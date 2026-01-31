Colombia

Tras confirmar que no estará en la consulta del petrismo, Clara López oficializa su candidatura presidencial para 2026

El respaldo al pluralismo político, la búsqueda de alternativas para el electorado y la inclusión de referentes internacionales marcan su estrategia en la carrera presidencial

La estrategia de la aspirante
La estrategia de la aspirante presidencial incluye un llamado a la construcción de alianzas plurales y el rechazo a escenarios restrictivos, consolidando una apuesta por la participación diversa y la representatividad de las mujeres - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

La senadora y exministra de Trabajo Clara López formalizó este sábado su candidatura presidencial en la Registraduría Nacional, quedando inscrita oficialmente con el respaldo del partido Esperanza Democrática.

En el acto, estuvo acompañada por María Consuelo del Río Mantilla, presentada como su fórmula vicepresidencial.

López comunicó recientemente que decidió presentar su nombre directamente en la primera vuelta, descartando participar en la consulta interna del Pacto Amplio.

La candidata explicó que su determinación responde a motivos políticos, estratégicos y personales, en un momento que considera crítico para Colombia.

Para López, el contexto político exige alianzas amplias y la construcción de un frente político pluralista, siguiendo la línea expresada por el presidente Gustavo Petro, que ha señalado que ningún sector político puede triunfar en solitario.

Según la aspirante, la ruta debe evitar imposiciones y exclusiones, priorizando la confluencia de distintos respaldos para fortalecer las reformas impulsadas por el Gobierno.

En entrevista con Caracol Radio, el 26 de enero del 2026, López enfatizó que su negativa a participar en la consulta interpartidista responde, entre otras razones, a la reducción progresiva de la convocatoria y a la falta de espacios efectivos para la participación amplia de las mujeres.

Al respecto, manifestó: “Veo que nuestra consulta original se ha venido reduciendo mucho y que hay como un tufillo de machismo que a mí me ha afectado bastante”. De acuerdo con la candidata, la consulta del Pacto Amplio “debe tener más opciones” para los sectores que apoyan al Gobierno.

Sobre su estrategia electoral, López declaró que no compite contra el Pacto Amplio, sino que apuesta por ampliar las alternativas para el electorado y consolidar un respaldo más diverso.

Aclaró: “No estoy en una competencia en contra del Pacto, sino en un proceso de búsqueda de ampliación de respaldos como lo planteó el presidente”. Añadió que su foco estará en fortalecer sus opciones para una eventual segunda vuelta y en nutrirse de referentes políticos como el caso chileno.

En cuanto al enfoque de género, López lamentó que la consulta interna haya limitado la trascendencia social de las mujeres en la política. Aseguró: “En ese espacio la mujer no va a tener la trascendencia que tienen en la sociedad”.

Explicó que postulándose directamente por la primera vuelta, espera recoger el respaldo que, en su opinión, no se encuentra en los esquemas tradicionales de consulta.

El proceso electoral colombiano avanza con el anuncio de dos coaliciones principales para la consulta prevista el 8 de marzo de 2026: el Pacto Amplio y la Gran Consulta por Colombia.

Entre los inscritos en la consulta del Pacto Amplio están Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras. Este último ha reiterado sus invitaciones a Clara López y a Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y actual aspirante presidencial por el movimiento En Marcha, para integrarse al proceso. Barreras declaró: “Yo convoco a todas las izquierdas, a todos los liberales de Colombia a que voten masivamente en la consulta del Pacto Amplio”, según recopiló Semana.

Por su parte, Juan Fernando Cristo confirmó su participación en las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, sin precisar aún por cuál coalición optará.

El exministro expresó: “La respuesta es que sí estaremos en las consultas del 8 de marzo. Creemos en la participación ciudadana y en la necesidad de construir coaliciones, especialmente una coalición de centroizquierda que presente una propuesta a los colombianos”.

La inscripción oficial de López abre una etapa de definiciones y realinea el debate público en torno a la conformación de alianzas, la presencia femenina y la representación política. Con confianza en la alternativa elegida, la candidata emprende su recorrido electoral dispuesta a abrir nuevas posibilidades en la carrera presidencial.

