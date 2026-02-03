Cuándo el cónyuge puede heredar el 100 % de una sucesión en Colombia: Este es único escenario previsto por la ley

El régimen de sucesiones en Colombia está regulado principalmente por el Código Civil, norma que establece las reglas aplicables cuando una persona fallece y deja bienes para ser repartidos entre sus herederos.

Este marco legal busca garantizar la protección de ciertos familiares, en especial los descendientes, independientemente de si existe o no un testamento que exprese la última voluntad del causante.

De acuerdo con la legislación consultada y públicada por Caracol Radio, los descendientes tienen un derecho prioritario sobre la herencia, lo que implica que hijos, nietos y bisnietos cuentan con una protección especial.

Esta garantía se traduce en que los denominados herederos legitimarios conservan un porcentaje mínimo asegurado dentro de la sucesión, incluso cuando existe testamento. En términos generales, ese porcentaje protegido corresponde al 50 % del total del patrimonio.

La norma también contempla situaciones en las que el testamento no existe o pierde validez jurídica. Esto puede ocurrir cuando el documento no fue otorgado conforme a la ley o cuando un juez determina que hubo vicios como manipulación, incapacidad mental del testador o incumplimiento de formalidades. En esos casos, se abre paso a la llamada sucesión intestada, en la cual la distribución de los bienes se realiza según un orden legal preestablecido.

En el sistema colombiano, la ley fija un orden sucesoral que va excluyendo a los parientes más lejanos a medida que existen familiares más cercanos. En el primer nivel se encuentran los descendientes directos, quienes desplazan a cualquier otro posible heredero. En ausencia de ellos, el reparto se traslada a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente, quienes participan en partes iguales.

Si no existen descendientes ni ascendientes, el siguiente orden lo integran los hermanos del fallecido junto con el cónyuge. En este escenario, la normativa indica que el cónyuge tiene derecho al 50 % de la herencia, mientras el restante 50 % se distribuye entre los hermanos, sean de doble vínculo o medio hermanos.

El Código Civil también prevé un cuarto orden sucesoral, compuesto por los sobrinos, quienes heredan únicamente si no existen descendientes, ascendientes, cónyuge ni hermanos. Finalmente, cuando no se identifica ningún heredero dentro de los órdenes anteriores, los bienes pueden pasar a entidades públicas del Estado, como el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF).

En medio de este esquema legal, surge la posibilidad de que el cónyuge reciba el 100 % de la herencia, aunque no sea considerado heredero forzoso en todos los casos. Esta situación solo puede presentarse dentro de una sucesión intestada y bajo condiciones específicas previstas por la ley.

Para que ello ocurra, no deben existir descendientes, ya que su sola presencia excluye al cónyuge como heredero único. Tampoco pueden existir ascendientes vivos, dado que, de haberlos, el patrimonio se repartiría entre ellos y el cónyuge sobreviviente. A su vez, no deben existir hermanos ni sobrinos, quienes tendrían derecho a participar en la herencia en los órdenes correspondientes.

Otro requisito fundamental es que el vínculo conyugal esté jurídicamente vigente. Esto implica que el matrimonio civil o la unión marital de hecho debe estar debidamente acreditada y no haber sido disuelta antes del fallecimiento. En caso de que la unión haya terminado legalmente, la herencia no se asigna al excónyuge y puede pasar al Estado si no existen otros herederos.

Cuando se cumplen de forma simultánea todas estas condiciones, el cónyuge sobreviviente puede heredar el 100 % del patrimonio, al quedar ubicado como único heredero dentro del orden sucesoral aplicable. Esta posibilidad se encuentra prevista en la legislación vigente y ha sido explicada en contenidos informativos especializados.