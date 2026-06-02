Hermana de joven fallecido en el embalse El Peñol-Guatapé relató el drama: “Fue muy traumático ver cómo pedía ayuda y nadie lo auxiliaba”

El testimonio recogido evidencia la preocupación de los allegados, quienes afirman que la falta de ayuda de los presentes fue determinante en la tragedia ocurrida durante una celebración a bordo de una embarcación - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

El testimonio de Eliana Avendaño, hermana de Alexander Avendaño Varela, expuso la gravedad de la agresión que sufrió el joven de 22 años durante una celebración en un planchón turístico en el embalse de Guatapé y apuntó a una presunta omisión de auxilio por parte de quienes lo acompañaban, el 24 de mayo del 2026.

“Fue algo muy traumante para mí, ver cómo él intentaba y nadie lo ayudaba”, dijo Eliana Avendaño a La FM. “A mí me mandaron ese video y nunca estuve de acuerdo con que se publicara”, agregó.

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La hermana de Alexander rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre las razones del ataque. Además, relató que la tragedia comenzó en medio de una celebración en el planchón, interrumpida por una discusión de causas desconocidas.

“Yo en realidad no sé por qué le empezaron a pegar. En las redes sociales se ha dicho que él estaba mostrando sus partes íntimas. Otros que porque le hizo una propuesta indecente a una persona, pero eso es falso”, aseguró en Teleantioquia. También lamentó: “Todo mundo se bajó del barco y se fueron como si nada”, dijo en diálogo con Semana.

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La distribución del metraje con imágenes de agresión y omisión de ayuda obliga a los encargados de la investigación a reevaluar las posibles responsabilidades de quienes estaban presentes durante el incidente - crédito Redes Sociales / X

De acuerdo con su testimonio a El Tiempo, varias personas se abalanzaron sobre Alexander, lo golpearon y lo humillaron. También afirmó que fue obligado a desnudarse parcialmente sin que nadie detuviera la agresión.

El caso generó conmoción social, amplificada por la difusión de un video de la agresión, y se mantuvo bajo investigación de las autoridades. La familia insistió en la importancia del material audiovisual para esclarecer lo ocurrido y pidió respeto por su dolor, al tiempo que reclamó justicia ante la falta de ayuda y la circulación de versiones falsas sobre la conducta del joven.

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Impacto del video y el duelo familiar

El video, grabado minutos antes de la desaparición de Alexander, se convirtió en una pieza clave para la investigación. El video material muestra insultos, gritos y cómo algunos asistentes incitan a lanzar al joven al agua, aun cuando, según la familia, él no sabía nadar.

“Yo no me tiré porque tampoco sé nadar, no sé si pude haber hecho algo más... Todo el mundo se bajó del barco y se fueron como si nada”, explicó Eliana.

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Eliana Avendaño relató que recibir ese video fue devastador para la familia. Subrayó que el contenido puede ser determinante para las pesquisas, pero sostuvo que su difusión pública profundizó el daño. También afirmó que las imágenes evidenciaron indiferencia y ausencia de auxilio por parte de los presentes.

crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

La hermana de Alexander resaltó, además, el impacto emocional de la ausencia. La familia y amigos, en mensajes de despedida, subrayaron el vacío y el dolor que persisten tras la pérdida.

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Investigación oficial y pronunciamiento del Ministerio de Transporte

Las autoridades judiciales y la Fiscalía prosiguieron la investigación para determinar responsabilidades y analizar el cumplimiento de las normas de seguridad, incluidas las condiciones a bordo de la embarcación.

Eliana Avendaño declaró ante los entes encargados.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que el planchón contaba con la documentación reglamentaria, pero señaló que se investiga si se respetaron todos los protocolos de seguridad durante el recorrido.

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Honras fúnebres y convocatoria a velatón

La comunidad expresó solidaridad con la familia Avendaño Varela. Las honras fúnebres se realizaron el 31 de mayo y las exequias se llevaron a cabo el 1 de junio en la parroquia San Cristóbal, con traslado posterior al cementerio local.

Además, se convocó una velatón el 6 de junio a las 19:00 horas en la capilla San Vicente Ferrer. Los asistentes llevarán velas para honrar la memoria de Alexander.

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El testimonio de los familiares resalta la indiferencia de los presentes y el profundo sufrimiento causado tanto por la pérdida del joven como por la difusión pública de los hechos registrados en video - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

Al finalizar la jornada, familiares y amigos destacaron que cada luz encendida representa el amor, la ausencia y el agradecimiento profundo hacia Alexander, en un homenaje que busca mantener vivo su recuerdo.

“A él lo mataron y lo que pedimos es que se haga justicia, que vean el video que circuló en redes sociales donde se ve cómo lo golpearon, cómo lo tiraron al suelo y mucha gente diciendo que lo ahogaran, tal cual sucedió“, explicó Eliana en diálogo con el medio regional Teleantioquia.

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