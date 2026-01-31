Westcol confirmó su relación con Luisa Castro y llegaron juntos al concierto de Blessd en Pereira

La relación de Westcol y Luisa Castro toma fuerza digital - crédito @westcol y @luisa_castro1585/IG

La publicación de una fotografía en Instagram en la que Westcol abraza a Luisa Castro por la espalda, mientras están sentados en la parte de atrás de una camioneta, fue la manera en la que el streamer le dio fin a los rumores en torno a una relación romántica con la modelo e influenciadora pereirana.

La imagen, compartida el viernes 30 de enero, dejó atrás las sospechas que circulan desde finales de 2025 sobre el hecho de que estén juntos, pues ya se les había visto compartir en diferentes eventos y escenarios públicos, pero los dos habían negado algún tipo de cercanía hasta ahora, pues el streamer se ha encargado de compartir en sus redes sociales personales algunas postales con la también empresaria.

Aunque Westcol en varias oportunidades ha indicado que no quiere hacer tan pública su siguiente relación sentimental, dadas las polémicas en las que se ha visto envuelto por sus últimas separaciones (con Aida Victoria Merlano y Valka), decidió reaccionar a las fotografías que están circulando en las redes sociales de él y Luisa para asegurar que es un hecho que están juntos y que no tiene nada que ocultar.

“Yo no me limito a mostrar a nadie pa’, usted no me ha visto limitándome a mostrar a nadie. Yo salgo por ahí tranquilo pa’, no copeo... ¿Usted cree que yo voy a copiar de ratas? Yo salgo por ahí, papi, a mí me importa un culo. ¿No me han visto por ahí ya todo regado, huevón?. Yo salgo relajadito bro, por todos lados, relajado. Con ninguna me limito. Lo que ya no hago es traerla aquí (a las transmisiones en vivo), pero yo no me limito a nada, huevón. ¿Usted cree que yo voy a dejar de vivir huevón por un hijueputa niño? Jamás, jamás, jamás va a pasar, bro. Yo tengo mi vida buena y a mí también me gusta disfrutar", expresó Westcol a través de un streaming en su canal de Kick.

Las redes arden con la última foto juntos de Westcol y Luisa Castro - crédito colombiafans01 / Instagram

Esas palabras de Westcol llegaron al público después de que los fanáticos siguieran la pista a las demostraciones públicas que avivaron la teoría de un noviazgo.

Entre los gestos que más han llamado la atención figura la entrega de un reloj Cartier Santos rosado con diamantes, pieza valorada en más de 10.000 dólares (aproximadamente 39 millones de pesos colombianos), la cual se la hizo en Guatapé tras un paseo en el que estuvieron juntos con varios amigos.

A pesar de que el obsequio y la manera en como Westcol se lo entregó a Luisa, pues se arrodilló como si le estuviera pidiendo matrimonio, fueron una confirmación tácita del compromiso, las nuevas fotos posteadas por el streamer en sus redes sociales fueron las que le confirmaron al público que están más unidos que nunca.

Westcol montó dos fotos con Luisa, la primera en el baúl de una camioneta, tal como se mencionó, y después puso una imagen en un baño de un hotel en la que aparece posando frente al espejo vestido de color blanco, listo para salir a presentarse como telonero en el concierto de Blessd en Pereira, pero junto a Luisa Castro, la cual se estaba maquillando.

Westcol publicó fotos junto a Luisa Castro - crédito @westcol/IG

Además, la nueva pareja del espectáculo fue vista en el show de Blessd, llegaron cogidos de la mano al palco que tenía Westcol frente al escenario y los asistentes los ovacionaron al verlos juntos. Finalmente, estuvieron detrás del escenario viendo la presentación del reguetonero y compartiendo unas caricias entre ellos, según las fotos y videos que publicaron algunos fans en plataformas como Tiktok.

Westcol continúa presumiendo su relación con Luisa Castro - crédito @westcol/IG

Desde noviembre de 2025, la pareja ha protagonizado momentos de alta visibilidad mediática. El inicio de estos rumores coincide con un viaje conjunto a Las Vegas, Estados Unidos, donde Westcol celebró el cumpleaños de Luisa Castro en un restaurante de esa ciudad y luego la invitó a la rodada que realizó en el desierto con varios creadores de contenido.