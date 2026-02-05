Colombia

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

La instrucción presidencial incluye la localización de un segundo vehículo del esquema de seguridad y el refuerzo de las medidas de protección al congresista

Guardar
El ataque armado ocurrió en
El ataque armado ocurrió en la vía entre Fortul y Tame y dejó dos escoltas del esquema de seguridad muertos en el lugar - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Flickr y X

El presidente Gustavo Petro anunció que dio la orden a las autoridades para ubicar a los cuatro integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos que se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok blanca y de quienes no se tiene información tras el atentado registrado en Arauca, hecho en el que murieron dos miembros del esquema de seguridad del congresista.

El pronunciamiento del mandatario se produjo luego de conocerse los detalles preliminares del ataque armado ocurrido en la tarde del jueves 5 de febrero en la vía que conecta los municipios de Fortul y Tame, en el departamento de Arauca, donde un vehículo del esquema fue interceptado y recibió múltiples disparos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“He dialogado con el Senador Jairo Alberto Castellanos a quien le expresé mi solidaridad por el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron dos de sus escoltas quienes se transportaban entre Fortul y Tame en Arauca, el congresista no encontraba en lugar de los hechos”, escribió el presidente en su cuenta de X.

El mandatario agregó: “he ordenado al Ministro de Defensa y las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos donde también se transportaba 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en Volkswagen Amarok de platón blanca de placas THZ-973 y dar captura a los responsables de este hecho”.

Finalmente, señaló que “se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”.

El Gobierno dispuso investigaciones para
El Gobierno dispuso investigaciones para dar con los responsables y reforzar las medidas de protección al congresista y su equipo - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con las versiones preliminares, el atentado ocurrió hacia las 2:00 p. m., cuando el vehículo del esquema de seguridad fue interceptado a pocos kilómetros del perímetro urbano de Fortul, antes de llegar al estadero La Macarena. La camioneta presentó múltiples impactos de bala provenientes de armas cortas y largas, con daños visibles en vidrios, llantas, carrocería y estructura, quedando a un costado de la carretera tras el ataque.

En el lugar murieron el conductor y uno de los escoltas que se desplazaban en el automotor. El senador Castellanos no se encontraba en la zona al momento de los hechos, ya que el esquema se movilizaba desde Norte de Santander hacia Yopal, en el departamento de Casanare, donde debía recogerlo para una agenda política prevista en la región del Sarare araucano.

Reacciones desde el Congreso y sectores políticos

El senador Castellanos no se
El senador Castellanos no se encontraba en el sitio de los hechos porque sería recogido posteriormente para una agenda política en el Sarare araucano - crédito Sindicato UNP

Tras conocerse el atentado, el presidente del Senado, Lidio García, expresó su rechazo y envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y al congresista. “Como Presidente del Congreso rechazo con absoluta firmeza el atentado criminal contra el equipo de trabajo del senador Jairo Castellanos, del Partido ASI, ocurrido este 5 de febrero en Arauca, donde lamentablemente dos escoltas fueron asesinados. Mi solidaridad con sus familias y con el equipo del senador, quien por fortuna se encuentra ileso”, manifestó.

El jefe del Legislativo agregó que “este hecho es gravísimo y no puede normalizarse. Estamos a las puertas de elecciones de Congreso y Presidencia, y el país no puede enfrentar ese proceso en medio de la violencia, el miedo y la falta de garantías. La democracia no se defiende con discursos, se defiende protegiendo la vida y la integridad de candidatos, congresistas y ciudadanos”.

Asimismo, señaló que “desde la Presidencia del Congreso exijo al Gobierno mayor responsabilidad institucional. La seguridad electoral no es un favor, es una obligación constitucional. Colombia no puede repetir sus páginas más oscuras. Sin garantías reales, la democracia misma queda en riesgo”.

El presidente del Senado rechazó
El presidente del Senado rechazó el atentado y advirtió sobre riesgos para la seguridad electoral en el país - crédito @Lidiosenado/X

Desde el partido Alianza Verde también se pronunciaron para rechazar el ataque y solicitar avances en las investigaciones. “Rechazamos atentado contra equipo del Senador Jairo Castellanos. Pedimos a las autoridades celeridad en la investigación y protección a quienes recorren el Territorio colombiano para reunirse con la comunidad. Toda nuestra solidaridad”, indicó la colectividad.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal atribuyó el hecho a la política de paz del Gobierno nacional y expresó su respaldo a la familia de una de las víctimas. “Esta es la paz que promueve Gustavo Petro. Nuestra solidaridad con la familia del escolta del senador Jairo Castellanos, víctima de este ataque terrorista en Fortúl- Arauca”, afirmó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroLidio GarcíaAtentado en AraucaJairo CastellanosMinisterio de DefensaAtaque armadoEsquema de seguridadColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

El Ideam confirmó que habrá un segundo frente frío que afectaría a San Andrés y al golfo de Urabá

En el más reciente reporte, la jefa de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, Carolina Rueda, confirmó que continuarán las lluvias en algunas regiones del país, especialmente en el norte

El Ideam confirmó que habrá

Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a Christian González antes del Super Bowl: “Espero celebrar contigo”

El esquinero de los New England Patriots de ascendencia colombiana quedó sorprendido con las palabras que le dedicó el atacante del Bayern Múnich a días del partido ante Seattle Seahawks

Luis Díaz envió un mensaje

La multa que deberá pagar el conductor de la camioneta de alta gama que causó accidente fatal en Bogotá: el motociclista continúa grave

Las autoridades identificaron a un joven de 20 años que, al no respetar la señal de semáforo, provocó una colisión múltiple en la que una mujer falleció y varias personas resultaron heridas

La multa que deberá pagar

Angélica Lozano cuestionó al CNE por habilitar a Daniel Quintero para participar en la consulta de marzo: “Absurda decisión”

La congresista criticó el hecho de que el candidato fuera avalado para unirse a la consulta, mientras que el aspirante Iván Cepeda quedó por fuera

Angélica Lozano cuestionó al CNE

Pagos con tarjetas de crédito y débito tendrán cambio: dicen por qué es bueno quitar impuesto que incomoda al Gobierno

El proyecto plantea facilitar transacciones electrónicas para que más negocios accedan al sistema financiero formal

Pagos con tarjetas de crédito
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video muestra el ataque mortal

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

Hunter SHH100: estos son los poderosos equipos antidrones incautados a las disidencias de las Farc y el ELN

Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial, según informe de The Economist

‘Influencer’ de viajes mostró donde se esconde en el Lago Calima la enorme finca que perteneció a ‘Pacho Herrera’, uno de los capos del cartel de Cali

ENTRETENIMIENTO

Shakira fue confirmada como acto

Shakira fue confirmada como acto musical del Gran Premio de Arabia Saudi de la Fórmula 1

Humorista de ‘Sábados Felices’ reveló por qué salió del programa después de 30 años: “Se cumplió un ciclo”

Jay Torres reveló los motivos que frustraron su romance con Sara Uribe antes de ‘La casa de los famosos’: “Volvamos a intentarlo”

Johanna Fadul reveló cómo quedó su relación con Valentino Lázaro y Sara Uribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Llegué a sentir cariñito por él”

Violeta Bergonzi regresó a clases y compartió las imágenes con el uniforme que usará en los próximos días

Deportes

Luis Díaz envió un mensaje

Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a Christian González antes del Super Bowl: “Espero celebrar contigo”

Martha Bayona, figura del ciclismo de pista, recibió duro golpe por parte de la UCI por violar las normas antidopaje

Un grande de Argentina va por Edwuin Cetré: Medellín está atento a la operación

Juan Carlos Osorio exigió más: señaló el bajo rendimiento físico de Remo en el inicio del Brasileirao

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino sub 20