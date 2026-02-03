Colombia

⁠Thalía envió sentido mensaje a Karol G tras mencionarla en la gala de los Grammy: “Juntas brillamos”

Durante uno de los discursos en los que la colombiana entregó un galardón, mencionó a la cantante mexicana, lo que generó reacciones en redes sociales

Karol G protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Grammys 2026 al mencionar a Thalía en el escenario, gesto que recibió una respuesta llena de cariño por parte de la artista mexicana - crédito @thalia / Instagram

Durante la gala de los Grammys 2026, celebrada la noche del domingo 1 de febrero, la presencia de la cantante colombiana Karol G se destacó entre los artistas latinos que asistieron a la entrega de los gramófonos dorados.

La cantante fue seleccionada para presentar la categoría a ‘Mejor Álbum de Música Urbana’, acompañada en el escenario por el comediante mexicano de SNL, Marcello Hernández.

Previo al anuncio del ganador, que finalmente fue Bad Bunny por su álbum Debí tirar más fotos, Karol G y Marcello Hernández dedicaron unas palabras a los artistas latinos que han dejado huella en la música en español. Al tomar el micrófono, Hernández saludó a la audiencia diciendo: “¿Dónde están los latinos? ¡Arriba los latinos!”, a lo que Karol G añadió: “Lo siento, pero teníamos que hacer eso, siempre somos los más ruidosos”.

Durante el diálogo en el escenario, Hernández recordó: “Cuando éramos niños, nuestras madres nos despertaban a las 8 de la mañana para limpiar la casa y ellas escuchaban a Gloria Estefan”. Karol G intervino con humor, señalando: “En realidad, en mi casa era a las 6 de la mañana, más temprano, y escuchábamos a Thalía y Juan Gabriel”.

Thalia le envió sentido mensaje a Karol G después de mencionarla en la gala de los Grammy 2026 - crédito @thalia/ X

El intercambio entre los presentadores se viralizó en redes sociales y llegó hasta la cantante mexicana Thalía, quien ha manifestado en otras ocasiones su respeto y admiración por Karol G. Al escuchar la mención, Thalía compartió un mensaje en su cuenta: “¡Mi Karol G amada! Gracias por llevarme siempre en tus labios y dejarme ser parte de tu hermosa historia. ¡Somos fragmentos de estrellas y juntas brillamos más! ¡Te amo! See u soon”.

La conexión entre ambas artistas fue celebrada por sus seguidores, reforzando la influencia y el reconocimiento de la música latina en una de las noches más importantes para la industria.

“y si nos dan un temita”, “Reynaassssssss las amooooooo dueto yaaaa porfa ”, “a ver colaboren”, “Unas reinas”, “Karol siempre es agradecida con las personas que la ayudaron”, (Sic) dicen las reacciones en redes sociales.

Thalia ha demostrado su admiraricón a Karol G en varias ocaciones - crédito IG Thalía

La cercanía de las cantantes inició desde la admiración

Karol G y Thalía han construido una relación de cercanía artística y personal que se refleja tanto en declaraciones públicas como en colaboraciones recientes. La admiración que Karol G siente por Thalía es de larga data y ha quedado evidenciada en diferentes momentos de su carrera.

La colombiana ha citado a la mexicana como una de sus grandes referentes musicales desde la infancia, algo que reiteró en el documental Mañana fue muy bonito, donde aparece tarareando Piel morena y reconociendo la influencia de Thalía en su crecimiento artístico.

Esta relación dio un paso más allá en 2025 con el lanzamiento del álbum Tropicoqueta, donde Thalía participa de manera especial en el intro titulado La reina presenta. En este track, ambas interpretan a capella un fragmento de Piel morena y Thalía deja un mensaje para Karol G, reconociendo su evolución musical y dándole una especie de “bendición” simbólica: “Karol, pasaste de ser la ‘bebecita’ a la ‘Bichota’ y ahora a la ‘Tropicoqueta’”, expresa la artista mexicana, en un gesto que marcó la apertura del disco.

Thalía le agradeció a Karol por incluirla en el intro de su álbum 'Tropicoqueta' - crédito @thalia / Instagram

La propia Thalía celebró su participación en el álbum y publicó en sus redes un mensaje agradeciendo a Karol G por invitarla a ese momento tan especial, dejando claro el cariño y el respeto que existe entre ambas.

Gracias por haber tenido la confianza de invitarme a conversar sobre lo que te motivó en esta nueva etapa y por plasmar un pedacito de ese momento tan especial en ‘La Reina Presenta’ Sigue brillando y compartiendo tu amor por la música!. Te quiero bebé y te mando un beso muy…tropicoqueto!”,

Esta colaboración fue entendida por los seguidores de ambas artistas como la confirmación de una relación de admiración mutua y un homenaje intergeneracional dentro de la música latina.

