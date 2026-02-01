Juan Fernando Cristo propone coalición diversa en el Frente por la Vida e invita a Luis Gilberto Murillo

El precandidato presidencial hace un llamado a Luis Gilberto Murillo para fortalecer una coalición plural e inclusiva de cara a la consulta presidencial. - crédito @CristoBustos/X

El exministro del Interior y precandidato presidencial, Juan Fernando Cristo, confirmó su ingreso al Frente por la Vida y, a través de un video difundido en sus redes sociales, extendió una invitación directa a Luis Gilberto Murillo para sumarse a la consulta presidencial. Este bloque busca definir al candidato único de la izquierda y la centroizquierda de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En su mensaje, Cristo destacó que la coalición podría ampliarse a sectores independientes, liberales y verdes, con el objetivo de promover reformas sociales con mayor concertación y corregir errores del pasado.

Según el exministro: “La consulta a la coalición del Frente por la Vida puede ampliarse aún más a voces independientes, liberales, verdes, que compartimos la necesidad de que este país avance en reformas sociales, pero con mayor concertación y rectificando las equivocaciones que se han cometido. Una coalición mucho más amplia, diversa y plural, en donde haya espacio para las comunidades afros, indígenas, campesinas de este país, para que sus voces sean escuchadas y sus necesidades representadas en la agenda nacional.”

Cristo resaltó que la participación de Murillo sería fundamental para consolidar ese propósito: “Por eso es tan importante la participación de mi buen amigo, el excanciller Luis Gilberto Murillo, con quien compartimos muchas de estas luchas por la inclusión social. Aquí está su espacio, Luis Gilberto. Esta es la coalición en la que debemos estar para luchar por los cambios en este país. Lo esperamos.”

El precandidato también hizo un llamado a la unidad y la construcción de puentes entre diferentes sectores políticos, insistiendo en que esta coalición no solo busca representar a la izquierda, sino también abrir espacio a independientes y a quienes provienen de otros partidos, promoviendo un diálogo más amplio y democrático.

Juan Fernando Cristo busca fortalecer el Frente por la Vida invitando a Luis Gilberto Murillo a sumarse a la coalición - crédito @CancilleriaCol/X y @CristoBustos/X

el precandidato afirmo: “La política del país necesita más concertación, menos polarización y mayor inclusión. Esta consulta debe ser un espacio donde se escuchen todas las voces, donde las diferencias se conviertan en oportunidades de acuerdo y no en obstáculos. Queremos que este Frente sea un referente de pluralidad y participación, un lugar donde las comunidades históricamente marginadas, los jóvenes, los líderes sociales y todos los sectores políticos comprometidos con el progreso del país tengan un espacio real.”

Murillo mantiene la expectativa

Aunque Luis Gilberto Murillo no ha respondido directamente a la invitación, se pronunció recientemente sobre la polémica participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida.

A través de su cuenta de X, Murillo defendió que las reglas democráticas deben habilitar la participación, criticando lo que considera un uso de tecnicismos jurídicos para excluir candidatos, en lugar de respetar la decisión ciudadana.

El exembajador explicó: “En el debate alrededor de Iván Cepeda y los tecnicismos jurídicos sobre quiénes pueden o no participar en una consulta, vale la pena decirlo sin rodeos: en una democracia las reglas están para habilitar la participación, no para restringirla.”

Agregó que políticos de diferentes ideologías han sido afectados por estas interpretaciones jurídicas, lo que, según él, favorece el poder del “bolígrafo” por encima del voto popular.

Luis Gilberto Murillo defiende la participación democrática en la consulta del Frente por la Vida - crédito @LuisGMurillo/X

Contexto político y composición de la coalición

La invitación de Cristo se da después de que la asamblea nacional del partido En Marcha oficializara su candidatura presidencial, otorgándole la facultad de integrar formalmente la coalición del Frente por la Vida, donde ya participan figuras como Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

Actualmente, la coalición está conformada por:

Roy Barreras (La Fuerza)

Camilo Romero (Partido del Trabajo)

Diana Osorio (Partido Ecologista)

Iván Cepeda (Pacto Histórico), considerado el favorito

Existen dudas sobre la conformación final de la consulta. El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidirá este lunes si Iván Cepeda y Daniel Quintero pueden participar, lo que podría cambiar significativamente el panorama político. En caso de que Quintero no sea habilitado, su esposa, Diana Osorio, está en lista de espera.

Murillo, por su parte, se lanzó por firmas y logró 1,2 millones, lo que lo habilita formalmente para ser candidato. Su eventual participación podría ampliar el mapa de alianzas dentro del bloque progresista y de centro, fortaleciendo la diversidad de la coalición.

La consulta del Frente por la Vida busca definir al candidato único de la izquierda y la centroizquierda para las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Reuters/Luisa González

Plazos y próximos pasos

El viernes 6 de febrero vence el plazo para que nuevos miembros puedan sumarse a esta y todas las consultas, además del plazo de inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto hace que la expectativa sobre la participación de Murillo, Cepeda y otros actores sea clave para definir la estrategia electoral del Frente por la Vida.

Mientras tanto, Cristo continúa promoviendo una coalición que es según el candidato inclusiva, diversa y plural, en la que se integren comunidades históricamente marginadas y sectores independientes, liberales y verdes, consolidando un frente político con mayor representación social y capacidad de cambio.