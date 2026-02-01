Colombia

Gustavo Petro denunció crímenes de lesa humanidad en el sur de Colombia: “Inteligencia ya tiene todas las pruebas”

El presidente colombiano pidió a los responsables —a quienes no identificó— que detengan los delitos de lesa humanidad en el sur de Colombia

La denuncia la realizó el
La denuncia la realizó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta oficial de X - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro denunció un delito de lesa humanidad contra los habitantes del sur de Colombia.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado señaló que en esa zona las personas “están muriendo calcinadas”.

“Comienza un delito de lesa humanidad cometida sobre poblaciones del sur de Colombia que están muriendo calcinadas (sic)”, indicó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro denunció un delito
Gustavo Petro denunció un delito de lesa humanidad contra los habitantes del sur de Colombia - crédito Ovidio González/Presidencia

En su publicación, el presidente Petro indicó que la inteligencia, a la que calificó como “popular”, ya cuenta con todas las pruebas sobre el origen de las órdenes y que, por ese motivo, se presentarán las denuncias respectivas, las cuales él mismo dará a conocer al público.

“La inteligencia popular ya tiene todas las pruebas de donde proviene y se pondrán las denuncias respectivas que yo mismo brindaré al público (sic)”, expresó el jefe de Estado.

En su mensaje, el presidente Gustavo Petro pidió a los responsables —a quienes no identificó— que detengan los delitos de lesa humanidad en el sur de Colombia.

“A los autores de los hechos les digo desde ahora que cesen en su delito de lesa humanidad”, afirmó Gustavo Petro, que se dirige a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump .

Gustavo Petro pidió a los
Gustavo Petro pidió a los responsables —a quienes no identificó— que detengan los delitos de lesa humanidad en el sur de Colombia - crédito @petrogustavo/X

Otras denuncias

El presidente Gustavo Petro denunció el asesinato de campesinos en el Catatumbo como un “delito de lesa humanidad”, apuntando directamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por estos crímenes en medio de la disputa territorial con el Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc.

Esta confrontación, iniciada en enero de 2025, tiene como telón de fondo el control de los cultivos de coca en una región fronteriza con Venezuela, según autoridades.

“Estamos a un año de un delito de lesa humanidad: la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo solo por controlar campos de hoja de coca. Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder”, escribió Petro en su cuenta de X, resaltando el aniversario de la escalada violenta entre ambos grupos armados.

El presidente Gustavo Petro denunció
El presidente Gustavo Petro denunció el asesinato de campesinos en el Catatumbo como un “delito de lesa humanidad”, apuntando directamente al ELN - crédito AFP

El mandatario colombiano criticó a la guerrilla, señalando la contradicción entre sus discursos y sus acciones: “El ELN habla de paz y celebra que asesinó 200 campesinos humildes hace un año”. Petro también condenó el asesinato reciente de un soldado, ocurrido en Tibú, Norte de Santander, durante un ataque con drones atribuido al ELN que dejó además cuatro militares heridos.

El jefe de Estado hizo un llamado a la reflexión para los integrantes del grupo armado: “Siéntense, reflexionen. Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto (narcotraficante). Llevan jóvenes colombianos y venezolanos a morir para que extranjeros se hagan ricos vendiendo cocaína. Eso no tiene ningún sentido”.

Gustavo Petro criticó al ELN,
Gustavo Petro criticó al ELN, señalando la contradicción entre sus discursos y sus acciones - crédito Presidencia

La guerra entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc estalló el 16 de enero de 2025, motivada por la disputa del control territorial y el manejo de economías ilícitas en el Catatumbo.

Un año después, el saldo es alarmante: cerca de cien muertos y más de 100.000 personas desplazadas. Las autoridades aseguran haber incrementado la presencia militar en la zona, aunque la crisis humanitaria persiste sin solución a la vista.

Paula Gaviria, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, se refirió a la gravedad de la situación en la región.

Para Gaviria, Catatumbo enfrenta un “drama prolongado” consecuencia directa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33.

“Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 32”, expresó la relatora.

Recientemente, el viceministro del Diálogo Social, Gabriel Rondón, rechazó los recientes enfrentamientos entre facciones disidentes de las Farc en Guaviare, que dejaron al menos 30 personas muertas en el municipio de El Retorno.

