CNE revoca la lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Valle del Cauca tras superar el 15% de votación

Durante audiencia pública, el Consejo Nacional Electoral leyó la decisión mediante la cual revocó la inscripción de la lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Valle del Cauca, tras concluir que la coalición no cumplía los requisitos constitucionales. - crédito CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, al determinar que la coalición superó el 15% de los votos válidos en las elecciones legislativas de 2022, límite fijado por la Constitución para la conformación de alianzas entre partidos y movimientos políticos.

La decisión quedó consignada en el expediente 0012-22, mediante el cual la Sala Plena del CNE resolvió revocar el acto de inscripción de la lista con miras a las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo de 2026. De mantenerse en firme, la determinación impediría que el Pacto Histórico participe en el proceso electoral a la Cámara en uno de sus bastiones políticos más fuertes del país.

La razón jurídica detrás de la decisión

Según el CNE, el Pacto Histórico excedió el porcentaje permitido para conformar coaliciones, lo que impide que sus partidos se presenten de manera conjunta bajo una misma lista. En particular, el organismo electoral señaló que movimientos como Colombia Humana, que integran el Pacto, ya superaban ampliamente el umbral del 15%, condición que invalida legalmente la coalición.

El límite del 15% está establecido en las reglas constitucionales que regulan la conformación de alianzas para corporaciones públicas. La norma busca evitar la concentración excesiva de poder electoral, restringiendo las coaliciones únicamente a partidos pequeños o medianos que necesiten unirse para alcanzar representación.

Bajo este criterio, el CNE concluyó que la lista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca no cumplía los requisitos legales, por lo que procedió a revocar su inscripción.

El Consejo Nacional Electoral adoptó una decisión que afecta la participación del Pacto Histórico en la Cámara por el Valle del Cauca, en medio de reparos jurídicos sobre la conformación de coaliciones. - crédito Colprensa

Un debate que viene de años atrás

El caso revive un debate jurídico que ya había sido planteado en procesos anteriores. En el pasado, incluso se radicó una petición ante el propio Consejo Nacional Electoral para tumbar la elección del Pacto Histórico al Senado, bajo el mismo argumento del exceso en el umbral permitido.

Dicha solicitud fue presentada por el abogado Hollman Ibáñez Peña, quien sostuvo que la Constitución solo autoriza coaliciones cuando los partidos que las integran no superan el 15% de la votación válida de la elección inmediatamente anterior. En su interpretación, el Pacto Histórico habría superado ampliamente ese límite.

“La Constitución permite que los partidos se coliguen para presentarse a elecciones, pero no pueden superar más del 15 % de la votación válida de la elección anterior. En el caso del Pacto Histórico, al estar integrado por Colombia Humana, se llega casi al 62%”, afirmó el abogado en entrevista con El Colombiano.

Impacto político en el Valle del Cauca

El Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor fortaleza electoral del Pacto Histórico. En las elecciones legislativas de 2022, la lista obtuvo más de 371.000 votos, equivalentes a cerca del 26% de la votación departamental, logrando cinco curules en la Cámara.

Los representantes electos fueron Alfredo Mondragón, Alejandro Ocampo, Gloria Arizabaleta, Cristóbal Caicedo y José Alberto Tejada, este último fallecido en 2024 y reemplazado por Gildardo Silva.

Por ello, la revocatoria de la lista representa una pérdida electoral significativa para la coalición de cara a los comicios de 2026.

La colectividad anunció que interpondrá recursos legales para revertir la determinación y mantener su participación en las elecciones legislativas de 2026. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Denuncias de persecución política

Tras conocerse la decisión, los candidatos del Pacto Histórico calificaron la medida como una “persecución política”. El representante Alfredo Mondragón aseguró que se trata de una ofensiva directa contra el movimiento.

“Ha empezado la más voraz persecución política contra el Pacto Histórico. Nos quieren negar el derecho a participar en las elecciones”, afirmó.

En la misma línea se pronunció la candidata Ana Erazo, exconcejal de Cali, quien señaló que el CNE habría incurrido en una extralimitación de funciones para debilitar a la izquierda en el país.

“Atacar al Valle y a Cali es intentar debilitar los cimientos del Pacto Histórico en Colombia”, advirtió.

Alfredo Mondragón cuestionó la decisión del CNE, la calificó como una persecución política y llamó a la movilización en defensa de la participación electoral. - crédito Semanario Voz

Movilización y recursos jurídicos

Desde el Pacto Histórico anunciaron que presentarán recursos contra la decisión y acudirán a instancias nacionales e internacionales para revertir el fallo antes de las elecciones. Además, convocaron a un plantón este martes 3 de febrero, a las 12:00 del mediodía, en la Plazoleta Jairo Varela, en el centro de Cali.

La determinación del CNE se dio durante las audiencias públicas de revisión de candidaturas, en un momento clave del calendario electoral, y podría marcar un precedente con implicaciones profundas para las coaliciones políticas de cara a las elecciones legislativas de 2026.