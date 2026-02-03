Colombia

Con droga adherida a su cuerpo con fajas, capturaron al pasajero de un bus intermuncipal en Cundinamarca

Se hallaron en su poder más de 3.000 dosis de clorhidrato de cocaína y más de 3.000 dosis de base de coca

Guardar
Capturado con droga adherida a
Capturado con droga adherida a su cuerpo - crédito captura de pantalla Citytv

Un operativo de control contra el microtráfico permitió a la Policía Nacional frustrar el traslado de una importante cantidad de droga en la vía Fusagasugá-Bogotá.

En palabras del coronel Mauricio Herrera, comandante del departamento de Policía de Cundinamarca, “se hallaron en su poder más de 3.000 dosis de clorhidrato de cocaína y más de 3.000 dosis de base de coca bajo la modalidad de adherido“, refiriéndose al método usado por el detenido para ocultar la sustancia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La pericia de los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte fue clave al detectar la actitud sospechosa del joven, que viajaba como pasajero en un vehículo de servicio público y llevaba los paquetes pegados al abdomen usando una faja, con el fin de evadir controles policiales.

En el sector de Valsalice se desarrolló el registro que permitió hallar los paquetes rectangulares sellados, según confirmaron las autoridades tras la inspección.

La droga, que tenía origen en Puerto Asís y destino en Bogotá, pretendía ser comercializada en los municipios aledaños, de acuerdo con el jefe policial de Cundinamarca. “Con esa captura logramos sacar de circulación cerca de siete mil dosis de estupefacientes que pretendían ser comercializadas en los municipios aledaños“, resaltó el coronel Herrera.

El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Un operativo de control contra
Un operativo de control contra el microtráfico permitió a la Policía Nacional frustrar el traslado de una importante cantidad de droga en la vía Fusagasugá-Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ejército incautó 215 kilos de marihuana en Huila

Las autoridades de Huila lograron un golpe considerable contra las redes de narcotráfico locales tras la incautación de 215 kilogramos de marihuana en la vereda El Cedro, jurisdicción del municipio de Pitalito. El cargamento fue hallado gracias a un operativo conjunto entre el Batallón de Infantería Liviana N.º 27 Magdalena y la Policía Nacional.

El hallazgo se produjo en una zona clave de tránsito de estupefacientes, en la vía que conecta a Pitalito con Mocoa. Según informaron las autoridades, durante una actividad de control, los uniformados intentaron detener un vehículo sospechoso que, al advertir la señal, aceleró y escapó del lugar.

Incautación de marihuana en Pitalito,
Incautación de marihuana en Pitalito, Huila luego de una persecución policial - crédito Ejército Nacional

La reacción inmediata incluyó la activación de un plan candado, mientras la Red de Participación Cívica alertaba sobre el movimiento del automóvil y observaba cómo sus ocupantes arrojaban varios paquetes al borde de la carretera. Gracias a esta colaboración, las tropas y los agentes lograron asegurar 215 paquetes rectangulares con marihuana.

El comandante de la Novena Brigada del Ejército, brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, relató los hechos: “Allí, un vehículo Chevrolet Aveo hace caso omiso de las señales de pare de los soldados y huye del lugar. Con el plan candado y con la participación de la Policía Nacional y el Ejército en su conjunto, salimos en la búsqueda del mismo. Y gracias a la participación de la red cívica, logramos hallar los paquetes, que fueron lanzados a un lado de la carretera”.

Un accidente vial en una carretera del Valle del Cauca tuvo un desenlace inesperado. Las autoridades que acudieron al lugar del siniestro descubrieron que el vehículo implicado transportaba paquetes de marihuana, lo que llevó a la detención del conductor - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

El balance oficial estima que esta incautación representa una afectación a las finanzas del narcotráfico por cerca de $300 millones. Además, la operación evitó la distribución de 215.000 dosis de marihuana, una cifra que según las autoridades contribuye a proteger a la niñez y la juventud frente a los riesgos del microtráfico.

La Novena Brigada subrayó el valor de la presión constante y la colaboración ciudadana para debilitar a los grupos delincuenciales. Destacaron que la coordinación entre Ejército, Policía y comunidad fue determinante para que los involucrados abandonaran la droga y escaparan sin concretar su objetivo.

El Ejército Nacional ratificó su compromiso de continuar con operaciones ofensivas orientadas a neutralizar las economías ilícitas que afectan el departamento, asegurando que la protección de la población y el control territorial seguirán siendo prioridad para garantizar un entorno más seguro a las familias del Huila.

Temas Relacionados

Capturado con droga adherida en su cuerpoCundinamarcaBus intermunicipalCocaínaPasta de cocaColombia-Noticias

Más Noticias

Cónsul de Colombia en Bilbao denuncia arbitrariedades tras ser notificado de su salida pese a fallo judicial a su favor

Edgar Alberto Rojas también indicó que el tribunal había ordenado su reubicación o inclusión en una lista de espera, garantizando su seguridad social, lo que no se cumplió

Cónsul de Colombia en Bilbao

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro compartieron su encuentro con Falcao García, el ídolo que regresó a Millonarios: “Mojar cuco”

El ídolo del equipo bogotano y de la selección Colombia tuvo una clara oportunidad para darle la victoria al conjunto albiazul y, a la vez, habría hecho más emotivo el momento que compartieron los creadores de contenido en redes sociales

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: comenzó el encuentro entre los mandatarios

El encuentro entre ambos mandatarios se realiza en la Casa Blanca a las 11:00 a. m. y cuenta con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo

Excusa médica de conjuez liberal retrasa decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo

La ausencia de Manuel Antonio Avella y el impedimento de Alejandro Sánchez obligan al Consejo Nacional Electoral a buscar reemplazos para definir la situación del aspirante progresista

Excusa médica de conjuez liberal

María Camila Osorio tuvo importante ascenso el ranking WTA tras el título que conquistó en Filipinas: esta es su nueva posición

La conquista del título en territorio asiático le permitió a la cucuteña lograr un avance destacado en el escalafón de mejores tenistas a nivel mundial

María Camila Osorio tuvo importante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro compartieron su encuentro con Falcao García, el ídolo que regresó a Millonarios: “Mojar cuco”

Sofía Jaramillo y Martín Moreno se enfrentan en vivo tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

Un excompañero de rehabilitación de Johanna Fadul cuenta su historia y revela detalles inéditos del proceso que vivieron

Marcela Reyes habló sin filtro sobre su salida exprés del reality de RCN: “En cuatro días hice lo que no han podido”

Isabella Ladera respondió con firmeza al comentario que cuestionó su maternidad, y le habría enviado indirecta a su ex: “Escoge bien al papá”

Deportes

María Camila Osorio tuvo importante

María Camila Osorio tuvo importante ascenso el ranking WTA tras el título que conquistó en Filipinas: esta es su nueva posición

Estos serán los partidos que irán por TV en Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Alfredo Arias explicó por qué Teófilo Gutiérrez estuvo ausente del partido ante Pereira, y arremetió contra la prensa: “Mucha gente inventó cosas”

El gol de Luis Fernando Muriel ante Deportivo Pereira es comparado con uno que le marcó al Real Madrid por Champions League: así fue la anotación

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, criticó a Sencia por la gramilla de El Campín: “Absolutamente absurdo”