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Hermano de Delcy Rodríguez aseguró que Álex Saab tenía vínculos con agencias de Estados Unidos

El dirigente chavista Jorge Rodríguez afirmó que el empresario colombo-venezolano mantenía relaciones con agencias estadounidenses desde 2019

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez | REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez | REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El empresario colombo-venezolano Álex Saab volvió a quedar en el centro de la polémica internacional luego de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez, asegurara que el exfuncionario mantenía vínculos con agencias de Estados Unidos desde 2019.

Las declaraciones se conocieron dos días después de la deportación de Saab hacia territorio estadounidense, donde enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero, conspiración criminal y presuntas operaciones financieras irregulares.

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Según afirmó Jorge Rodríguez durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional venezolana, citado por Revista Semana, el caso de Álex Saab habría tenido una relación directa con agencias estadounidenses desde hace varios años, aunque no entregó pruebas ni especificó cuáles organismos estarían involucrados.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez | REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez | REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Jorge Rodríguez habló de supuestos vínculos con agencias estadounidenses

El dirigente chavista sorprendió durante su intervención al afirmar que Saab tenía relaciones con agencias de inteligencia de Estados Unidos.

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“Desde el 2019, y de eso nos enteramos ahora, el tema de Alex Saab es un tema de él con agencias estadounidenses. Ya se van a enterar todos y todas ustedes de qué tipo de relación tenía y tiene Álex Saab con esas agencias”, aseguró Rodríguez.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha presentado evidencias públicas que respalden esas afirmaciones ni ha entregado mayores detalles sobre el alcance de esos supuestos vínculos.

Saab fue deportado a Estados Unidos

Álex Saab llegó este fin de semana a territorio estadounidense luego de ser deportado oficialmente desde Venezuela.

El empresario arribó al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes federales estadounidenses, entre ellos funcionarios de la DEA.

Tras su llegada, fue presentado ante una corte federal del Distrito Sur de Florida, donde enfrenta cargos por lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras irregulares y presunto pago de sobornos a funcionarios venezolanos.

El Gobierno venezolano defendió la deportación

Durante la sesión de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez también justificó la decisión de permitir la salida de Saab hacia Estados Unidos.

El dirigente explicó que Saab es ciudadano colombiano y aseguró que la Constitución venezolana no permite impedir procedimientos migratorios cuando una persona enfrenta cargos criminales en otro país.

Alex Saab en Caracas Venezuela | REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo
Alex Saab en Caracas Venezuela | REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

Esa misma postura fue respaldada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime), que indicó en un comunicado que Saab estaba involucrado en diversos delitos investigados por las autoridades estadounidenses.

Saab había regresado a Venezuela en 2023

El empresario colombo-venezolano había sido liberado en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela.

Después de regresar a Caracas, Nicolás Maduro lo designó como ministro de Industrias y Producción Nacional.

Sin embargo, el pasado 17 de enero de 2026, Delcy Rodríguez anunció su salida del cargo y semanas después Saab fue detenido por el Sebin junto al empresario Raúl Gorrín.

Posteriormente permaneció recluido en El Helicoide antes de ser trasladado a Fuerte Tiuna y finalmente deportado hacia Estados Unidos.

Los procesos judiciales contra Saab

Las autoridades estadounidenses investigan a Saab por una presunta red internacional de lavado de dinero y operaciones financieras relacionadas con contratos estatales venezolanos.

La acusación sostiene que habría utilizado intermediarios, compañías en distintos países y documentos falsificados para facilitar transferencias internacionales y ocultar el origen de recursos económicos.

No es la primera vez que Saab enfrenta procesos en Estados Unidos. Anteriormente estuvo más de dos años detenido en una prisión federal de Miami por un caso relacionado con lavado de dinero por cerca de 350 millones de dólares.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez | EFE/ Ronald Peña R
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez | EFE/ Ronald Peña R

Su liberación en 2023 ocurrió en medio de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, mediante el cual fueron liberados diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Rodríguez también habló de corrupción en Venezuela

Durante la misma sesión parlamentaria, Jorge Rodríguez aprovechó para lanzar acusaciones contra sectores de la oposición venezolana.

El dirigente habló de un supuesto “gigantesco robo” de activos venezolanos en el exterior y señaló directamente a Juan Guaidó por el manejo de empresas como Citgo y Monómeros.

“El que robe, el que traicione, el que violente la alta condición de la confianza depositada por el pueblo de Venezuela o por el Gobierno de Venezuela, tiene que ser encausado según como rezan las leyes de la República”, afirmó.

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