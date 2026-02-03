Con droga adherida a su cuerpo con fajas, capturaron al pasajero de un bus intermuncipal en Cundinamarca

Capturado con droga adherida a su cuerpo - crédito captura de pantalla Citytv

Un operativo de control contra el microtráfico permitió a la Policía Nacional frustrar el traslado de una importante cantidad de droga en la vía Fusagasugá-Bogotá.

En palabras del coronel Mauricio Herrera, comandante del departamento de Policía de Cundinamarca, “se hallaron en su poder más de 3.000 dosis de clorhidrato de cocaína y más de 3.000 dosis de base de coca bajo la modalidad de adherido“, refiriéndose al método usado por el detenido para ocultar la sustancia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La pericia de los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte fue clave al detectar la actitud sospechosa del joven, que viajaba como pasajero en un vehículo de servicio público y llevaba los paquetes pegados al abdomen usando una faja, con el fin de evadir controles policiales.

En el sector de Valsalice se desarrolló el registro que permitió hallar los paquetes rectangulares sellados, según confirmaron las autoridades tras la inspección.

La droga, que tenía origen en Puerto Asís y destino en Bogotá, pretendía ser comercializada en los municipios aledaños, de acuerdo con el jefe policial de Cundinamarca. “Con esa captura logramos sacar de circulación cerca de siete mil dosis de estupefacientes que pretendían ser comercializadas en los municipios aledaños“, resaltó el coronel Herrera.

El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Un operativo de control contra el microtráfico permitió a la Policía Nacional frustrar el traslado de una importante cantidad de droga en la vía Fusagasugá-Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ejército incautó 215 kilos de marihuana en Huila

Las autoridades de Huila lograron un golpe considerable contra las redes de narcotráfico locales tras la incautación de 215 kilogramos de marihuana en la vereda El Cedro, jurisdicción del municipio de Pitalito. El cargamento fue hallado gracias a un operativo conjunto entre el Batallón de Infantería Liviana N.º 27 Magdalena y la Policía Nacional.

El hallazgo se produjo en una zona clave de tránsito de estupefacientes, en la vía que conecta a Pitalito con Mocoa. Según informaron las autoridades, durante una actividad de control, los uniformados intentaron detener un vehículo sospechoso que, al advertir la señal, aceleró y escapó del lugar.

Incautación de marihuana en Pitalito, Huila luego de una persecución policial - crédito Ejército Nacional

La reacción inmediata incluyó la activación de un plan candado, mientras la Red de Participación Cívica alertaba sobre el movimiento del automóvil y observaba cómo sus ocupantes arrojaban varios paquetes al borde de la carretera. Gracias a esta colaboración, las tropas y los agentes lograron asegurar 215 paquetes rectangulares con marihuana.

El comandante de la Novena Brigada del Ejército, brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, relató los hechos: “Allí, un vehículo Chevrolet Aveo hace caso omiso de las señales de pare de los soldados y huye del lugar. Con el plan candado y con la participación de la Policía Nacional y el Ejército en su conjunto, salimos en la búsqueda del mismo. Y gracias a la participación de la red cívica, logramos hallar los paquetes, que fueron lanzados a un lado de la carretera”.

Un accidente vial en una carretera del Valle del Cauca tuvo un desenlace inesperado. Las autoridades que acudieron al lugar del siniestro descubrieron que el vehículo implicado transportaba paquetes de marihuana, lo que llevó a la detención del conductor - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

El balance oficial estima que esta incautación representa una afectación a las finanzas del narcotráfico por cerca de $300 millones. Además, la operación evitó la distribución de 215.000 dosis de marihuana, una cifra que según las autoridades contribuye a proteger a la niñez y la juventud frente a los riesgos del microtráfico.

La Novena Brigada subrayó el valor de la presión constante y la colaboración ciudadana para debilitar a los grupos delincuenciales. Destacaron que la coordinación entre Ejército, Policía y comunidad fue determinante para que los involucrados abandonaran la droga y escaparan sin concretar su objetivo.

El Ejército Nacional ratificó su compromiso de continuar con operaciones ofensivas orientadas a neutralizar las economías ilícitas que afectan el departamento, asegurando que la protección de la población y el control territorial seguirán siendo prioridad para garantizar un entorno más seguro a las familias del Huila.