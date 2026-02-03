Colombia

Sofía Jaramillo y Martín Moreno se enfrentan en vivo tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

En un encuentro cargado de tensión, Jaramillo y Martín sacaron a la luz diferencias y versiones opuestas sobre su relación, en una transmisión que rápidamente generó repercusión en redes sociales

Guardar
Sofía Jaramillo y Martín Moreno
Sofía Jaramillo y Martín Moreno protagonizaron un tenso intercambio en vivo tras la salida de la modelo de La Casa de los Famosos - crédito cortesía Canal RCN

La reciente eliminación de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia no solo marcó el final de su paso por el reality, sino que también abrió un nuevo capítulo en su exposición mediática.

Tras su salida, la modelo fue invitada al programa Buen Día Colombia, donde protagonizó un tenso intercambio en vivo con el empresario Martín Moreno, figura con la que había sido relacionada durante su estadía en el programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Moreno había generado comentarios semanas atrás al asegurar que, antes del ingreso de Sofía al reality, ambos se encontraban conociéndose.

Estas declaraciones se difundieron ampliamente mientras Jaramillo seguía dentro de la competencia, lo que alimentó especulaciones entre los seguidores del programa sobre una supuesta relación y hasta rumores de que el empresario habría pagado para que Sofía entrara al programa, hipótesis que finalmente solo se quedó en especulaciones.

Tras dejar el reality, la
Tras dejar el reality, la modelo participó en Buen Día Colombia, donde enfrentó en vivo al empresario Martín Moreno - crédito cortesía Canal RCN

La conversación, transmitida en directo, permitió a ambos confrontar versiones y aclarar rumores que circularon en redes sociales durante las semanas previas.

Sofía, visiblemente sorprendida por lo que se había dicho sobre ella fuera del reality, expresó: “Fue una sorpresa encontrarme con todo lo que me han mostrado. Entré con una idea y salí con la misma idea, y veo que me funaste un montón afuera por cosas que viste y se malinterpretaron dentro de la casa, que nunca estuvieron en mis intenciones”. Añadió: “Lo viste de esa manera, te lo respeto, Martín, pero fue una sorpresa para mí encontrarme con todo lo que me encontré, la forma tan despectiva que hablaste de mí”.

Martín Moreno, por su parte, se defendió de los señalamientos y negó cualquier interés sentimental con la modelo. “Quiero dejar claro que yo no soy ningún busca famosas ni soy ningún busca nada porque tú fuiste la que me buscaste a mí cuando empezó a pasar lo de Laura G en el mes de agosto y estuviste mandándome indirectamente mensajes a través de personas durante cinco meses y tú lo sabes”, afirmó. “Yo nunca tuve nada que ver con tu ingreso ni con tu salida del reality. Nunca he dicho que te haya pagado facturas ni nada de eso”, subrayó.

El diálogo subió de tono cuando Moreno sugirió que Sofía buscaba apoyo mediático: “Tú estás actuando así porque lo que tú quieres es buscar algún apoyo porque estás viendo como las cagó y estás buscando que la gente se me eche encima a mí, echándome ahora la gente de ti. No lo vas a conseguir”.

Durante la conversación en Buen
Durante la conversación en Buen Día Colombia, Martín Moreno aseguró que el acercamiento con Sofía Jaramillo comenzó “cuando empezó a pasar lo de Laura G en el mes de agosto”, referencia que avivó aún más las especulaciones sobre la relación - crédito @juanmartinmorenopalomo1/ Instagram

Sofía contestó: “Martín, a nosotros nos presentaron y no va a discutir esto con vos”. En otro momento, Martín insistió: “A nosotros nos presentaron una persona; mandaste a que yo te buscara. No, una, no dos. A través de dos personas nos querían presentar”. Sofía replicó: “Nos presentaron ya. ¿Eso fue lo que pasó?”.

La discusión continuó con señalamientos sobre la privacidad de las relaciones: “A mí no me gusta hacer mis relaciones públicas, si vamos a tener algo… Yo duré 12 años con el papá de mi hijo. Nadie sabe públicamente quién es, nadie sabe cuándo me separé”, afirmó Sofía. Martín respondió: “Por eso no querías hacerlo público, porque sabes que yo no soy el único”.

Sofía, visiblemente molesta, desafió a Moreno: “Mándame las pruebas. Te doy autorización para que las publiques. Por favor, publica todo lo que tenés y todas tus pruebas. Te lo pido, por favor, que las publiques y las expongas”. Martín respondió: “No, no, no, no, no. Ya saldrá la gente a hablar lo que tenga que hablar”.

El diálogo subió de tono
El diálogo subió de tono cuando Moreno acusó a Sofía de buscar apoyo mediático - crédito cortesía Canal RCN

Sofía insistió: “Publícalas, sin miedo. Martín, sin miedo. Si no, ese es el único, publica todas las pruebas que tenés”. Finalmente, el empresario concluyó: “Yo lo único que quiero que quede claro es que yo a ti en ningún momento te he buscado ni me he pegado a ti para nada. Al igual que tampoco te he pagado nada, porque yo a ti no te he pagado absolutamente nada”.

La conversación finalizó con los presentadores de Buen Día Colombia interviniendo para pedir respeto entre ambas partes y sugiriendo que, si había algo más que aclarar, lo hicieran fuera del aire.

Temas Relacionados

Sofía JaramilloSofía Jaramillo y Martín MorenoSofía Jaramillo y Martín Moreno peleaLa casa de los famososLa casa de los famosos ColombiaLa casa de los famosos Canal RCN24/7 La casa de los famosos Colombia’Colombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Cónsul de Colombia en Bilbao denuncia arbitrariedades tras ser notificado de su salida pese a fallo judicial a su favor

Edgar Alberto Rojas también indicó que el tribunal había ordenado su reubicación o inclusión en una lista de espera, garantizando su seguridad social, lo que no se cumplió

Cónsul de Colombia en Bilbao

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro compartieron su encuentro con Falcao García, el ídolo que regresó a Millonarios: “Mojar cuco”

El ídolo del equipo bogotano y de la selección Colombia tuvo una clara oportunidad para darle la victoria al conjunto albiazul y, a la vez, habría hecho más emotivo el momento que compartieron los creadores de contenido en redes sociales

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: comenzó el encuentro entre los mandatarios

El encuentro entre ambos mandatarios se realiza en la Casa Blanca a las 11:00 a. m. y cuenta con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo

Excusa médica de conjuez liberal retrasa decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo

La ausencia de Manuel Antonio Avella y el impedimento de Alejandro Sánchez obligan al Consejo Nacional Electoral a buscar reemplazos para definir la situación del aspirante progresista

Excusa médica de conjuez liberal

María Camila Osorio tuvo importante ascenso el ranking WTA tras el título que conquistó en Filipinas: esta es su nueva posición

La conquista del título en territorio asiático le permitió a la cucuteña lograr un avance destacado en el escalafón de mejores tenistas a nivel mundial

María Camila Osorio tuvo importante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro compartieron su encuentro con Falcao García, el ídolo que regresó a Millonarios: “Mojar cuco”

Un excompañero de rehabilitación de Johanna Fadul cuenta su historia y revela detalles inéditos del proceso que vivieron

Marcela Reyes habló sin filtro sobre su salida exprés del reality de RCN: “En cuatro días hice lo que no han podido”

Isabella Ladera respondió con firmeza al comentario que cuestionó su maternidad, y le habría enviado indirecta a su ex: “Escoge bien al papá”

En antesala de la reunión con Trump, Petro exaltó al maestro acordeonero Alfredo Gutiérrez y la cumbia: “La verdadera Colombia, única y bella”

Deportes

María Camila Osorio tuvo importante

María Camila Osorio tuvo importante ascenso el ranking WTA tras el título que conquistó en Filipinas: esta es su nueva posición

Estos serán los partidos que irán por TV en Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Alfredo Arias explicó por qué Teófilo Gutiérrez estuvo ausente del partido ante Pereira, y arremetió contra la prensa: “Mucha gente inventó cosas”

El gol de Luis Fernando Muriel ante Deportivo Pereira es comparado con uno que le marcó al Real Madrid por Champions League: así fue la anotación

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, criticó a Sencia por la gramilla de El Campín: “Absolutamente absurdo”