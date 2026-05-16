Colombia

Clima: las temperaturas que predominarán este 16 de mayo en Barranquilla

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Barranquilla)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Barranquilla)

Antes de salir de tu casa, lee el pronóstico del tiempo en Barranquilla para las siguientes horas en este 16 de mayo.

El tiempo para este sábado en Barranquilla alcanzará los 34 grados, mientras que la temperatura mínima será de 26 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 6.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 93%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 58%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 37 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Barranquilla?

Al ubicarse al norte del país, muy cerca del mar Caribe, la ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco.

La temperatura promedio en Barranquilla va de los 26 a los 28 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima alcanza los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima desciende por las madrugadas no más de 25 grados centígrados.

Aunque en esta ciudad costera las lluvias son pocas, hay dos temporadas de precipitaciones en el calendario, la más importante va de agosto a noviembre, siendo septiembre y octubre los meses que más llueve.

La segunda temporada de lluvias es a principios de año, comienza de mayo a junio y son ligeras.

En contraste, la temporada seca ocurre de diciembre a abril, siendo los primeros tres meses del año los días más secos en Barranquilla.

Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)
Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)

Los cuatro climas de Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BarranquillaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jurados de votación en Colombia: estos son los horarios y funciones para las elecciones del 31 de mayo

Más de 850.000 ciudadanos fueron designados para cumplir esta labor durante la primera vuelta presidencial de 2026

Jurados de votación en Colombia: estos son los horarios y funciones para las elecciones del 31 de mayo

“Exigimos saber con qué plata está financiando Cepeda esta campaña”: militante del Centro Democrático pide auditoría internacional

Sebastián López cuestionó los reportes financieros de la campaña presidencial de Iván Cepeda y lanzó señalamientos sobre el origen de los recursos utilizados en actos políticos

“Exigimos saber con qué plata está financiando Cepeda esta campaña”: militante del Centro Democrático pide auditoría internacional

Clima en Bogotá: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Bogotá: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Clima en Colombia: la predicción del tiempo para Cartagena de Indias este 16 de mayo

El estado del tiempo en Cartagena de Indias cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Colombia: la predicción del tiempo para Cartagena de Indias este 16 de mayo

Clima en Medellín: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Medellín: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

Alfredo Gutiérrez será homenajeado en dos eventos especiales, en medio del debate por su exclusión del Festival Vallenato

Viviana Santos contó que fue víctima de acoso sexual: “Esa persona me hizo firmar un documento”

Deportes

Luis Díaz, una joya para Bayern Múnich: el tercer jugador con mayor participación en goles en las mejores ligas europeas

Luis Díaz, una joya para Bayern Múnich: el tercer jugador con mayor participación en goles en las mejores ligas europeas

Extécnico de James Rodríguez enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana: vea de quién se trata

Se viene otro clásico en las semifinales de la Liga BetPlay: hora y dónde ver Santa Fe vs. Junior

Escándalo de Diego Valoyes en el fútbol argentino: dio positivo en prueba de alcoholemia mientras conducía

Aumenta la campaña para que Sebastián Villa no vaya al Mundial: “Por menos le cortaron la cabeza a dos presentadores de televisión”