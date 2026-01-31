El Centro Democrático enfrenta una oleada de renuncias de sus politicos por la lista cerrada: el uribismo en crisis

Las decisiones de la dirección nacional sobre la selección de candidatos provocaron molestia y salidas de varios integrantes destacados, mientras aumenta la migración a otros movimientos y crecen las dudas sobre la cohesión interna - crédito Colprensa

El conflicto por la conformación de la lista cerrada al Congreso ha agudizado las divisiones en el Centro Democrático, desencadenando renuncias y malestar entre figuras influyentes del partido.

Las decisiones sobre los puestos clave han dejado fuera a exsenadores, aspirantes y reconocidos opinadores, según un informe de Semana.

La selección centralizada de candidatos, bajo la dirección de Álvaro Uribe y la cúpula del partido, ha generado incomodidad en distintos sectores internos. Varios optaron por renunciar y buscar espacio en otros movimientos, como Salvación Nacional, desde el que apoyan la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella.

Un caso representativo es el de Santiago Valencia. Tras dejar la Secretaría de Hacienda de Antioquia con la expectativa de obtener un lugar en la lista al Senado, la opción no se concretó.

Posteriormente, el gobernador Andrés Julián Rendón lo nombró gerente de Indeportes. Por su parte, Fabio Valencia Cossio, padre de Santiago y miembro de la dirección nacional del Centro Democrático, ha guardado silencio.

En el caso de Andrés Guerra, senador y exprecandidato presidencial, tuvo que aceptar encabezar la lista a la Cámara por Antioquia después de que la dirección nacional, liderada por Gabriel Jaime Vallejo, le comunicara que no estaría en la lista al Senado. Con cerca de 70.000 votos en 2022, Guerra asumió el cambio de aspiración por disciplina interna.

La situación de José Vicente Carreño, senador de Arauca respaldado por familias de veteranos y con casi 50.000 votos en las elecciones pasadas, también generó sorpresa.

Al quedar en el puesto 19 de la lista cerrada, su continuidad en el Congreso es incierta. Aunque Carreño celebró el anuncio en redes sociales, sus seguidores manifiestan preocupación por el futuro político del senador.

El descontento ha impulsado migraciones a otros proyectos políticos. Carlos Felipe Mejía, exsenador y fundador de Defensores de la Patria, renunció en noviembre del 2025 al Centro Democrático. Declaró a Semana: “Fui, soy y moriré uribista”, al confirmar su adhesión a Salvación Nacional y su respaldo a de la Espriella, después de no recibir un puesto favorable en la lista del uribismo.

Por su parte, Alejandro Corrales formalizó su renuncia el 10 de diciembre de 2025 y asumió la coordinación de Salvación Nacional en Risaralda.

En la dirección internacional, bajo el liderazgo de Fabio Andrade y Andrés Franco, se vetó a Sofy Casas en su aspiración a encabezar la lista por los colombianos en el exterior. Finalmente, Alejandro Murcia, que fue designado para el cargo, abandonó la candidatura a 30 días de las elecciones, dejando al partido sin representante en ese segmento, según confirmó Semana.

Sofy Casas, periodista y referente de opinión en la colectividad, expresó su malestar tras ser apartada del proceso: “Ya no me sentía identificada, mi nombre no fue tenido en cuenta”.. Hizo pública su decisión de unirse a la campaña de de la Espriella.

El desgaste por las decisiones partidistas alcanzó perfiles presidenciables.

La salida de figuras clave y el conflicto por la lista cerrada exponen tensiones en la dirigencia, lanzando interrogantes sobre la cohesión partidista y las posibilidades de éxito en los comicios venideros

Paola Holguín, exprecandidata presidencial, relató que no fue excluida por cuestión de tiempos, sino por la falta de apoyo interno: “No me quedé por fuera porque la decisión fuera tarde. Me quedé por fuera porque no me quisieron adentro. Lo digo por una cosa simple: cuando se eligió a la candidata (Paloma Valencia), todavía había tiempo para que nosotros pudiésemos ir al Senado, pero el partido no me dejó”, contó a Semana.

El Centro Democrático afronta así desafíos en su unidad y en la viabilidad de la candidatura presidencial de Paloma Valencia. La persistencia de estas fracturas internas podría debilitar el respaldo y el alcance del partido en las próximas elecciones.

Problemas internos en el Centro Democrático no son recientes

Decisiones centralizadas excluyeron a exsenadores y aspirantes de peso, generando profundas molestias en sectores influyentes. Fracturas y lealtades enfrentadas marcan el nuevo ciclo político del principal partido de derecha

María Fernanda Cabal (Senadora): anunció su renuncia en enero de 2026 tras denunciar presuntas irregularidades y falta de transparencia en la encuesta interna que eligió a Paloma Valencia como candidata presidencial del partido . En su carta de 32 puntos, mencionó inconformidad con el manejo de datos y falta de garantías .

José Félix Lafaurie (Presidente de Fedegán): esposo de Cabal y cofundador del partido, renunció simultáneamente en enero de 2026 citando que “no hay espacio” para su sector dentro de la colectividad y cuestionando el proceso de selección de candidatos .

Miguel Uribe Londoño: presentó su renuncia irrevocable en diciembre de 2025 luego de ser excluido de la lista de precandidatos presidenciales. El partido lo apartó argumentando que su comportamiento “implosionaba” el proceso interno, mientras él denunció maltrato y falta de valores .

Andrés Guerra Hoyos (Senador): renunció a su precandidatura presidencial en noviembre de 2025 para enfocarse en mantener su curul en el Senado, en medio de la crisis de fragmentación interna.

Daniel Briceño (Concejal): renunció a su cargo en el Concejo de Bogotá y a su militancia en diciembre de 2025 para aspirar a la Cámara de Representantes, buscando nuevos espacios políticos.

Albert Corredor (Exconcejal de Medellín): renunció al partido y a su curul en 2022. Motivo: Diferencias irreconciliables con el uribismo y su deseo de buscar la alcaldía por un movimiento independiente.

Tomás y Jerónimo Uribe: aunque son los hijos del fundador, renunciaron a la militancia formal en 2022 para evitar conflictos de interés y desmarcar sus negocios de la actividad política directa del partido .

Sergio Araújo: miembro fundador que se apartó tras las elecciones de 2022, motivado por los pobres resultados electorales y desacuerdos con la estrategia de la jefatura naciona l.

Militantes de base: tras los resultados legislativos de 2022, se reportó la salida de numerosos líderes en departamentos como Huila y Tolima por el descontento con la conformación de listas cerradas.

Simón Molina (Exconcejal de Medellín): se retiró en 2022 para aspirar a la alcaldía de manera independiente, citando que el partido limitaba su capacidad de llegar a otros sectores.

María Paulina Aguinaga (Exconcejal de Medellín): salió en 2022 tras un “secuestro político” (como ella lo llamó), debido a sanciones internas que le impedían votar en el Concejo .

Amanda Rocío González (Exsenadora por Casanare): renunció en 2021 después de que el partido le negara el aval para su reelección al Senad o.

Edward Rodríguez (Exrepresentante a la Cámara): renunció en 2022. Motivo: El comité de ética le impidió ser precandidato presidencial, lo cual calificó como persecución interna.