió una fractura de cráneo y presentó una hemorragia cerebral que requirió cirugía.

El motociclista permanece bajo observación en la Clínica Nueva. Además, una joven de 19 años que iba como pasajera en la camioneta sufrió traumas en brazo y pierna derecha.

Las autoridades mencionan que el hecho involucró a un automóvil fuera de control, un motociclista accidentado y una fuga de gas, lo que llevó a un amplio despliegue de emergencia y restricciones a la circulación - crédito X

Investigación y antecedentes

Las autoridades confirmaron que a Domínguez Pardo se le practicó una prueba de alcoholemia tras el accidente, con resultado negativo. No se encontraron antecedentes de infracciones previas en el historial del conductor.

El proceso judicial ahora está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que investiga si el exceso de velocidad o alguna otra causa contribuyó al siniestro.

El jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, teniente coronel Jhon Silva, explicó que el accidente se originó cuando la camioneta avanzó en dirección oriente-occidente y, al cruzar en rojo, colisionó con la motocicleta antes de proyectarse contra un poste y golpear a peatones.

Videos difundidos en redes sociales muestran el movimiento del vehículo, la proyección del motociclista y la caída de cables eléctricos, que incluso provocaron una fuga de gas natural y daños en una vivienda cercana.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, declaró a medios de comunicación que el caso ya es objeto de investigación judicial para establecer la responsabilidad del conductor y las causas exactas del accidente.

El suceso se registró cuando un vehículo que superaba el límite de velocidad y cruzó una señal en rojo arrolló a una adulta mayor, poco después de que esta alejara a unos niños que la acompañaban por una acera de Bogotá crédito @Angie_ruiz26 / X

“Eso es motivo ya de investigación por parte de la autoridad judicial para determinar la posible responsabilidad y la responsabilidad que tiene quien cometió el hecho o actuó allí”, señaló el mandatario local.

Siniestros viales en Bogotá

De acuerdo con el Observatorio de Movilidad del Distrito, en 2025 se reportaron 562 muertes por siniestros viales en Bogotá, de las cuales 213 correspondieron a peatones. La cifra refleja la persistente problemática de seguridad vial en la capital colombiana, donde el incumplimiento de señales de tránsito figura entre las principales causas de accidentes graves.

Temas Relacionados

Accidente de tránsito en BogotáCalle 63BogotáSiniestro vialesSeguridad vialColombia-Noticias

Más Noticias

El Ideam confirmó que habrá un segundo frente frío que afectaría a San Andrés y al golfo de Urabá

En el más reciente reporte, la jefa de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, Carolina Rueda, confirmó que continuarán las lluvias en algunas regiones del país, especialmente en el norte

El Ideam confirmó que habrá

Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a Christian González antes del Super Bowl: “Espero celebrar contigo”

El esquinero de los New England Patriots de ascendencia colombiana quedó sorprendido con las palabras que le dedicó el atacante del Bayern Múnich a días del partido ante Seattle Seahawks

Luis Díaz envió un mensaje

Angélica Lozano cuestionó al CNE por habilitar a Daniel Quintero para participar en la consulta de marzo: “Absurda decisión”

La congresista criticó el hecho de que el candidato fuera avalado para unirse a la consulta, mientras que el aspirante Iván Cepeda quedó por fuera

Angélica Lozano cuestionó al CNE

Pagos con tarjetas de crédito y débito tendrán cambio: dicen por qué es bueno quitar impuesto que incomoda al Gobierno

El proyecto plantea facilitar transacciones electrónicas para que más negocios accedan al sistema financiero formal

Pagos con tarjetas de crédito

Alcaldía de Bogotá denunció que indígenas embera de la UPI La Florida bloquearon ayudas del distrito: pidieron contratos

El distrito indicó que voceros de la población no están permitiendo la entrada de funcionarios de Integración Social y equipos técnicos para realizar jornadas de servicios sociales

Alcaldía de Bogotá denunció que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro ordenó ubicar a integrantes

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

Hunter SHH100: estos son los poderosos equipos antidrones incautados a las disidencias de las Farc y el ELN

Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial, según informe de The Economist

ENTRETENIMIENTO

Shakira fue confirmada como acto

Shakira fue confirmada como acto musical del Gran Premio de Arabia Saudi de la Fórmula 1

Humorista de ‘Sábados Felices’ reveló por qué salió del programa después de 30 años: “Se cumplió un ciclo”

Jay Torres reveló los motivos que frustraron su romance con Sara Uribe antes de ‘La casa de los famosos’: “Volvamos a intentarlo”

Johanna Fadul reveló cómo quedó su relación con Valentino Lázaro y Sara Uribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Llegué a sentir cariñito por él”

Violeta Bergonzi regresó a clases y compartió las imágenes con el uniforme que usará en los próximos días

Deportes

Luis Díaz envió un mensaje

Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a Christian González antes del Super Bowl: “Espero celebrar contigo”

Martha Bayona, figura del ciclismo de pista, recibió duro golpe por parte de la UCI por violar las normas antidopaje

Un grande de Argentina va por Edwuin Cetré: Medellín está atento a la operación

Juan Carlos Osorio exigió más: señaló el bajo rendimiento físico de Remo en el inicio del Brasileirao

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino sub 20