Bancolombia ofrece más de 4.400 viviendas en venta y detalla cómo consultar el catálogo y postularse

Bancolombia puso a disposición del público un portafolio de más de 4.400 viviendas en venta en diferentes ciudades y municipios del país, una oferta que incluye casas, apartamentos y apartaestudios.

De acuerdo con la información divulgada, los precios de los inmuebles comienzan desde $103 millones, dependiendo de la ubicación, el tipo de propiedad y sus características físicas.

Según explicó la entidad financiera, los inmuebles están disponibles a través de la plataforma digital “Tu 360 Inmobiliario”, un portal en el que también se ofertan otros activos como vehículos y bienes recuperados.

Este canal permite a los interesados consultar el inventario completo, filtrar opciones y adelantar los primeros pasos del proceso de compra de manera virtual.

El banco precisó que estas viviendas no corresponden a remates judiciales ni a subastas, sino que hacen parte de propiedades que la entidad recuperó tras la finalización de contratos de leasing habitacional o créditos hipotecarios. En ese sentido, se trata de activos que regresaron al inventario del banco mediante procedimientos financieros y contractuales.

Dentro de la información entregada, se señaló que la oferta está distribuida en distintas zonas del país, lo que permite a los compradores potenciales buscar alternativas según su ciudad de interés o su presupuesto. La plataforma permite filtrar por variables como ubicación, rango de precios, tipo de inmueble y algunas características internas.

Para consultar el catálogo, los interesados deben ingresar al portal oficial “Tu 360 Inmobiliario” y seleccionar la opción “Venta de usados”. Una vez dentro del sitio, el usuario puede visualizar las propiedades disponibles y acceder a información detallada de cada una, incluyendo ubicación aproximada, valor comercial y material fotográfico del interior del inmueble.

Al seleccionar una propiedad específica, el portal despliega datos adicionales que permiten conocer el estado del inmueble y su valor de venta, además de imágenes que muestran los espacios internos. Posteriormente, el interesado puede iniciar un contacto directo con la entidad financiera para avanzar en el proceso.

El procedimiento para manifestar interés incluye el diligenciamiento de un formulario de contacto, al cual se accede mediante la opción “Ir a datos de contacto” dentro de la ficha del inmueble. Tras completar este paso, un asesor del banco se comunica con el solicitante para ampliar la información disponible y coordinar, si es posible, una visita al inmueble.

Bancolombia también indicó que no es obligatorio contar con la totalidad del valor del inmueble en efectivo, ya que existen alternativas de financiación para quienes deseen adquirir alguna de estas viviendas. En ese escenario, los compradores pueden optar por un crédito hipotecario con la misma entidad o con otro establecimiento financiero.

En materia de financiación, el banco informó que ofrece créditos para vivienda que cubren hasta el 70% del valor en inmuebles No VIS y hasta el 80% en viviendas de interés social (VIS). Estas condiciones aplican según el perfil del comprador y las políticas vigentes de evaluación crediticia.

La entidad explicó que, mediante este esquema, las personas interesadas pueden acceder a una compra directa, sin intermediarios, lo que simplifica el proceso de adquisición. El banco señaló que el acompañamiento se realiza durante las etapas iniciales del contacto y la orientación general sobre el inmueble seleccionado.

Dentro de la comunicación oficial, Bancolombia reiteró que la plataforma digital centraliza toda la información relacionada con las propiedades, lo que permite a los usuarios comparar opciones y evaluar alternativas antes de tomar una decisión. Además, el sistema facilita la búsqueda por rangos de precios ajustados a diferentes presupuestos.

La entidad financiera recordó que las condiciones finales de venta y financiación están sujetas a verificación, tanto del inmueble como del solicitante, y que cada caso es analizado de forma individual. Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos para acceder a un crédito hipotecario, en caso de optar por esta modalidad.

De acuerdo con el banco, la oferta de viviendas responde a la gestión de activos recuperados, los cuales son puestos nuevamente en el mercado a través de canales oficiales. Esta modalidad permite que las propiedades tengan respaldo institucional durante el proceso de comercialización.