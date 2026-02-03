Sofía Jaramillo y Martín Moreno se enfrentan en vivo tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

Sofía Jaramillo y Martín Moreno protagonizaron un tenso intercambio en vivo tras la salida de la modelo de La Casa de los Famosos - crédito cortesía Canal RCN

La reciente eliminación de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia no solo marcó el final de su paso por el reality, sino que también abrió un nuevo capítulo en su exposición mediática.

Tras su salida, la modelo fue invitada al programa Buen Día Colombia, donde protagonizó un tenso intercambio en vivo con el empresario Martín Moreno, figura con la que había sido relacionada durante su estadía en el programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Moreno había generado comentarios semanas atrás al asegurar que, antes del ingreso de Sofía al reality, ambos se encontraban conociéndose.

Estas declaraciones se difundieron ampliamente mientras Jaramillo seguía dentro de la competencia, lo que alimentó especulaciones entre los seguidores del programa sobre una supuesta relación y hasta rumores de que el empresario habría pagado para que Sofía entrara al programa, hipótesis que finalmente solo se quedó en especulaciones.

Tras dejar el reality, la modelo participó en Buen Día Colombia, donde enfrentó en vivo al empresario Martín Moreno - crédito cortesía Canal RCN

La conversación, transmitida en directo, permitió a ambos confrontar versiones y aclarar rumores que circularon en redes sociales durante las semanas previas.

Sofía, visiblemente sorprendida por lo que se había dicho sobre ella fuera del reality, expresó: “Fue una sorpresa encontrarme con todo lo que me han mostrado. Entré con una idea y salí con la misma idea, y veo que me funaste un montón afuera por cosas que viste y se malinterpretaron dentro de la casa, que nunca estuvieron en mis intenciones”. Añadió: “Lo viste de esa manera, te lo respeto, Martín, pero fue una sorpresa para mí encontrarme con todo lo que me encontré, la forma tan despectiva que hablaste de mí”.

Martín Moreno, por su parte, se defendió de los señalamientos y negó cualquier interés sentimental con la modelo. “Quiero dejar claro que yo no soy ningún busca famosas ni soy ningún busca nada porque tú fuiste la que me buscaste a mí cuando empezó a pasar lo de Laura G en el mes de agosto y estuviste mandándome indirectamente mensajes a través de personas durante cinco meses y tú lo sabes”, afirmó. “Yo nunca tuve nada que ver con tu ingreso ni con tu salida del reality. Nunca he dicho que te haya pagado facturas ni nada de eso”, subrayó.

El diálogo subió de tono cuando Moreno sugirió que Sofía buscaba apoyo mediático: “Tú estás actuando así porque lo que tú quieres es buscar algún apoyo porque estás viendo como las cagó y estás buscando que la gente se me eche encima a mí, echándome ahora la gente de ti. No lo vas a conseguir”.

Durante la conversación en Buen Día Colombia, Martín Moreno aseguró que el acercamiento con Sofía Jaramillo comenzó “cuando empezó a pasar lo de Laura G en el mes de agosto”, referencia que avivó aún más las especulaciones sobre la relación - crédito @juanmartinmorenopalomo1/ Instagram

Sofía contestó: “Martín, a nosotros nos presentaron y no va a discutir esto con vos”. En otro momento, Martín insistió: “A nosotros nos presentaron una persona; mandaste a que yo te buscara. No, una, no dos. A través de dos personas nos querían presentar”. Sofía replicó: “Nos presentaron ya. ¿Eso fue lo que pasó?”.

La discusión continuó con señalamientos sobre la privacidad de las relaciones: “A mí no me gusta hacer mis relaciones públicas, si vamos a tener algo… Yo duré 12 años con el papá de mi hijo. Nadie sabe públicamente quién es, nadie sabe cuándo me separé”, afirmó Sofía. Martín respondió: “Por eso no querías hacerlo público, porque sabes que yo no soy el único”.

Sofía, visiblemente molesta, desafió a Moreno: “Mándame las pruebas. Te doy autorización para que las publiques. Por favor, publica todo lo que tenés y todas tus pruebas. Te lo pido, por favor, que las publiques y las expongas”. Martín respondió: “No, no, no, no, no. Ya saldrá la gente a hablar lo que tenga que hablar”.

El diálogo subió de tono cuando Moreno acusó a Sofía de buscar apoyo mediático - crédito cortesía Canal RCN

Sofía insistió: “Publícalas, sin miedo. Martín, sin miedo. Si no, ese es el único, publica todas las pruebas que tenés”. Finalmente, el empresario concluyó: “Yo lo único que quiero que quede claro es que yo a ti en ningún momento te he buscado ni me he pegado a ti para nada. Al igual que tampoco te he pagado nada, porque yo a ti no te he pagado absolutamente nada”.

La conversación finalizó con los presentadores de Buen Día Colombia interviniendo para pedir respeto entre ambas partes y sugiriendo que, si había algo más que aclarar, lo hicieran fuera del aire.