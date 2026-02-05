Colombia

Gobierno define precios regulados y apoyo económico para enfrentar la cosecha de arroz de 2026

Las decisiones buscan asegurar la compra del grano, flexibilizar el acceso a subsidios y mitigar los efectos de la volatilidad del mercado, en un sector clave para la seguridad alimentaria

Martha Carvajalino explicó los apoyos económicos y la actualización de precios regulados para productores de arroz, tras diálogos con el sector. - crédito @MinAgricultura/X

El Gobierno nacional anunció la adopción de un régimen de precios regulados y la implementación de apoyos económicos directos como respuesta a la coyuntura que enfrenta el sector arrocero ante la próxima cosecha de 2026. La decisión resultó de semanas de diálogo entre el Ministerio de Agricultura, productores, la industria molinera y Fedearroz, con el objetivo de garantizar la compra de la producción y mitigar los efectos de la volatilidad del mercado internacional.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, informó que luego de extensas conversaciones con representantes del sector arrocero, el Gobierno expidió las resoluciones 042 y 043. Estas disposiciones mantienen el régimen de libertad regulada de precios, con una actualización de los valores acordados en el año 2025.

“El Ministerio de Agricultura le anuncia al país un paquete de medidas para abordar la coyuntura de la primera cosecha de arroz del 2026”, manifestó Carvajalino.

El acuerdo alcanzado con los actores de la cadena permitió establecer un mecanismo de apoyo directo, contemplado en el artículo siete de la Ley 101, que cubre la diferencia entre el valor regulado y el valor del mercado. Esta medida pretende asegurar que los pequeños, medianos y grandes productores puedan colocar su cosecha en la industria molinera.

Carvajalino anuncia la simplificación de
Carvajalino anuncia la simplificación de requisitos para acceder a apoyos económicos destinados al sector arrocero colombiano. - crédito @MinAgricultura/X y Freepik

Apoyo económico directo y acceso simplificado

El apoyo directo fue actualizado en función de las recomendaciones de los productores y flexibilizó los requisitos para su acceso. La ministra indicó que estos cambios buscan facilitar la participación de un mayor número de beneficiarios en 2026.

“Gran parte de nuestros productores podrán prontamente acceder a este apoyo directo del Gobierno nacional para poder atender la coyuntura de la cosecha del 2026”, afirmó Carvajalino.

El mecanismo ya había sido utilizado durante el primer semestre de 2025, y las nuevas condiciones apuntan a mejorar el alcance y la eficacia del beneficio para quienes integran la cadena arrocera.

Instrumentos adicionales para el sector arrocero

El Ministerio de Agricultura destacó la existencia de otros instrumentos orientados a respaldar al sector, como el FAÍA (Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios), que facilita la adquisición de insumos a menores costos para pequeños y medianos productores.

Además, se mantienen líneas de crédito para diversificación, cultivos de ciclo corto y procesos de reactivación económica. El Gobierno ratificó su decisión de impulsar alivios financieros para las carteras de los productores de arroz en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Agricultura ratifica
El Ministerio de Agricultura ratifica su compromiso con los pequeños, medianos y grandes arroceros frente a la coyuntura global. - crédito EFE

Contexto internacional y ajustes internos

El sector arrocero enfrenta retos derivados de la sobreproducción global registrada en 2025, fenómeno que impactó los mercados internacionales y generó presión sobre los precios internos. La última encuesta nacional de arroz evidenció una reducción en el área sembrada, situación que podría modificar la estructura de comercialización para la cosecha de 2026.

El arroz es considerado una cadena fundamental para la soberanía alimentaria del país y se encuentra sujeta a la volatilidad de los mercados internacionales. “El 2025 cerró con una sobreproducción de arroz global que impactó todos los mercados. La última encuesta nacional del arroz nos permite advertir una reducción de nuestra área sembrada, que seguramente cambiará la estructura de la comercialización para la cosecha 2026”, puntualizó la ministra.

Perspectiva y seguimiento de la estrategia

La ministra Carvajalino anunció la reanudación de sesiones del Consejo Nacional del Arroz la próxima semana, con el fin de hacer seguimiento a las medidas adoptadas y profundizar en el plan productivo del arroz en Colombia. El objetivo es contar con áreas sembradas eficientes y competitivas, reforzar la infraestructura de almacenamiento y fortalecer la comercialización interna, además de abordar los retos del mercado externo.

“Nuestra invitación es a que los productores mantengan sus apuestas de diversificación, pero manteniendo la producción nacional del arroz al centro de la apuesta estratégica de la alimentación en Colombia”, expresó Carvajalino, quien subrayó la importancia de sostener el diálogo permanente entre todos los actores involucrados.

El Gobierno busca mitigar el
El Gobierno busca mitigar el impacto de la sobreproducción y fortalecer la cadena arrocera nacional. - crédito Reuters

El Ministerio de Agricultura ratificó su disposición para consolidar un gran acuerdo de cadena, con reglas claras y recursos definidos, que permita asegurar la compra de la cosecha y la estabilidad del sector. “Tenemos aquí un gran acuerdo de cadena, con corresponsabilidad de todos los actores, donde todos los actores ponen y donde asumimos una apuesta y una prospectiva para la cadena del arroz en Colombia”, sostuvo la ministra.

