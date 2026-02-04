Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos: piense en su viaje a Disney

La caída del dólar frente al peso ha reducido el costo de viajar a Estados Unidos para los turistas colombianos en comparación con el año pasado- crédito Reuters

La apreciación del peso frente al dólar ha reducido de forma significativa el costo de viajar a Estados Unidos, permitiendo a los colombianos acceder a destinos turísticos como Orlando, Miami o Nueva York con presupuestos más bajos que los de hace un año.

El comportamiento del dólar en las últimas semanas ha cambiado de manera significativa el panorama para los colombianos que están considerando viajar al exterior.

La divisa estadounidense se ha mantenido en niveles que no se veían desde hace varios años, lo que ha tenido un impacto directo en el costo de los viajes internacionales, especialmente hacia Estados Unidos, uno de los destinos más frecuentes para el turismo desde Colombia.

Con una tasa representativa del mercado cercana a los $3.600, el peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar, reduciendo de forma notable el presupuesto que los viajeros deben destinar a rubros como tiquetes aéreos, alojamiento, transporte y actividades turísticas. En términos prácticos, esto se traduce en viajes más baratos frente a los que se podían planear hace un año, cuando la divisa superaba con holgura los $4.000.

Un dólar más bajo que alivia el presupuesto de los viajeros

Destinos como Orlando, Miami y Nueva York se han visto favorecidos por la apreciación del peso, especialmente en gastos como tiquetes y hospedaje- crédito Jose Luis González/Reuters

Un análisis publicado por La República muestra que, al comparar los costos actuales con los de comienzos de 2025, viajar a distintas ciudades de Estados Unidos resulta alrededor de 14% más económico, principalmente por el efecto de la tasa de cambio y no necesariamente por reducciones en los precios en dólares.

El medio evaluó cuánto dinero requiere hoy un viajero para pasar cinco días en ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles y Orlando, considerando gastos clave como vuelos, hotel y alquiler de vehículo, sin incluir alimentación. En el caso de Orlando, además, se sumaron los costos de entrada a los parques temáticos, uno de los principales atractivos para las familias colombianas.

Orlando y los parques temáticos, entre los destinos más beneficiados

Aunque los precios en dólares de vuelos y hoteles se mantienen relativamente estables, el tipo de cambio ha marcado la diferencia en el presupuesto final- crédito Larry Marano

Los resultados muestran que uno de los mayores alivios en el presupuesto se da precisamente en Orlando. Aunque las tarifas de ingreso a parques como Disney World se han mantenido relativamente estables en dólares, el costo total del viaje es sensiblemente menor gracias a la apreciación del peso. En comparación con el año pasado, el ahorro puede superar los $700.000 al hacer el mismo plan de viaje, una diferencia que para muchos hogares resulta determinante.

Algo similar ocurre con la visita a los parques de Universal, que también presentan una reducción cercana a los $700.000 frente a lo que costaba viajar en las mismas fechas de 2025. Este escenario ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de viajar a Estados Unidos para turismo recreativo, una opción que muchos habían postergado por el alto costo del dólar.

En otras ciudades, aunque el impacto es un poco menor, la diferencia sigue siendo relevante. Un viaje de cinco días a Nueva York hoy cuesta varios cientos de miles de pesos menos que hace un año, mientras que destinos como Los Ángeles y Miami también registran disminuciones importantes en el presupuesto total.

Por qué este escenario podría no durar todo el año

Analistas advierten que el actual escenario cambiario podría cambiar en la segunda mitad del año, por lo que recomiendan planear con anticipación- crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Detrás de este alivio para los viajeros hay factores económicos de fondo. Analistas coinciden en que la reciente fortaleza del peso responde a un contexto internacional más favorable, así como a decisiones internas que han incrementado la entrada de divisas al país. El fortalecimiento de las monedas en la región y ciertas operaciones financieras del Gobierno han contribuido a que el dólar pierda terreno frente al peso colombiano.

Desde el sector financiero se ha señalado que este puede ser un momento oportuno para quienes tengan la posibilidad de viajar, realizar compras en el exterior o incluso adquirir dólares como forma de ahorro. Sin embargo, también advierten que la tendencia podría cambiar hacia la segunda mitad del año.

La incertidumbre política internacional y el inicio del calendario electoral en Colombia podrían volver a presionar la tasa de cambio, generando mayor volatilidad y un eventual repunte del dólar. Por eso, algunos expertos citados por el medio recomiendan aprovechar el escenario actual, especialmente para gastos que dependen directamente de la divisa estadounidense.