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“Nos salvamos por dos minutos”: senador Kevin Gómez reveló detalles del ataque al esquema de Alexander López en Cauca

El senador electo aseguró que hombres armados dispararon contra el vehículo del dirigente político en la vía Panamericana

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Alexander López señaló problemas en la ejecución de proyectos financiados con regalías - crédito Colprensa
Alexander López - crédito Colprensa

El senador electo del Pacto Histórico Kevin Gómez reveló nuevos detalles sobre el ataque armado registrado contra el esquema de seguridad del senador Alexander López en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, un hecho que volvió a generar preocupación por la crisis de orden público que enfrenta el departamento del Cauca.

Gómez aseguró que él y Alexander López se movilizaban juntos luego de participar en actividades políticas en Popayán y que, por cuestión de minutos, lograron evitar quedar atrapados en un presunto retén ilegal instalado por hombres armados.

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Según relató Kevin Gómez, citado por Revista Semana, el vehículo en el que él se desplazaba pasó primero por el corredor vial, mientras que el esquema de seguridad de Alexander López quedó rezagado y terminó siendo interceptado por sujetos armados en una zona cercana a Popayán.

Alexander López Maya, director del DPN - crédito @AlexLopezMaya/X
Alexander López - crédito @AlexLopezMaya/X

“Nos salvamos por dos minutos”

El senador electo afirmó que la situación ocurrió apenas minutos después de abandonar un evento político en la capital caucana.

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“Dos minutos de tiempo y un milagro de Dios evitó que Alexander López y quien les habla, Kevin Gómez, senador electo del Pacto, cayeran en el retén”, expresó el dirigente político tras el ataque.

El hecho se registró en la vía Panamericana, uno de los corredores más golpeados por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales en el suroccidente colombiano.

Dispararon contra el vehículo de Alexander López

Kevin Gómez aseguró que hombres armados dispararon contra el automotor en el que se movilizaba Alexander López.

“Tuvimos conocimiento de que su carro fue disparado, hicieron tiros contra el parabrisas del vehículo y secuestraron a uno de los escoltas. Afortunadamente logró escapar”, manifestó el senador electo.

Aunque tanto Gómez como López resultaron ilesos, el dirigente calificó lo sucedido como un hecho extremadamente grave para el ejercicio político en Colombia.

El presidente del Departamento Nacional de Planeación estaría detrás de la toma a Emcali - crédito Departamento Nacional de Planeación
Alexander López - crédito Departamento Nacional de Planeación

Pidieron mayores medidas de seguridad

Tras el atentado, Kevin Gómez solicitó a las autoridades nacionales reforzar los esquemas de protección para los líderes políticos del Pacto Histórico.

“Gracias a la fuerza y voluntad de Dios estamos vivos. Le pido a las autoridades nacionales las más altas medidas de seguridad para la protección de la vida de nuestro compañero Alexander López, la mía propia y nuestras garantías para cumplir el mandato popular en el Senado”, expresó.

El senador electo también pidió acompañamiento institucional para garantizar el ejercicio político en distintas regiones del país, especialmente en zonas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

El ataque ocurrió en una zona golpeada por la violencia

La vía Panamericana, entre Cauca y Valle del Cauca, se ha convertido en uno de los corredores más afectados por hechos de violencia y acciones de estructuras armadas ilegales.

Cerca del lugar donde ocurrió el ataque al esquema de seguridad del senador Alexander López se registró recientemente el atentado en Cajibío que dejó 20 personas muertas y volvió a evidenciar la compleja situación de seguridad en el departamento.

Las primeras hipótesis apuntan a que detrás de los hechos estarían estructuras ilegales que delinquen en el corredor vial y que mantienen presencia armada en varias zonas rurales del Cauca.

“No nos van a silenciar”

Kevin Gómez aseguró que, pese a las amenazas y los hechos violentos, continuarán recorriendo los territorios y adelantando actividades políticas.

“No nos van a silenciar. Vamos a continuar haciendo nuestra campaña electoral y avanzando en las transformaciones sociales. Los malos no nos van a detener”, sostuvo el dirigente político.

Además, envió un mensaje a sus seguidores y a la ciudadanía para que continúen respaldando el proyecto político del Pacto Histórico.

“A nuestro amado pueblo colombiano le pido su compañía y apoyo. No nos van a atemorizar, seguiremos adelante. Regresar al pasado no es una opción”, concluyó.

Alexander López, director de Planeación Nacional, habla de Ley de financiamiento - crédito Colprensa
Alexander López - crédito Colprensa

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial detallado sobre los responsables del ataque armado registrado en la vía Panamericana.

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