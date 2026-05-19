Registrador Hernán Penagos reveló que el material electoral tendrá monitoreo satelital por GPS durante su traslado en las elecciones

Además el funcionario indicó que este estará rotulado con el número de mesa al que corresponde garantizando la trasparencia del proceso electoral en Colombia - crédito @UltimaHoraCR/X.

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la implementación de monitoreo satelital mediante GPS para el traslado del material electoral que se utilizará el 31 de mayo.

Esta medida, comunicada por el registrador Nacional Hernán Penagos, busca reforzar la seguridad y la transparencia en los comicios, en un contexto marcado por alertas de riesgo en varias regiones y tensiones políticas crecientes.

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Según informó la Registraduría Nacional, el sistema permitirá rastrear en tiempo real los movimientos de los tarjetones, formularios y kits electorales tanto en Colombia como en los puestos de votación en el exterior.

Penagos destacó que con esta medida se pretende garantizar que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto sin obstáculos.

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“Cosas que no ocurren en ningún país de Latinoamérica. Primero, que el material electoral está rotulado para cada mesa de votación. Luego, no puede llegar un material electoral en una mesa diferente a la que ya está asignada. En segundo lugar, que el seguimiento a ese material electoral se hace por vía satelital”, afirmó el registrador, en declaraciones publicadas en la cuenta oficial de X de la entidad.

Un simulacro nacional de preconteo electoral reúne a 70.000 participantes, observadores internacionales y autoridades para validar la transmisión de resultados preliminares - crédito @moeuecolombia26/X

El anuncio de la implementación de GPS coincidió con la realización exitosa del simulacro nacional de preconteo de votos, ejercicio liderado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y que involucró a cerca de 70.000 personas.

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El simulacro contó con la presencia de observadores internacionales, entes de control y autoridades nacionales. El objetivo principal fue verificar la capacidad operativa, tecnológica y logística del sistema electoral, así como fortalecer los procesos de recepción, digitalización, procesamiento y divulgación de resultados.

El material electoral para las elecciones presidenciales de Colombia será monitoreado con GPS durante todo su traslado para reforzar la seguridad - crédito Camila Díaz/Colprensa

Durante el simulacro, se puso a prueba el proceso de preconteo, que consiste en la transmisión de los datos preliminares para que la ciudadanía acceda a resultados de manera ágil.

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Estos datos no tienen valor jurídico, ya que la definición formal de la elección se realiza mediante el escrutinio, sustentado en el llenado y verificación de los formularios E-14 por jurados y testigos electorales.

Los formularios E-14, tras ser diligenciados, se digitalizan y se envían bajo estrictos protocolos, lo que garantiza la consolidación y resguardo seguro de los resultados, en caso de reclamaciones electorales.

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Para fortalecer aún más este proceso, la Registraduría tiene programados simulacros adicionales de escrutinio para los días 19 y 20 de mayo, y un simulacro específico de digitalización de los E-14 el 21 de mayo.

Como parte de la preparación tecnológica, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) llevó a cabo un simulacro virtual de la Mesa de Control de Comunicaciones.

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El registrador nacional Hernán Penagos anuncia nuevas medidas de seguridad y transparencia en los comicios presidenciales del 31 de mayo - crédito @Registraduria/X

Según explicó el Ministerio, esta instancia facilita la coordinación entre el MinTIC, la Registraduría y los proveedores de servicios de telecomunicaciones, con el fin de monitorear el estado de la conectividad y la infraestructura tecnológica al servicio de la autoridad electoral.

El operativo de seguridad impulsado por la Registraduría Nacional responde a la necesidad de evitar cualquier irregularidad en el traslado de los insumos electorales y de fortalecer la confianza en el proceso.

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La entidad subrayó que cada traslado será vigilado mediante sistemas GPS, como parte del esfuerzo nacional para preservar la integridad de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

El registrador nacional advierte sobre riesgos en compra de votos y presión armada

El verdadero riesgo en las elecciones de Colombia reside en la compra de votos y la coacción armada, según el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, señaló que los principales riesgos en las elecciones no se relacionan con el conteo de votos ni con el escrutinio, sino con la compra de votos, el uso indebido de recursos estatales y la coacción armada sobre el electorado.

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Destacó que, tras la jornada electoral, los resultados preliminares se van a conocer a las 8:30 p. m., y aseguró que el proceso cuenta con auditoría internacional y controles robustos.

En las últimas elecciones legislativas, el preconteo tuvo un 99,8% de acierto, validado por una auditoría independiente.

Más de 600 observadores internacionales participaron en la supervisión desde enero, que, según Penagos, felicitaron a Colombia por el manejo del proceso electoral.

Por primera vez, el código fuente del sistema electoral se expuso durante dos semanas a auditores de partidos, autoridades y observadores internacionales, y será resguardado por la Procuraduría tras ser congelado.

Las actas de las 123.000 mesas de votación se van a publicar de forma íntegra, permitiendo la revisión por cualquier testigo electoral.

El proceso electoral contará con 860.000 jurados, 9.300 jueces y notarios, cerca de un millón de testigos y una vigilancia sin precedentes en la región - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El proceso contará con 860.000 jurados seleccionados aleatoriamente, 9.300 jueces y notarios conformando las comisiones escrutadoras, cerca de un millón de testigos de partidos, más de 600 observadores internacionales y 40.000 colaboradores de la Registraduría.

Penagos afirmó que no hay evidencia de fraude y que el voto y las actas en Colombia son manuales, lo que impide la manipulación informática.

Los jurados y testigos pueden fotografiar las actas y solicitar reconteos. Los resultados preliminares se van a entregar la misma noche de la elección, mientras que el escrutinio definitivo queda a cargo de comisiones integradas por jueces, notarios y registradores.

El funcionario subrayó que la amenaza real está en la compra de votos, la financiación ilegal y la presión armada, no en el sistema de conteo, y confirmó que se coordinan acciones con el Ministerio de Defensa para garantizar el voto libre en regiones vulnerables.

Las actas serán públicas y custodiadas por la fuerza pública hasta su entrega en las cabeceras municipales. Por último, reiteró la invitación a los partidos para designar testigos en todas las mesas y asegurar así la transparencia y vigilancia del proceso.