Colombia

Claudia López arremetió contra Abelardo de la Espriella tras la captura de Álex Saab: “Le lava plata a los mafiosos a los que defiende”

La exalcaldesa de Bogotá retomó investigaciones periodísticas para interrogar el origen de la fortuna del abogado, a quien acusa de posibles vínculos con redes criminales

Guardar
Claudia López vinculó a De
Claudia López vinculó a De la Espriella con presunto lavado de dinero en medio del caso Saab - crédito Montaje Infobae

La presunta detención de Álex Saab el 4 de febrero de 2026, empresario señalado por vínculos con el régimen de Venezuela y procesado por lavado de activos, ha reactivado en Colombia el debate sobre las relaciones entre el crimen organizado y figuras públicas.

En paralelo, recientes cuestionamientos sobre el origen del patrimonio del abogado y aspirante Abelardo de la Espriella han encendido el debate político, luego de nuevas declaraciones de la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, Claudia López.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según investigaciones publicadas por La Silla Vacía y citadas por López, el universo empresarial de De la Espriella presenta inconsistencias entre los ingresos reportados por sus compañías y el patrimonio personal declarado.

El informe señala que las cifras no concuerdan y plantea interrogantes acerca de la procedencia de los recursos. En la misma línea, la revista Cambio ha difundido columnas donde se analizan los movimientos financieros y las propiedades asociadas a la familia del jurista.

En el medio citado sostiene que existen “cosas que tiene que explicar Abelardo de la Espriella de su riqueza”, lo cual ha generado repercusiones en círculos políticos y mediáticos.

En un video difundido en la red social X, la exmandataria Claudia López retomó las investigaciones para cuestionar públicamente a De la Espriella.

“¿Se acuerdan cuando les conté de los cuarenta mil millones de pesos de patrimonio del defensor de la mafia?”, expresó López, señalando que la nueva información permite “atar cabos” sobre la procedencia del dinero.

La exalcaldesa destacó que si las empresas del abogado “realmente son un fiasco y de ahí no viene la plata, entonces, ¿de dónde viene su riqueza?” y sugirió que la explicación podría estar en el lavado de activos para redes criminales.

La aspirante presidencial formuló una acusación directa al afirmar: “Tal vez le lava plata a los mafiosos a los que defiende a través de sus empresas”.

Según López, la lógica detrás de las finanzas del abogado radica en que “da lo mismo que las empresas den plata o no den plata, porque en realidad, ¿están lavando plata?”.

De acuerdo con su planteamiento, la riqueza del jurista no provendría solo de su ejercicio profesional, sino de actividades ilícitas que implicarían a organizaciones criminales.

Temas Relacionados

Claudia LópezAbelardo de la EspriellaÁlex SaabCandidatos presidencialesCaptura Álex SaabColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Baloto y Revancha 4 de febrero: números ganadores del último sorteo

Con dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, puedes ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los afortunados más recientes

Resultados Baloto y Revancha 4

Cuándo el cónyuge puede heredar el 100 % de una sucesión en Colombia: Este es único escenario previsto por la ley

El Código Civil colombiano define un orden estricto para repartir herencias, priorizando descendientes

Cuándo el cónyuge puede heredar

Así la reforma laboral limita la prestación de servicios y prohíbe su uso en cargos con funciones permanentes

Con la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, la reforma laboral introduce restricciones al contrato por prestación de servicios cuando hay subordinación, horario y dependencia económica, obligando a las empresas a formalizar vínculos laborales en casos específicos definidos por la norma

Así la reforma laboral limita

Violencia en la UCI neonatal de Ibagué: irrupción armada, angustia del personal y un bebé rescatado en una operación de alto riesgo

Un hecho sin precedentes sacudió al Hospital Federico Lleras Acosta, donde la seguridad y la integridad fueron puestas a prueba

Violencia en la UCI neonatal

Una serie de ataques armados deja cinco muertos en Soledad y Malambo

Las autoridades investigan una sucesión de homicidios cometidos en distintos barrios del área metropolitana de Barranquilla, donde en menos de cinco horas se registraron hechos violentos vinculados al uso de motocicletas y armas de fuego

Una serie de ataques armados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Omar Murillo volvió a avivar

Omar Murillo volvió a avivar rumores sobre su orientación sexual tras aparecer en una foto con otro hombre: “Qué bonito sería”

Alexa Torrex y Beba protagonizan tenso enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Buscona, amargada y desleal”

Pelea entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro llegó a la justicia: investigarán conductas de violencia de género

Yina Calderón se refirió a los rumores de separación de Yeferson Cossio y Carolina Gómez: “Que embarrada eso”

Emiro Navarro desbordó emoción tras unirse a ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: así reaccionó

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 4: América no pudo con Nacional y se alejó del liderato

Atlético Nacional venció al América de Cali y reafirmó su superioridad como local en el Atanasio Girardot

Video: Frank Fabra desató polémica entre los hinchas de Independiente Medellín por cantar himno del rival de patio

Un golazo de Rafael Santos Borré en el Maracaná contribuyó a sacar un empate ante Flamengo por el Brasileirao

Liga BetPlay en modo ajuste: estas son las nuevas fechas de los partidos aplazados