Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

Un video muestra las secuelas del ataque armado contra los integrantes de una camioneta Toyota Prado. El vehículo presenta múltiples impactos de bala, los vidrios destrozados y las llantas pinchadas - crédito @LinaGarrido/X

Dos escoltas del senador Jairo Alberto Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASÍ), murieron durante la tarde del jueves 5 de febrero tras un violento ataque armado registrado en la vía que une Fortul y Tame (Arauca).

De acuerdo con las versiones preliminares del hecho, hacia las 2:00 p. m., un vehículo perteneciente al esquema de seguridad del parlamentario fue interceptado y recibió múltiples disparos a escasos kilómetros del perímetro urbano de Fortul, antes de llegar al estadero La Macarena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La camioneta, que presentaba numerosos orificios de bala tanto de armas cortas como largas, acabó con los vidrios destrozados, llantas perforadas y daños visibles en la carrocería y la estructura, quedando desviado a un costado de la carretera.

Informan que el senador se encuentra fuera de peligro porque no estaba en el lugar de los hechos - crédito Fotomontaje Infobae

El esquema de seguridad se desplazaba desde Norte de Santander con destino final en Yopal (Casanare), donde debía recoger al senador Castellanos para acompañarlo en el desarrollo de una agenda política prevista en la región del Sarare Araucano.

Algunas versiones apuntan a que hubo un segundo vehículo que hacía parte del esquema, y que, presuntamente, desapareció con tres personas; sin embargo, desde el sindicato de la UNP informaron a este medio que esa fue la única camioneta atacada.

Durante el trayecto, el grupo fue sorprendido por los atacantes, causando la muerte inmediata del conductor y de uno de los escoltas en el sitio del atentado.

Al respecto, la congresista de Cambio Radical Lina Garrido, originaria de esa zona del país, difundió imágenes del estado en que quedó la camioneta atacada y criticó duramente la situación de seguridad que enfrentan los dirigentes políticos en la región.

Así quedó la camioneta que en la que viajaban dos escoltas del político - crédito Sindicato UNP

Garrido afirmó puntualmente: “Así quedó la camioneta del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en la ruta que comunica Arauca con Norte de Santander. Dos de sus escoltas fueron asesinados. A esto nos enfrentamos quienes hacemos campaña contra el gobierno de Gustavo Petro, mientras tanto la izquierda criminal sigue hablando de ‘frente por la vida’, ‘carnaval de la paz’ y toda esa basura que se inventan para tapar la sangrienta realidad que hoy vivimos los colombianos”.

Desde el partido Alianza Verde también rechazaron el ataque y pidieron claridad en las investigaciones. “Rechazamos atentado contra equipo del Senador Jairo Castellanos. Pedimos a las autoridades celeridad en la investigación y protección a quienes recorren el Territorio colombiano para reunirse con la comunidad. Toda nuestra solidaridad”, indicó el movimiento en una publicación.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal responsabilizó al Gobierno de Gustavo Petro por su intenciones de hacer la “paz” con grupos armados al margen de la ley. “Esta es la paz que promueve Gustavo Petro. Nuestra solidaridad con la familia del escolta del senador Jairo Castellanos, víctima de este ataque terrorista en Fortúl- Arauca”, señaló puntualmente.

En la zona hay una fuerte presencia del ELN, que presuntamente habrían atacado con francotiradores a policías durante la mañana del mismo jueves - crédito Federico Ríos/Reuters

Ataque de presunto francotirador del ELN contra policías en Fortul

El ambiente de tensión en Arauca se incrementó luego de que, según se reportó, en la mañana del mismo jueves un francotirador disparó contra policías en Fortul.

El hecho dejó al menos tres personas heridas, entre ellas dos policías y un civil, según información preliminar.

El primer disparo se produjo en inmediaciones de la estación de Policía del municipio, cuando un tirador de precisión abrió fuego contra una patrulla e hirió a uno de los uniformados.

Durante el traslado del agente herido al Hospital San Francisco, la patrulla fue nuevamente atacada cerca del centro asistencial. En este segundo ataque resultaron heridos otro policía y un civil, de acuerdo con las primeras versiones conocidas por las autoridades locales.

Las autoridades atribuyen inicialmente el ataque a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El hecho se registra un día después de una ofensiva militar contra esa guerrilla en el nororiente del país.

El miércoles 4 de febrero, las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo en la zona rural entre El Tarra y Tibú, en Norte de Santander, dirigido a un campamento del ELN. En esa operación murieron siete presuntos integrantes de grupos armados durante un enfrentamiento entre miembros del frente de guerra Nororiental del ELN y el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

En la acción militar se incautaron armas largas y cortas, municiones, artefactos explosivos improvisados, drones destruidos y granadas adaptadas para aeronaves no tripuladas.