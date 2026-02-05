Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

El ataque armado ocurrió en la vía entre Fortul y Tame y dejó dos escoltas del esquema de seguridad muertos en el lugar - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Flickr y X

El presidente Gustavo Petro anunció que dio la orden a las autoridades para ubicar a los cuatro integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos que se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok blanca y de quienes no se tiene información tras el atentado registrado en Arauca, hecho en el que murieron dos miembros del esquema de seguridad del congresista.

El pronunciamiento del mandatario se produjo luego de conocerse los detalles preliminares del ataque armado ocurrido en la tarde del jueves 5 de febrero en la vía que conecta los municipios de Fortul y Tame, en el departamento de Arauca, donde un vehículo del esquema fue interceptado y recibió múltiples disparos.

“He dialogado con el Senador Jairo Alberto Castellanos a quien le expresé mi solidaridad por el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron dos de sus escoltas quienes se transportaban entre Fortul y Tame en Arauca, el congresista no encontraba en lugar de los hechos”, escribió el presidente en su cuenta de X.

El mandatario agregó: “he ordenado al Ministro de Defensa y las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos donde también se transportaba 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en Volkswagen Amarok de platón blanca de placas THZ-973 y dar captura a los responsables de este hecho”.

Finalmente, señaló que “se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”.

El Gobierno dispuso investigaciones para dar con los responsables y reforzar las medidas de protección al congresista y su equipo - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con las versiones preliminares, el atentado ocurrió hacia las 2:00 p. m., cuando el vehículo del esquema de seguridad fue interceptado a pocos kilómetros del perímetro urbano de Fortul, antes de llegar al estadero La Macarena. La camioneta presentó múltiples impactos de bala provenientes de armas cortas y largas, con daños visibles en vidrios, llantas, carrocería y estructura, quedando a un costado de la carretera tras el ataque.

En el lugar murieron el conductor y uno de los escoltas que se desplazaban en el automotor. El senador Castellanos no se encontraba en la zona al momento de los hechos, ya que el esquema se movilizaba desde Norte de Santander hacia Yopal, en el departamento de Casanare, donde debía recogerlo para una agenda política prevista en la región del Sarare araucano.

Reacciones desde el Congreso y sectores políticos

El senador Castellanos no se encontraba en el sitio de los hechos porque sería recogido posteriormente para una agenda política en el Sarare araucano - crédito Sindicato UNP

Tras conocerse el atentado, el presidente del Senado, Lidio García, expresó su rechazo y envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y al congresista. “Como Presidente del Congreso rechazo con absoluta firmeza el atentado criminal contra el equipo de trabajo del senador Jairo Castellanos, del Partido ASI, ocurrido este 5 de febrero en Arauca, donde lamentablemente dos escoltas fueron asesinados. Mi solidaridad con sus familias y con el equipo del senador, quien por fortuna se encuentra ileso”, manifestó.

El jefe del Legislativo agregó que “este hecho es gravísimo y no puede normalizarse. Estamos a las puertas de elecciones de Congreso y Presidencia, y el país no puede enfrentar ese proceso en medio de la violencia, el miedo y la falta de garantías. La democracia no se defiende con discursos, se defiende protegiendo la vida y la integridad de candidatos, congresistas y ciudadanos”.

Asimismo, señaló que “desde la Presidencia del Congreso exijo al Gobierno mayor responsabilidad institucional. La seguridad electoral no es un favor, es una obligación constitucional. Colombia no puede repetir sus páginas más oscuras. Sin garantías reales, la democracia misma queda en riesgo”.

El presidente del Senado rechazó el atentado y advirtió sobre riesgos para la seguridad electoral en el país - crédito @Lidiosenado/X

Desde el partido Alianza Verde también se pronunciaron para rechazar el ataque y solicitar avances en las investigaciones. “Rechazamos atentado contra equipo del Senador Jairo Castellanos. Pedimos a las autoridades celeridad en la investigación y protección a quienes recorren el Territorio colombiano para reunirse con la comunidad. Toda nuestra solidaridad”, indicó la colectividad.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal atribuyó el hecho a la política de paz del Gobierno nacional y expresó su respaldo a la familia de una de las víctimas. “Esta es la paz que promueve Gustavo Petro. Nuestra solidaridad con la familia del escolta del senador Jairo Castellanos, víctima de este ataque terrorista en Fortúl- Arauca”, afirmó.