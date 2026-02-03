Colombia

Conjuez designado para definir la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo radicó una manifestación de impedimento ante el CNE

La medida de Alejandro Sánchez Cerón responde a cuestionamientos por su actuación como defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos, en el que el candidato presidencial fue reconocido como víctima

Conjuez designado para definir la
Conjuez designado para definir la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo radicó una manifestación de impedimento ante el CNE- crédito @alfesac/X - Luisa Gonzalez/REUTERS

El 3 de febrero de 2026, el conjuez Alejandro Sánchez Cerón, designado por sorteo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para intervenir en la decisión sobre la habilitación del aspirante presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, como candidato a la consulta de izquierda del 8 de marzo, presentó un impedimento para participar en el proceso.

La medida responde a cuestionamientos por su actuación previa como defensor del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, en el caso de presunta manipulación de testigos en el que Cepeda fue reconocido como víctima.

Este es el documento con
Este es el documento con el que Alejandro Sánchez Cerón confirmó su impedimento para el caso Iván Cepeda - crédito X

“Al respecto, es pertinente señalar que, en ejercicio de mi profesión como abogado penalista, dentro del año anterior actué como apoyo de la Corporación Centro Democrático por Colombia para la causa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En particular, presté servicios profesionales a dicha corporación en el marco del proceso penal identificado con el radicado No. 11001600010220200027600, por los cuales facturé y recibí los honorarios correspondientes. Desde esta perspectiva, considero que dicha circunstancia podría subsumirse en la causal antes transcrita, en tanto esta contempla el impedimento cuando el funcionario ha actuado como asesor de una asociación respecto de la cual puede advertirse un interés directo en el asunto objeto de decisión".

Y agregó: “Ello, en la medida en que el pronunciamiento del CNE incide sobre la eventual permanencia o exclusión del ciudadano IVÁN CEPEDA CASTRO, reconocido actor político y figura relevante de oposición a dicha colectividad, dentro de un escenario de competencia electoral”.

Por lo tanto, si la Sala Plena del CNE acepta su retiro, el expediente pasaría a Gustavo Martín Coral, representante de Colombia Justa Libres, quien figura como tercer conjuez remanente. Manuel Antonio Avella, del Partido Liberal, ya había sido seleccionado para integrar el equipo de conjueces en el proceso.

