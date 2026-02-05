Claudia López arremetió contra Abelardo de la Espriella tras la captura de Álex Saab: “Le lava plata a los mafiosos a los que defiende”

Claudia López vinculó a De la Espriella con presunto lavado de dinero en medio del caso Saab - crédito Montaje Infobae

La presunta detención de Álex Saab el 4 de febrero de 2026, empresario señalado por vínculos con el régimen de Venezuela y procesado por lavado de activos, ha reactivado en Colombia el debate sobre las relaciones entre el crimen organizado y figuras públicas.

En paralelo, recientes cuestionamientos sobre el origen del patrimonio del abogado y aspirante Abelardo de la Espriella han encendido el debate político, luego de nuevas declaraciones de la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, Claudia López.

Según investigaciones publicadas por La Silla Vacía y citadas por López, el universo empresarial de De la Espriella presenta inconsistencias entre los ingresos reportados por sus compañías y el patrimonio personal declarado.

El informe señala que las cifras no concuerdan y plantea interrogantes acerca de la procedencia de los recursos. En la misma línea, la revista Cambio ha difundido columnas donde se analizan los movimientos financieros y las propiedades asociadas a la familia del jurista.

En el medio citado sostiene que existen “cosas que tiene que explicar Abelardo de la Espriella de su riqueza”, lo cual ha generado repercusiones en círculos políticos y mediáticos.

En un video difundido en la red social X, la exmandataria Claudia López retomó las investigaciones para cuestionar públicamente a De la Espriella.

“¿Se acuerdan cuando les conté de los cuarenta mil millones de pesos de patrimonio del defensor de la mafia?”, expresó López, señalando que la nueva información permite “atar cabos” sobre la procedencia del dinero.

La exalcaldesa destacó que si las empresas del abogado “realmente son un fiasco y de ahí no viene la plata, entonces, ¿de dónde viene su riqueza?” y sugirió que la explicación podría estar en el lavado de activos para redes criminales.

La aspirante presidencial formuló una acusación directa al afirmar: “Tal vez le lava plata a los mafiosos a los que defiende a través de sus empresas”.

Según López, la lógica detrás de las finanzas del abogado radica en que “da lo mismo que las empresas den plata o no den plata, porque en realidad, ¿están lavando plata?”.

De acuerdo con su planteamiento, la riqueza del jurista no provendría solo de su ejercicio profesional, sino de actividades ilícitas que implicarían a organizaciones criminales.