Explosión de artefacto en la cárcel El Bosque de Barranquilla pone en alerta la seguridad del penal: esto se sabe

La Policía Metropolitana de Barranquilla activó protocolos de atención y control tras el ataque registrado el lunes 2 de febrero - crédito X

En la tarde del lunes 2 de febrero, se presentó una alteración del orden público al sur de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, tras el lanzamiento de un artefacto explosivo contra la Cárcel Distrital El Bosque.

Las primeras informaciones indican que el ataque se dirigió a una de las garitas del centro penitenciario y habría sido ejecutado por hombres que se desplazaban en una motocicleta, quienes huyeron del lugar tras el hecho.

El incidente ocurrió mientras buena parte de la ciudadanía permanecía resguardada en sus viviendas debido a las intensas precipitaciones que han afectado recientemente a la capital del Atlántico. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas heridas como consecuencia del presunto atentado, ni han precisado la magnitud de los daños o las posibles afectaciones dentro del recinto penitenciario.

Frente a estos hechos, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que activó de forma inmediata los protocolos de atención y control en la zona para verificar la situación y garantizar la seguridad en el área. La institución señaló que mantiene las investigaciones en curso para esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de los autores materiales del ataque.

Autoridades no han reportado heridos ni precisado los daños ocasionados por el presunto atentado en la cárcel El Bosque de Barranquilla - crédito Procuraduría General de la Nación

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información que pueda contribuir a la investigación, al tiempo que mantienen vigilancia reforzada en el entorno de la cárcel El Bosque y otros puntos estratégicos del sur de Barranquilla.

En desarrollo...