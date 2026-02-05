Colombia

El concurso de Yeferson Cossio que premia con cirugías plásticas divide opiniones y pone en alerta a la Secretaría de las Mujeres

Valeria Molina, funcionaria de la Alcaldía de Medellín, aseguró que este tipo de iniciativas “ponen valor” a las mujeres de acuerdo con su apariencia física

Cossio explicó las cirugías que daría como premio a las ganadoras de su reality - crédito captura de pantalla @yefersoncossio/TikTok

En la ciudad de Medellín se generó escándalo luego de que el influenciador Yeferson Cossio anunciara en sus redes sociales un concurso que incluye cirugías plásticas como premio principal para mujeres que participen en su reality “La mujer de tus sueños”.

El creador de contenido ha publicado varios videos en sus perfiles de TikTok e Instagram en los que explica la dinámica de la actividad con sus seguidoras.

La iniciativa, dada a conocer entre enero y febrero del año en curso, generó reacciones divididas tanto entre seguidores como entre autoridades antioqueñas.

La actividad digital no pasó desapercibida ante las autoridades de Medellín, que a través de sus instituciones defensoras de los derechos de la mujer, se pronunciaron.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina, expresó un rechazo contundente ante la propuesta.

Molina afirmó, citada por el diario El Colombiano, que este tipo de concursos perpetúan la cosificación femenina y refuerzan estereotipos de belleza que han marcado la cultura local.

Es poner que las mujeres a través de esa estética de las cirugías, de la voluptuosidad, de los dientes hiperblancos, de modificar el cuerpo, ese estereotipo que hemos tenido en narcotráfico en nuestra ciudad, pues es la única forma de pertenecer a esta ciudad como mujer”, declaró la funcionaria.

Estos son los retoques anunciados por Cossio en uno de sus videos. “Ustedes saben que yo estoy haciendo el reality donde voy a dar senos, lipo, poner la grasita aquí, diseño de sonrisa cerámico, o sea, el más top que hay. Nariz, meses de ropa, meses de gimnasio, becas, perfumes, alimentación, pues con la doctora, que es muy tesa todo por un año y son tres ganadoras, ¿cierto?“, dijo el famoso.

Yeferson Cossio respondió a las críticas por su 'reality' en busca de la mujer perfecta - crédito @YefersonCossio/X

Hay menores de edad interesadas

Ante estas promesas, miles de mujeres seguidoras del creador de contenido interactuaron para preguntar por los requisitos. Muchas de ellas, potencialmente menores de edad.

Para Molina, esta es otra de las preocupaciones señaladas, que radica en la posible participación de adolescentes, dado que el concurso ha captado la atención de jóvenes desde los 16 años, grupo que constituye una parte importante de la audiencia del influenciador.

En ese sentido, la servidora advirtió sobre las consecuencias sociales que podría acarrear la exposición de menores a este tipo de dinámicas, y aseguró que, efectivamente, muchas adolescentes se han acercado para conocer cómo pueden participar.

En la dinámica propuesta por Cossio, se anunció la entrega también de otros premios materiales. El influenciador detalló que entre tres y cuatro participantes serían seleccionadas para acceder a estos procedimientos, aunque no se han publicado los criterios de participación ni la fecha de inicio del concurso.

“Bueno, bar, motos, iPhone, va a ser el super reality. ¿Será que dejamos mejor cuatro ganadoras? Coméntenme aquí. Cuatro ganadoras, lo que ustedes digan. Ya, me avisan", dijo.

El paisa no dudó en expresar su sentir por la ayuda que recibió de la empresaria de fajas - crédito @clipiandoando/TikTok

Detalles conocidos por el medio antioqueño apuntaron a miles de mujeres que han mostrado interés en el reality y han formado largas filas para acceder a los castings.

Según declaraciones recogidas por el medio, en las audiciones, las participantes deben exponer los motivos por los cuales consideran que “son lo suficientemente feas para poder ser las ganadoras de esto”.

La salud mental de las mujeres en juego, indicó la secretaria de las Mujeres de Medellín

A su vez, en diálogo con Caracol Radio, la cabeza de la entidad defensora de los derechos de las mujeres ratificó que “la Secretaría de las Mujeres rechaza los contenidos que ponen el valor de las mujeres solamente en su apariencia estética”.

Agregó que “si bien reconocemos la autonomía para tomar decisiones sobre el propio cuerpo, estos estereotipos pueden llevar a decisiones que ponen en riesgo la vida y la salud mental y física”, dijo.

Yeferson Cossio por su parte reconoció públicamente el respaldo de Yina Calderón en la final de su polémico reality, y dijo que fue “la única que se puso de la diez” entre sus colegas, según manifestó durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, acompañado de su hermana, Cintia Cossio, y la propia influencer.

