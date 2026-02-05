Colombia

La Cidh negó medidas cautelares solicitadas por el abogado de la familia de Miguel Uribe

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió falta de cumplimiento de requisitos

Guardar
El abogado de la familia
El abogado de la familia del senador Miguel Uribe solicitó medidas cautelares tras el atentado que sufrió - crédito Colprensa

La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) decidió cerrar el expediente relacionado con una solicitud de medidas cautelares efectuada por el abogado de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras haber sido víctima de un atentado el 7 de junio de 2025.

De acuerdo con la información suministrada por la comisión, enviada a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, no se cumplieron los requisitos para otorgar este tipo de medidas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Comisión ha decidido cerrar el expediente de la presente solicitud de medida cautelar, en tanto no se cumplen los requisitos del artículo 25 del Reglamento. Esta decisión, en todo caso, no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo”, se lee en el documento compartido por la UNP, que ha sido cuestionada por el asesinato del excongresista.

La entidad indicó que allegó a la Cidh toda la información que pudiera dar cuenta de sus actuaciones y del cumplimiento de sus funciones de protección en relación con el caso de Miguel Uribe Turbay.

La UNP reafirma su compromiso con la protección de la vida y la integridad, así como con la transparencia en el ejercicio de sus funciones”, precisó.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayCidhMedidas cautelaresUNPAtentado Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

El concurso de Yeferson Cossio que premia con cirugías plásticas divide opiniones y pone en alerta a la Secretaría de las Mujeres

Valeria Molina, funcionaria de la Alcaldía de Medellín, aseguró que este tipo de iniciativas “ponen valor” a las mujeres de acuerdo con su apariencia física

El concurso de Yeferson Cossio

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot por la Liga BetPlay

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Atlético Nacional vs. América de

Un golazo de Rafael Santos Borré en el Maracaná contribuyó a sacar un empate ante Flamengo por el Brasileirao

Con asistencia de Johan Carbonero, el colombiano abrió el marcador para el Colorado en el Brasileirao. Jorge Carrascal entró en el local durante el segundo tiempo

Un golazo de Rafael Santos

Sergio Fajardo lanzó nueva pulla a Abelardo de la Espriella tras la supuesta captura de Alex Saab: “¿Quién lo defenderá?”

El cruce de declaraciones entre los candidatos presidenciales se intensificó tras la supuesta recaptura del señalado testaferro de Nicolás Maduro

Sergio Fajardo lanzó nueva pulla

Colombia presentó resultados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo ante Estados Unidos: este es el balance

La delegación nacional mostró datos sobre acciones conjuntas para enfrentar redes criminales y destacó la importancia de la colaboración bilateral en Washington durante la cita entre Gustavo Petro y Donald Trump

Colombia presentó resultados en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro se reencontrará con

Lina Tejeiro se reencontrará con un viejo amor en ‘Masterchef Celebrity’: esta fue su historia

Sofía Jaramillo reaccionó a revelaciones de Juan Martín Moreno sobre su hermana Laura: “Se estresaron más ellas”

Morat agotó boletería en tiempo récord y sumó más fechas en el Movistar Arena de Bogotá

Daddy Yankee envió inspirador mensaje para sus seguidores en su cumpleaños número 50: “No paramos”

Dani Duke reaccionó a Karol G y Feid en los Grammy y soltó un comentario lapidario: “De lo que se perdió”

Deportes

Atlético Nacional vs. América de

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot por la Liga BetPlay

Un golazo de Rafael Santos Borré en el Maracaná contribuyó a sacar un empate ante Flamengo por el Brasileirao

Liga BetPlay en modo ajuste: estas son las nuevas fechas de los partidos aplazados

Traspaso de Jhon Arias: así se repartiría el dinero entre equipos colombianos por la operación

Atlético Nacional presentó la plantilla oficial para el primer semestre de 2026 con jóvenes talentos y jugadores de selección