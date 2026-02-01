Concejal Forero alerta sobre alza de tarifas de parqueo en Bogotá y servicio deficiente de la administración Galán

Según Forero las tarifas altas por un servicio deficiente es la nueva perla de Galán para dejar a los conductores sin un peso - crédito Concejo de Bogotá

El Concejal Julián Forero expresó su preocupación por el aumento de las tarifas de parqueo en Bogotá, señalando que los incrementos afectan a los conductores mientras el servicio ofrecido por la administración Galán presenta deficiencias importantes. Según el cabildante, los nuevos decretos municipales podrían impactar de manera directa el bolsillo de los usuarios del espacio público, sin garantizar condiciones mínimas de seguridad.

La administración distrital ha presentado dos decretos que establecen el aumento de las tarifas de parqueo en vía y fuera de vía, lo que implica un costo mayor para los conductores. Las tarifas previstas para 2026 son las siguientes:

Parqueaderos fuera de vía (“cerrados”)

Tarifa actual por minuto o fracción: Moto $141, Carro $201

Nueva tarifa: Moto $177, Carro $253

Zonas de Parqueo Pago en calle

Tarifa actual por minuto o fracción: Moto $211, Carro $302

Nueva tarifa: Moto $248, Carro $355

Aunque los decretos indican un incremento promedio del 11,46% para los parqueaderos cerrados y del 17,46% para los parqueos en vía, el Concejal Forero señaló que en algunos casos el aumento real podría alcanzar hasta el 25%, generando un impacto económico significativo para los conductores de Bogotá.

El cabildante explicó que este incremento no se justifica por mejoras en la calidad del servicio, lo que evidencia una desconexión entre las tarifas y los beneficios ofrecidos a los usuarios. Además, resaltó que estas subidas afectan de manera directa a sectores vulnerables, como los mototrabajadores que dependen del parqueo para cumplir sus actividades diarias.

Servicio deficiente en las Zonas de Parqueo Pago

El Concejal Forero enfatizó que el problema no solo reside en el incremento de tarifas, sino en la calidad del servicio ofrecido. Las Zonas de Parqueo Pago, a diferencia de los parqueaderos cerrados, carecen de vigilancia, custodia y pólizas que respondan ante daños o robos, lo que ha derivado en múltiples denuncias durante 2025.

“Con esta alza encontramos que un minuto en una Zona de Parqueo Pago le puede costar hasta un 40% más a un conductor. 40% más por un servicio caro, inseguro, sin garantías de nada, donde le ponen el cepo si se demora un minuto en irse y nadie le responde al conductor por un daño”, afirmó el Concejal.

Los usuarios están expuestos a sanciones mediante los conocidos “cepos”, cuya desinstalación costaba hasta $120.000 en carro y $90.000 en moto, lo que representa un posible abuso económico si estas tarifas también se incrementan.

Además, el Concejal recordó que durante el año pasado se reportaron numerosos casos de hurtos en estas zonas, mientras la administración Galán se mantuvo en la posición de que su responsabilidad se limita a cobrar por el uso del espacio público, sin garantizar la protección de los vehículos. Esta situación ha generado un descontento creciente entre los conductores, quienes consideran que pagan tarifas elevadas por un servicio que no ofrece protección alguna.

Acciones del Concejal Forero en defensa de los conductores

Frente a estas irregularidades, el Concejal anunció tres acciones concretas desde el Concejo de Bogotá:

Radicación de una acción popular para que el Estado responda a los conductores víctimas de daños o robos en las Zonas de Parqueo Pago. Presentación de un proyecto de acuerdo que obligaría a que la desinstalación de los cepos sea gratuita una vez el conductor pague los minutos adeudados. Formulación de un proyecto de acuerdo para parqueos gratuitos a mototrabajadores, especialmente aquellos que entregan domicilios o encomiendas, evitando que se expongan a robos, comparendos o daños.

El Concejal Forero aseguró que continuará ejerciendo control político sobre los abusos en materia de parqueo, al tiempo que busca soluciones que garanticen un servicio seguro y justo para los conductores de la ciudad. Asimismo, indicó que estas medidas buscan equilibrar la relación entre la administración distrital y los usuarios del espacio público, promoviendo transparencia y responsabilidad en el manejo de los parqueos.

Llamado a la administración y a los conductores

El cabildante resaltó que los conductores deben estar informados sobre los cambios en las tarifas y los riesgos asociados al uso de parqueos en vía y fuera de vía en Bogotá. Además, hizo un llamado a la administración Galán para asegurar que los servicios de parqueo correspondan al valor cobrado y cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y vigilancia.

Forero reiteró que su labor no solo se centra en denunciar irregularidades, sino también en proponer soluciones que protejan a los conductores y promuevan la equidad en el uso del espacio público. Según el cabildante, garantizar que los parqueos cumplan con estándares de seguridad y tarifas justas es esencial para la movilidad y la confianza de los ciudadanos en la administración distrital.