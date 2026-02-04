Reunión entre Trump y Petro alejaría una posible intervención de Estados Unidos, según expertos

El presidente Gustavo Petro se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Evidenciaron una reducción en las tensiones - crédito Joel González/Presidencia/Flickr y Evelyn Hockstein/Reuters

El 3 de febrero de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraron en la Casa Blanca. La reunión, que surgió luego de una conversación telefónica en enero, muestra un escenario de alivio, por lo menos momentáneo, de las tensiones diplomáticas que hay entre las naciones.

Así lo indicó el analista político David Varela, doctor en Ciencias Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, en Washington D. C., y que ejerce como docente de Derecho Económico Internacional en la Universidad Javeriana de Bogotá. De acuerdo con su explicación, el diálogo entre los jefes de Estado es positivo, aunque no genera cambios específicos de manera inmediata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Creo que es positivo, tanto los mensajes que emiten los dos presidentes, como los gestos y señales que muestran las fotografías, las declaraciones del presidente Petro en su rueda de prensa. Yo creo que el conjunto es positivo, pero tampoco representa cambios fundamentales”, detalló el analista, en conversación con Infobae Colombia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se unieron por primera vez como mandatarios, y conversaron por casi dos horas en la Casa Blanca - crédito Reuters

A su juicio, el encuentro entre los mandatarios estableció algo clave: evitar que las relaciones entre los gobiernos empeoren. En ese sentido, aseguró que un resultado destacado de la reunión es la posibilidad de que, por ahora, no haya ninguna intervención militar de Estados Unidos en Colombia.

“Las intervenciones unilaterales ocurren cuando no hay diálogo bilateral. Mientras haya diálogo bilateral, esas actuaciones unilaterales son poco comunes”, explicó el experto a este medio, advirtiendo que la cooperación entre las administraciones en torno a la lucha contra el narcotráfico es clave para mantener alejada esa posible intervención, o cualquier otra acción unilateral.

“Esa cooperación va a rendir más frutos que si continúan acciones separadas y distantes. Luego, yo no veo tampoco espacio en este momento para acciones unilaterales”, indicó.

Decisiones unilaterales de Estados Unidos o Colombia no se presentarían si se mantienen los diálogos diplomáticos - créditoR Reuters

Su postura coincide, en cierta medida, con la del analista Shameel Thahir Silva, politólogo y asesor político con maestría en estudios políticos. De acuerdo con la explicación que brindó a Infobae Colombia sobre el diálogo entre los jefes de Estado, es poco probable que en el futuro cercano se presente una intervención militar en Colombia similar a la que se registró en Venezuela, que culminó en la captura del dictador Nicolás Maduro.

“No va a haber una operación similar a la que hubo en Caracas hace ya casi un mes”, precisó el experto.

No obstante, aclaró que algunas de las administraciones que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia se han caracterizado por intervenir en los asuntos internos de Colombia, definiendo políticas clave como la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la económica. “Siempre ha sido desde una posición de subordinación y no un diálogo de estados soberanos”, sostuvo.

Una intervención en Colombia como la que culminó con la captura de Nicolás Maduro no se presentaría en un futuro próximo, gracias al encuentro entre Petro y Trump - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Silva aseguró que, en todo caso, la posible intervención armada estadounidense, sobre la cual se pronunció en varias oportunidades el presidente Donald Trump, habría sido incentivada, en parte, por algunos políticos de la oposición colombiana que solicitaron al Gobierno norteamericano tomar acciones en el país. “Hoy fracasó”, afirmó.

Sin embargo, el analista Varela advirtió que no se puede descartar del todo un escenario de intervención, teniendo en cuenta que se desconoce si el presidente Donald Trump puede cambiar su punto de vista al respecto. Pese a ello, recalcó que los jefes de Estado se mostraron conformes con el retorno de la cooperación y eso tiene un efecto positivo: “Disminuye el riesgo de sanciones unilaterales, lo que también considero una muy buena noticia”, dijo.

El politólogo Shameel Thahir Silva indicó que el lenguaje que manejaron los jefes de Estado en el encuentro fue un tema importante para el manejo de la situación. Pero advirtió que así como el lenguaje es relevante, también lo es el silencio y las acciones de los mandatarios. En ese sentido, rescató el hecho de que se expongan los puntos de vista y se denuncie lo que se considera injusto o equivocado.

Los expertos aseguraron que el encuentro entre los presidentes Petro y Trump es positivo - crédito AmCham Colombia

En este caso, indicó que el presidente Petro no impuso ninguna postura o condición al Gobierno de Estados Unidos, pero expuso y ha expuesto en ocasiones anteriores su forma de pensar. “Yo creo que hay que coger con pinzas las formas y los lenguajes, porque está muy manoseado”, resaltó.

Aunado a ello, aclaró que resultó acertado el hecho de que los presidentes se encontraran presencialmente y que se alejaran de las redes sociales como X. De esta manera, se logró “evitar malos entendidos”, explicó.

Varela concuerda en que las relaciones entre los países deben manejarse desde la diplomacia, y sin centrar ese escenario en las redes sociales, donde se pueden utilizar tonos agresivos en las declaraciones. “La diplomacia se caracteriza por un lenguaje más eufemístico, que trata de mitigar o aliviar el riesgo de conflictos. Luego, el retorno a esas formas diplomáticas que son las que vimos hoy; son las formas propias de los encuentros entre jefes de Estado: encuentros respetuosos, cordiales, con obsequios, con sonrisas, con fotos oficiales”, detalló.

Los expertos indicaron que el uso del lenguaje y la diplomacia son cruciales para las relaciones bilaterales, sin que eso implique dejar de lado puntos de vista propios - crédito Reuters

Por otro lado, Petro y Trump tienen posturas distintas más allá del narcotráfico y su abordaje. En más de una ocasión, y previo al encuentro oficial, el presidente colombiano rechazó las acciones de Estados Unidos en Venezuela. Esa postura se mantiene y, según los expertos, no es inadecuado que el jefe de Estado se pronuncie al respecto. “A nosotros, como Estado, nos conviene tener una buena relación con Venezuela, sea el gobierno que sea en el vecino país, porque es la frontera más extensa que tenemos”, detalló.

Sin embargo, Varela recordó que, aunque el punto de vista que tenga Petro sobre el tema puede ser público, es necesario evitar que esa postura termine en una confrontación con el Gobierno de Donald Trump, cuyo país también es un aliado estratégico para Colombia.

“Lo importante es que evite la confrontación con Estados Unidos; es un hecho cumplido, no va a echar atrás el tiempo. Luego, cualquier expresión en torno a Venezuela y a su situación especial en este momento debe ser cautelosa”, indicó.