Colombia

A juicio el empresario Julio Gerleín y sus abogados por soborno en el caso de Aida Merlano

La investigación señala que el empresario habría coordinado contactos y pagos, presuntamente con la finalidad de evitar que la excongresista entregara testimonios que involucraran a poderosas familias

Guardar
La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por soborno en actuación penal contra el empresario Julio Gerlein Echavarría y sus abogados en el escándalo de corrupción política en la Costa Caribe - crédito Captura de Pantalla X

La Fiscalía General de la Nación anunció que el empresario barranquillero Julio Gerlein Echavarría y a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón serán llevados ante la justicia por el delito de soborno en la actuación penal (compra de testigos).

En un documento revelado por Caracol Radio, al polémico empresario lo acusan del delito en calidad de coautor, mientras que a los juristas Deyongh y Muñeton fueron imputados como determinador y autor material, respectivamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hoy procesados, de acuerdo con la investigación oficial, habrían comunicado sus ofertas a la excongresista Aida Merlano para que no declarara ante la Fiscalía ni ante la Corte sobre hechos de corrupción que podrían comprometer a dos poderosos clanes políticos de la costa Caribe colombiana.

En agosto de 2025, la Fiscalía les había imputado estos delitos a los tres procesados, lo que habilitaba finalmente al ente acusatorio para radicar la acusación formal y dar paso a un próximo juicio oral ante un nuevo juzgado.

Julio Gerleín fue imputado por
Julio Gerleín fue imputado por el delito de soborno en actuación penal - crédito Captura de Pantalla Caracol Radio

Sin embargo, en el desarrollo del caso judicial, la Juez 25 Penal de Conocimiento de Bogotá rechazó la solicitud de Aida Merlano para ser reconocida como víctima en el caso. El argumento de la jueza se fundamentó en la ausencia de pruebas de que la excongresista hubiera sufrido daño alguno o pudiera ostentar dicha condición procesal.

“Solamente hubo una manifestación de una posible manipulación y se vio un constreñimiento que haya sufrido, pero no se demostró cómo fue manipulado, cómo fue constreñida para poder reputarse como víctima la señora Aída Merlano”, indicó la togada en la audiencia revelada por el mismo medio de comunicación.

Cronología del caso

El expediente detalla que, de acuerdo con la documentación de la Fiscalía, la trama comenzó con una denuncia realizada por el abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de Aida Merlano.

La excongresista, hoy condenada, denunció las presiones económicas orquestadas desde el entorno de la familia Gerlein y la familia Char. A partir de esto, el Ministerio Público reconstruyó un hilo de supuestas ofertas millonarias diseñadas para alterar el curso de la justicia en Colombia.

Uno de los elementos clave, de los más recientes revelados, señala que durante las pesquisas se estableció que el abogado Diego Luis Muñetón habría actuado como intermediario del alcalde de Barranquilla Alejandro Char, entregando una carta y 500 millones de pesos a Merlano en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Según la investigación, Julio Gerlein
Según la investigación, Julio Gerlein habría coordinado, en septiembre de 2019, una propuesta inicial de 3.000 millones de pesos para que Merlano no delatara a los Gerlein ante la Fiscalía ni la Corte Suprema - crédito zonacero.com

El dinero, según la Fiscalía, se destinaba a cubrir gastos médicos de un hijo menor de Merlano y honorarios legales, además de remarcar la capacidad de influencia de Muñetón y su vínculo con altos niveles del poder.

Además, la reconstrucción del caso judicial, divulgada por Caracol Radio, detalla que Julio Gerlein contactó a la excongresista en un teléfono interno de la cárcel El Buen Pastor en septiembre de 2019.

El propósito era coordinar una visita de Deyongh Salcedo, señalado como el responsable de la primera propuesta económica a Merlano.

Dicha propuesta consistía en 3.000 millones de pesos para que no delatara a los Gerlein ante la Fiscalía ni ante la Corte Suprema. Posteriormente, la oferta se incrementó hasta 3.500 millones de pesos, condicionada explícitamente a que Merlano no mencionara a dicha familia en sus declaraciones.

La investigación reveló también la
La investigación reveló también la posible participación de Gerlein en la fuga de Aida Merlano, ocurrida el 1 de octubre de 2019 durante una cita odontológica en Bogotá - crédito Captura de Pantalla

La investigación también reconstruyó la posible participación de Gerlein en la organización de la fuga de Aida Merlano, ocurrida el 1 de octubre de 2019 durante una consulta odontológica en el norte de Bogotá, de acuerdo con los datos presentados durante la audiencia del 22 de junio de 2025 contra Gerleín y los juristas procesados.

En estas audiencias, el polémico empresario se declaró inocente del delito impuesto por el ente acusatorio. Así mismo, los abogados Teodoro Antonio Deyongh Salcedo y Diego Luis Muñetón Restrepo tampoco aceptaron los cargos presentados en su contra por el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Daniel Hernández.

En respuesta a los hallazgos, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char rechazó cualquier vinculación con los pagos a Merlano y descartó haber financiado campañas políticas para el partido Conservador.

En declaraciones a El Tiempo en 2022, manifestó: “¿Cómo voy yo a financiar una campaña? Primero, yo era alcalde en el año 2018. Segundo, ¿cómo voy a financiar campañas de otro partido, del partido Conservador? Eso sería una locura de parte nuestra”.

La investigación señala que el
La investigación señala que el abogado Diego Luis Muñetón habría actuado como intermediario del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, al entregar 500 millones de pesos a Merlano en la cárcel El Buen Pastor - crédito Colprensa

La imputación contra Gerlein, Muñetón y Dejón había estado pendiente durante años, vinculada a un proceso judicial que se originó en 2018, cuando la excongresista comenzó a colaborar con la justicia sobre la compra de votos en el Atlántico.

El expediente recoge que, el 5 de septiembre de 2019, Merlano compareció ante la Corte Suprema y optó por guardar silencio respecto a las versiones que conocía sobre la red de compra de votos.

Temas Relacionados

Julio GerleínAída MerlanoCharSobornoFiscalía General de la NaciónSoborno en Actuación PenalJuicio contra GerleínTeodoro Antonio DeyonghDiego Luis MuñetónAbogados Julio GerleínColombia-Noticias

Más Noticias

Dani Duke se sincera sobre su mayor miedo: “Los aviones me aterran”

La creadora de contenido colombiana sorprendió a sus seguidores al contar, con total honestidad, cuáles son sus fobias más grandes y cómo enfrenta los momentos de ansiedad cuando debe subirse a un avión

Dani Duke se sincera sobre

Conductor en estado de embriguez chocó dos locales comerciales, tras evadir un control de tránsito en Bucaramanga: todo quedó en video

La colisión se registró en la cabecera tras el intento de un joven de 26 años por evitar la detención policial en el parque San Pío

Conductor en estado de embriguez

Decreto firmado por el Gobierno Petro para salvar a Air-e sigue en pie pese a que se cayó la emergencia económica: esta es la razón

Las disposiciones emitidas durante el estado de emergencia económica continúan vigentes mientras la Corte Constitucional estudia el caso, lo que implica que las generadoras deberán asumir contribuciones y entregar energía a Air-e a partir de febrero

Decreto firmado por el Gobierno

Julián Caicedo relata la tensión en el set con influenciadores: “No ponen cuidado y se la pasan en el celular”

En una conversación en un pódcast, el actor compartió experiencias incómodas durante rodajes con creadores digitales y remarcó la importancia del compromiso y la atención en las producciones de ficción en Colombia

Julián Caicedo relata la tensión

Atentado en Atlántico contra pareja en una panadería dejó un hombre sin vida y una mujer herida

El crimen a bala ocurrido el sábado 31 de enero de 2026 en horas de la noche, ha causado preocupación en el municipio de Juan de Acosta

Atentado en Atlántico contra pareja
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Julián Caicedo relata la tensión

Julián Caicedo relata la tensión en el set con influenciadores: “No ponen cuidado y se la pasan en el celular”

Sofía Jaramillo y Eidevin López explotan en una intensa pelea en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “La palabra varón le queda grande”

Karen Sevillano recordó cuando casting que hizo a una de sus compañeras de ‘La casa de los famosos Colombia’ para presentar el ‘After’

Juanse Quintero pone sobre la mesa la polémica por símbolos oscuros en shows de Karol G, Bad Bunny y Lady Gaga

Ela Taubert contó la historia detrás de su colaboración con Joe Jonas en los Latin Grammy de 2024: “Eso fue muy loco”

Deportes

Técnico de Santa Fe volvió

Técnico de Santa Fe volvió a hablar del estado de la cancha del estadio El Campín: “Te come las piernas”

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami