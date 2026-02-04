Colombia

Empresa industrial en Medellín es señalada por presunta apropiación ilegal de gas natural avaluada en $450 millones

Una empresa industrial ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, fue detectada con una conexión ilegal de gas natural que habría permitido la apropiación de 150.000 metros cúbicos

- crédito Colprensa
Una empresa industrial ubicada en Medellín fue identificada por las autoridades tras el hallazgo de una conexión ilegal de gas natural que habría permitido la apropiación no autorizada de 150.000 metros cúbicos del servicio.

El caso fue documentado durante una inspección técnica en el corregimiento de San Cristóbal, por una alerta de un presunto episodio de defraudación de fluidos.

Según la información conocida por Blu Radio, el procedimiento se llevó a cabo como parte de labores rutinarias de control adelantadas por personal técnico especializado.

REUTERS/Tingshu Wang
Durante la revisión de las instalaciones, los inspectores detectaron una conexión clandestina que no hacía parte del sistema regular de suministro y que operaba de manera paralela al servicio formal con el que contaba la empresa.

Las verificaciones posteriores permitieron establecer que, aunque la compañía tenía un contrato activo de gas natural, parte de su operación industrial se abastecía mediante esta conexión irregular, lo que generó un consumo que no fue registrado ni facturado. De acuerdo con los cálculos preliminares, el volumen no reportado asciende a 150.000 metros cúbicos, con un valor aproximado de $450 millones.

Además del presunto impacto económico, el reporte técnico citado por Blu Radio advierte sobre riesgos estructurales y de seguridad asociados a la instalación ilegal. En el sitio se identificó un talud desestabilizado, ubicado en cercanías a una quebrada que atraviesa el sector donde opera la empresa, situación que incrementa la posibilidad de emergencias.

Durante la inspección se constató que las conexiones clandestinas no cumplían con la normativa técnica vigente, lo que podría derivar en fugas de gas o accidentes con consecuencias para los trabajadores del lugar y para la infraestructura circundante. Las autoridades señalaron que la socavación detectada en el terreno compromete la estabilidad del área y eleva el nivel de riesgo.

REUTERS/Vladimir Soldatkin
El hallazgo fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las actuaciones correspondientes para determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de la presunta defraudación de fluidos. El caso se encuentra en etapa de análisis, con base en los informes técnicos recopilados durante la inspección.

De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, las anomalías detectadas no se limitan al interior del inmueble. Los técnicos también identificaron irregularidades externas asociadas al trazado de la conexión ilegal, lo que podría afectar la integridad de la red de distribución de gas natural en el sector.

Las autoridades advirtieron que este tipo de prácticas no solo tiene implicaciones legales, sino que representa un riesgo para la seguridad industrial y comunitaria, debido a la posibilidad de explosiones, incendios o afectaciones ambientales, especialmente por la cercanía de la infraestructura a una fuente hídrica.

En el informe preliminar se indicó que el consumo no facturado equivale a un volumen significativo de gas natural, lo que permitió dimensionar el impacto económico del presunto uso irregular. La cifra estimada de $450 millones corresponde al valor comercial del servicio que no fue registrado dentro del sistema oficial de medición.

