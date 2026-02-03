‘La casa de los famosos Colombia’ recibe a Karina García como jueza en medio de expectativas y controversia

La próxima emisión de La casa de los famosos Colombia contará con la participación inesperada de Karina García como jueza en el esperado juicio entre las celebridades, un evento programado para el 4 de febrero.
Según informó Superlike, la reaparición de la creadora de contenido en este rol promete generar un fuerte debate y acaparar la atención tanto de los participantes como de los seguidores del programa, ante los momentos de confrontación y revelaciones que se esperan.
