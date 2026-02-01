Gustavo Petro y Donald Trump sostendrán un encuentro “impredecible” según experto; así se prevé el esperado ‘cónclave’ en la Casa Blanca

La Casa Blanca será epicentro el 3 de febrero la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump - crédito REUTERS

Empezó el conteo regresivo para el esperado encuentro entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y el de Estados Unidos, Donald Trump, que se reunirán el 3 de febrero en la Casa Blanca. Una especie de ‘cara cara’ en medio de uno de uno de los momentos más delicados en la relación bilateral reciente, precedido por una serie de agresiones verbales mutuas que han ido escalando a tal punto de cono

Con este panorama, David Fernando Varela, Doctor en Asuntos Internacionales de la Universidad Johns Hopkins en Washington D. C. y de la Universidad Javeriana, desglosó para Infobae Colombia los alcances, riesgos y posibilidades de esta especie de ‘cónclave’, al que calificó como profundamente atípico y marcado por la imprevisibilidad en lo que pueda ser su desenlace, teniendo en cuenta las altas expectativas generadas.

El quiebre de la diplomacia tradicional entre Colombia y Estados Unidos

Para Varela, el primer aspecto que distingue la reunión es el abandono de las formas clásicas de la diplomacia. “En la diplomacia tradicional, las reuniones de jefes de Estado eran muy coreografiadas. Todo estaba previsto de antemano y se había preparado el comunicado oficial conjunto con el que se suelen cerrar estos encuentros”, explicó en su análisis, con el que adelantó lo que será la constante durante esta cita en suelo norteamericano.

Según él, esa estructura, añade, garantizaba que “nada quedara librado al azar, ni siquiera las preguntas de los periodistas, ni el orden de las palabras”; no obstante, este no será el caso entre Petro y Trump. “No es posible contar con esos parámetros. Ambos líderes suelen salirse del libreto. No van a seguir las instrucciones, entre comillas, que les den sus cancillerías, los talking points, los temas a tratar", advirtió en sus previsiones.

De esta manera, a juicio, considera que “siempre la posibilidad de que cualquiera de los dos decida irse por completo fuera de ese libreto”. De hecho, precisó que la personalidad de ambos mandatarios, conocida por sus posturas firmes y declaraciones disruptivas, “elevará el nivel de incertidumbre y hace de este encuentro algo impredecible”, por lo que aventurarse a establecer una serie de conclusiones sería a todas luces un riesgo.

Así pues, el experto consultado por esta redacción aprovechó para repasar el deterioro acumulado en la relación. “La reunión ocurre tras meses de confrontación verbal. El retiro previo de la visa a Petro, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que Petro calificó como ‘secuestro’, y críticas mutuas sobre la lucha contra el narcotráfico, han ido sumando tensión”, detalló Varela frente a los condicionantes previos a la cumbre.

Con ello, la decisión de Estados Unidos de otorgar una visa diplomática acortada a Petro y su canciller representa, para el analista, “un reconocimiento de que la relación atraviesa un momento crítico y que el margen de maniobra es escaso”. En ese sentido, reiteró que el Gobierno colombiano “ha buscado esta reunión como parte de una estrategia para reabrir el diálogo, luego de tantos meses de declaraciones altisonantes y acusaciones”.

Los temas de la reunión Petro-Trump: narco, migración, Venezuela y la imposibilidad del alineamiento total

Sobre la agenda, el académico señaló que los temas centrales serán “la lucha contra el narcotráfico, el control migratorio y la situación venezolana”, pues está convencido de que Trump buscará “compromisos firmes en seguridad y reducción de cultivos de coca”, mientras que Petro “cuestionará las mediciones de la ONU sobre cultivos ilícitos y propondrá un enfoque de sustitución de tierras en lugar de guerra”, en posturas distintas.

Sin embargo, aunqueno prevé acuerdos plenos. “No creo que sea posible un alineamiento 100 por ciento, porque significaría abandonar los fundamentos ideológicos del presidente, su parte histórica y su liderazgo. Petro no puede persistir en sus opiniones maximalistas acerca de la Paz Total o de la no intervención de la ONU, pero tampoco puede plegarse a la voluntad de una potencia económica regional”, señaló el experto.

En ese orden de ideas, Varela destacó que, aunque Petro tendrá que hacer concesiones, “esas concesiones no van a ser extremas", pues tratará de mantener su independencia de manera nacional y hará algunas concesiones aceptables para el gobierno norteamericano. “Pero que no debiliten en extremo la autonomía y las prácticas internas del país”, complementó en su análisis el profesor de la Universidad Javeriana.

Al analizar los posibles resultados, el académico insistió en que los extremos son poco probables. “Puede ser muy favorable y puede llegar a haber una buena química personal y un trato muy cordial que conduzca a una serie de decisiones favorables para los dos países. Pero naturalmente, tiene que estar alineado con los objetivos internacionales del presidente Trump en temas críticos como Venezuela y el tráfico de drogas”, recalcó.

En su perspectiva resultará más factible un escenario intermedio. “Es, tal vez, el más probable. Ambos presidentes puedan expresar sus diferencias respetuosamente y convenir, sin embargo, una agenda de trabajo conjunto más o menos estrecha”, indicó Varela, que sostuvo que “el grado de concesiones que Colombia está dispuesta a hacer va a ser el que determine en qué punto del espectro intermedio se sitúa el éxito".

En consecuencia, la escala de éxito o fracaso del encuentro sí parece estar definida. “Si es un éxito muy limitado, será porque las transacciones en Colombia fueron limitadas. Si es un éxito mayor, requeriría concesiones mucho mayores”, expresó Varela, que se sumó a otras voces consultadas por Infobae Colombia sobre los cálculos de un encuentro que podría determinar el futuro inmediato del canal diplomático y comercial con Estados Unidos.

La Paz Total y los límites de la negociación entre Petro y Trump

Con este precedente, Varela no vio margen para negociar los principios centrales del Gobierno colombiano. “No es negociable. Es algo que ha insistido mucho el presidente. Es una bandera que no va a abandonar, ni siquiera a cambio de ventajas diplomáticas o comerciales”, remarcó. En cambio, en otros temas sí percibe mayor flexibilidad, como el de la frontera con Venezuela y la “cooperación” en lo que sería la transición política y social.

El viaje de Petro incluye, además, una presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 4 de febrero. Frente a esta presencia del jefe de Estado en el organismo multilateral, el experto interpretó este movimiento como “parte de la estrategia de Petro para ampliar el margen de maniobra internacional y buscar apoyos fuera del eje Washington-Caracas”, que ha estado en la mira.

“Después de tantos meses de palabras muy duras y acusaciones, que se haya buscado esta llamada y esta reunión es parte de la iniciativa del gobierno de Colombia”, valoró el académico, frente a la llamada que abrió la puerta al encuentro: la del 7 de enero de 20226. “Petro seguramente va a aceptar, pero tendrá que hacer concesiones. Hasta qué punto llegan esas concesiones es lo que tendremos que observar atentamente”, agregó.

El futuro de la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia: las incertidumbres y los matices

En su análisis, Varela reiteró que sobre esta reunión, a la que Petro acudirá precedido de polémicos pronunciamientos, en los que intentó reavivrar la controversia con Washington, hay “muchas” incertidumbres. “Pero creo que los escenarios intermedios son los más posibles y uno en el cual el grado de concesiones que Colombia está dispuesta a hacer va a ser el que determine en qué punto del espectro intermedio se sitúa el éxito”.

Frente a esto, fue oportuno en aclarar que, desde su óptica, no va a haber una ruptura total del diálogo, ni tampoco una alineación completa. “Habrá un rango de acuerdos, algunos más pragmáticos que otros, y muchas diferencias seguirán abiertas. Lo esencial será ver hasta dónde llega Petro en las concesiones y cómo maneja la presión de Washington sin renunciar a su autonomía”, destacó el graduado en la Universidad Johns Hopkins.

“La reunión está marcada por la imprevisibilidad. Ningún analista puede anticipar completamente lo que ocurrirá cuando dos líderes tan disruptivos y poco previsibles se sienten cara a cara sin un libreto definido. Lo único seguro es que el resultado tendrá implicaciones para la política interna y externa de ambos países”, concluyó Varela en su diálogo con Infobae Colombia, de cara a lo que se vivirá en suelo norteamericano.