Por ignorar una señal de tránsito y conducir presuntamente ebrio, un hombre atropelló a una joven embarazada que murió 50 días después

Un accidente que pudo evitarse desata exigencias por mayores controles y rigor en la aplicación de la ley, invitando a reconsiderar el rol de la sociedad y el Estado en la protección de la vida - crédito Robin Ruiz / Facebook

La muerte de una joven embarazada atropellada por un conductor presuntamente ebrio en Mariquita, Tolima, generó consternación en la comunidad y reavivó el debate sobre la impunidad en los accidentes de tránsito.

Sharik Paola Ruiz, de 22 años y oriunda de Mariquita, estaba embarazada cuando fue embestida por un conductor que, según las autoridades, habría estado bajo los efectos del alcohol.

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El suceso ocurrió la noche del 29 de marzo de 2026 en el barrio Santa Lucía. Ruiz viajaba como pasajera en una motocicleta junto a Andrés Mauricio Corral Ceballos, de 37 años, cuando el vehículo conducido por Jorge Iván Velásquez Galindo, de 32 años, la arrolló.

La joven fue trasladada a un hospital y permaneció en cuidados intensivos durante 50 días, pero finalmente falleció la madrugada del 18 de mayo.

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Accidente y actuación de las autoridades

El accidente se produjo en la intersección de la carrera 2 con calle 9, donde, según el diario regional El Nuevo Día, Velásquez Galindo habría desobedecido una señal de pare antes de impactar contra la motocicleta.

Mariquita observa cómo una tragedia sacude sus cimientos. Las voces de la comunidad impulsan demandas contundentes. El proceder del conductor despierta inquietudes en el proceso legal - crédito Robin Ruiz / Facebook

Después del choque, de acuerdo con la emisora Ecos de Cobeima, el conductor intentó huir, pero colisionó con otra moto y fue retenido por residentes hasta que la Policía lo detuvo en el lugar.

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Cronología del accidente y situación legal

Las autoridades confirmaron que el responsable presentaba grado dos de alcoholemia luego de realizarle las pruebas pertinentes.

Ruiz fue hallada inconsciente con traumatismo craneoencefálico grave, fractura de fémur y diversas lesiones, por lo que fue llevada inicialmente a un centro médico local y luego trasladada al Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Medio (La Dorada, Caldas), donde permaneció en estado crítico.

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Durante el periodo de hospitalización, la condición de Sharik Paola Ruiz fue catalogada como de pronóstico reservado por la gravedad de las heridas.

Según el diario regional El Nuevo Día y la emisora Ecos de Cobeima, la víctima perdió al bebé que gestaba, una situación que acentuó el drama familiar.

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El embarazo tenía una edad gestacional estimada entre siete y ocho semanas, según los medios. La joven no logró recuperarse pese a los esfuerzos médicos y el apoyo de sus allegados.

La noticia de su fallecimiento se conoció en la madrugada del 18 de mayo, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

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El fallecimiento de Sharik Paola Ruiz ha generado indignación entre familiares, amigos y habitantes de Mariquita, quienes exigen que el caso no quede impune y que las autoridades actúen con contundencia frente a los hechos.

Los familiares de la víctima atribuyen lo ocurrido a las conductas contrarias a las normas de tránsito vinculadas al consumo de alcohol por parte del conductor.

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Las autoridades de tránsito y la Fiscalía General de la Nación investigan el caso y consideran presentar cargos por homicidio culposo agravado y lesiones personales, lo que puede implicar penas de prisión cuando se demuestra embriaguez.

Allegados, comunidad y familiares demandan una sanción ejemplar en una tragedia que, sostienen, pudo evitarse si se hubiera respetado la ley, y piden mayor rigor frente a las conductas contrarias a las normas de tránsito para evitar situaciones similares.

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