A juicio el empresario Julio Gerleín y sus abogados por soborno en el caso de Aida Merlano

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por soborno en actuación penal contra el empresario Julio Gerlein Echavarría y sus abogados en el escándalo de corrupción política en la Costa Caribe - crédito Captura de Pantalla X

La Fiscalía General de la Nación anunció que el empresario barranquillero Julio Gerlein Echavarría y a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón serán llevados ante la justicia por el delito de soborno en la actuación penal (compra de testigos).

En un documento revelado por Caracol Radio, al polémico empresario lo acusan del delito en calidad de coautor, mientras que a los juristas Deyongh y Muñeton fueron imputados como determinador y autor material, respectivamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hoy procesados, de acuerdo con la investigación oficial, habrían comunicado sus ofertas a la excongresista Aida Merlano para que no declarara ante la Fiscalía ni ante la Corte sobre hechos de corrupción que podrían comprometer a dos poderosos clanes políticos de la costa Caribe colombiana.

En agosto de 2025, la Fiscalía les había imputado estos delitos a los tres procesados, lo que habilitaba finalmente al ente acusatorio para radicar la acusación formal y dar paso a un próximo juicio oral ante un nuevo juzgado.

Julio Gerleín fue imputado por el delito de soborno en actuación penal - crédito Captura de Pantalla Caracol Radio

Sin embargo, en el desarrollo del caso judicial, la Juez 25 Penal de Conocimiento de Bogotá rechazó la solicitud de Aida Merlano para ser reconocida como víctima en el caso. El argumento de la jueza se fundamentó en la ausencia de pruebas de que la excongresista hubiera sufrido daño alguno o pudiera ostentar dicha condición procesal.

“Solamente hubo una manifestación de una posible manipulación y se vio un constreñimiento que haya sufrido, pero no se demostró cómo fue manipulado, cómo fue constreñida para poder reputarse como víctima la señora Aída Merlano”, indicó la togada en la audiencia revelada por el mismo medio de comunicación.

Cronología del caso

El expediente detalla que, de acuerdo con la documentación de la Fiscalía, la trama comenzó con una denuncia realizada por el abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de Aida Merlano.

La excongresista, hoy condenada, denunció las presiones económicas orquestadas desde el entorno de la familia Gerlein y la familia Char. A partir de esto, el Ministerio Público reconstruyó un hilo de supuestas ofertas millonarias diseñadas para alterar el curso de la justicia en Colombia.

Uno de los elementos clave, de los más recientes revelados, señala que durante las pesquisas se estableció que el abogado Diego Luis Muñetón habría actuado como intermediario del alcalde de Barranquilla Alejandro Char, entregando una carta y 500 millones de pesos a Merlano en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Según la investigación, Julio Gerlein habría coordinado, en septiembre de 2019, una propuesta inicial de 3.000 millones de pesos para que Merlano no delatara a los Gerlein ante la Fiscalía ni la Corte Suprema - crédito zonacero.com

El dinero, según la Fiscalía, se destinaba a cubrir gastos médicos de un hijo menor de Merlano y honorarios legales, además de remarcar la capacidad de influencia de Muñetón y su vínculo con altos niveles del poder.

Además, la reconstrucción del caso judicial, divulgada por Caracol Radio, detalla que Julio Gerlein contactó a la excongresista en un teléfono interno de la cárcel El Buen Pastor en septiembre de 2019.

El propósito era coordinar una visita de Deyongh Salcedo, señalado como el responsable de la primera propuesta económica a Merlano.

Dicha propuesta consistía en 3.000 millones de pesos para que no delatara a los Gerlein ante la Fiscalía ni ante la Corte Suprema. Posteriormente, la oferta se incrementó hasta 3.500 millones de pesos, condicionada explícitamente a que Merlano no mencionara a dicha familia en sus declaraciones.

La investigación reveló también la posible participación de Gerlein en la fuga de Aida Merlano, ocurrida el 1 de octubre de 2019 durante una cita odontológica en Bogotá - crédito Captura de Pantalla

La investigación también reconstruyó la posible participación de Gerlein en la organización de la fuga de Aida Merlano, ocurrida el 1 de octubre de 2019 durante una consulta odontológica en el norte de Bogotá, de acuerdo con los datos presentados durante la audiencia del 22 de junio de 2025 contra Gerleín y los juristas procesados.

En estas audiencias, el polémico empresario se declaró inocente del delito impuesto por el ente acusatorio. Así mismo, los abogados Teodoro Antonio Deyongh Salcedo y Diego Luis Muñetón Restrepo tampoco aceptaron los cargos presentados en su contra por el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Daniel Hernández.

En respuesta a los hallazgos, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char rechazó cualquier vinculación con los pagos a Merlano y descartó haber financiado campañas políticas para el partido Conservador.

En declaraciones a El Tiempo en 2022, manifestó: “¿Cómo voy yo a financiar una campaña? Primero, yo era alcalde en el año 2018. Segundo, ¿cómo voy a financiar campañas de otro partido, del partido Conservador? Eso sería una locura de parte nuestra”.

La investigación señala que el abogado Diego Luis Muñetón habría actuado como intermediario del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, al entregar 500 millones de pesos a Merlano en la cárcel El Buen Pastor - crédito Colprensa

La imputación contra Gerlein, Muñetón y Dejón había estado pendiente durante años, vinculada a un proceso judicial que se originó en 2018, cuando la excongresista comenzó a colaborar con la justicia sobre la compra de votos en el Atlántico.

El expediente recoge que, el 5 de septiembre de 2019, Merlano compareció ante la Corte Suprema y optó por guardar silencio respecto a las versiones que conocía sobre la red de compra de votos.