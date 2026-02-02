Colombia

Presidente Gustavo Petro ya está en Washington D.C, siga EN VIVO las últimas noticias, previo a su reunión con Trump: esta es su agenda del 2 de febrero

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

Gustavo Petro ya está en Estados Unidos para su agenda diplomática en ese país - crédito Juan Diego Cano/Joel González/ Presidencia
13:41 hsHoy

Detalles de la reunión entre Petro- Trump

La Casa Blanca confirmó que la reunión, que calificó como “visita” entre Donald Trump y Gustavo Petro se llevará a cabo el martes 3 de febrero a las 11:00 a. m.

El encuentro contará con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y será privada. Los medios de comunicación no podrán ingresar al encuentro.

13:22 hsHoy

¿Qué dice Presidencia?

El presidente de la República, Gustavo Petro, cumplirá una agenda oficial en Washington D. C. entre el 2 y el 5 de febrero. Durante estos días, realizará encuentros y actividades enfocadas en fortalecer las relaciones bilaterales y avanzar en temas de interés para el país.

El 3 de febrero está prevista una reunión institucional en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este encuentro forma parte de los espacios de interlocución que mantienen ambos países para tratar asuntos estratégicos y de cooperación.

El 3 de febrero está prevista una reunión institucional en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump - crédito Presidencia

Las actividades programadas incluyen diálogos políticos, académicos y comunitarios, con el objetivo de consolidar la política exterior colombiana y promover los intereses nacionales. La agenda prioriza el fortalecimiento del relacionamiento institucional entre Colombia y Estados Unidos.

12:50 hsHoy

Agenda de Gustavo Petro este 2 de febrero en EE. UU.

  • Reuniones de coordinación interna.
  • Lideran: presidente Gustavo Petro, canciller Rosa Yolanda Villavicencio y embajador Daniel García-Peña.
12:48 hsHoy

Petro causó revuelo en la previa de la reunión con Trump tras publicar enigmático mensaje: “He visitado a mi mamá para despedirme”

El presidente de la República, que se pronunció en las redes sociales con una publicación en la que puso dos postales de sus padres, causó una ola de comentarios frente a lo que sería su presencia en Washington, prevista para el martes 3 de febrero

Gustavo Petro y Donald Trump se encontrarán el 3 de febrero en Washington - crédito Colprensa - EFE

La antesala al esperado encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el martes 3 de febrero de 2026, llevó al primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, a compartir una reflexión inesperada sobre sus motivaciones personales y políticas: justo en el día en el que se prevé inicie su periplo rumbo a territorio norteamericano, donde sostendrá el primer ‘cara a cara’ con el gobernante norteamericano desde que este regresó al poder.

Leer la nota completa
12:45 hsHoy

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó en la madrugada de este lunes 2 de febrero de 2026 a territorio estadounidense con el propósito de cumplir una agenda diplomática en ese país.

A las 12:30 a.m., el presidente de la República, Gustavo Petro , llega a Washington D. C. para dar inicio a la agenda oficial de Estado, programada entre el 2 y el 5 de febrero, orientada al fortalecimiento del relacionamiento bilateral entre Colombia y los Estados Unidos y a la defensa de los intereses nacionales, en el marco de la política exterior comprometida con la vida, el diálogo y la cooperación regional en las Américas. La llegada del jefe de Estado marca el comienzo de las actividades oficiales programadas en Washington D. C”, precisó Presidencia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó en la madrugada de este lunes 2 de febrero de 2026 a territorio estadounidense con el propósito de cumplir una agenda diplomática en ese país - crédito Juan Diego Cano/Joel González/ Presidencia

El mandatario colombiano se reunirá el 3 de febrero con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, luego de varias tensiones entre ambas naciones por cuenta de sus respectivos pronunciamientos en canales oficiales.

