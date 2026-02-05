La Cidh negó medidas cautelares solicitadas por el abogado de la familia de Miguel Uribe

El abogado de la familia del senador Miguel Uribe solicitó medidas cautelares tras el atentado que sufrió - crédito Colprensa

La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) decidió cerrar el expediente relacionado con una solicitud de medidas cautelares efectuada por el abogado de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras haber sido víctima de un atentado el 7 de junio de 2025.

De acuerdo con la información suministrada por la comisión, enviada a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, no se cumplieron los requisitos para otorgar este tipo de medidas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La Comisión ha decidido cerrar el expediente de la presente solicitud de medida cautelar, en tanto no se cumplen los requisitos del artículo 25 del Reglamento. Esta decisión, en todo caso, no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo”, se lee en el documento compartido por la UNP, que ha sido cuestionada por el asesinato del excongresista.

La entidad indicó que allegó a la Cidh toda la información que pudiera dar cuenta de sus actuaciones y del cumplimiento de sus funciones de protección en relación con el caso de Miguel Uribe Turbay.

“La UNP reafirma su compromiso con la protección de la vida y la integridad, así como con la transparencia en el ejercicio de sus funciones”, precisó.

En desarrollo...