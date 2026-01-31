Colombia

Directora del DNP sostuvo que el gasto social no representa despilfarro: “Necesariamente, no es malo”

El equipo económico del Gobierno plantea que el déficit fiscal solo podrá resolverse si sectores de mayores ingresos contribuyen con una carga tributaria superior, mientras se protege el financiamiento de programas sociales

Guardar
Natalia Molina, directora del DNP,
Natalia Molina, directora del DNP, sostuvo que el 90% del gasto público es inflexible y está destinado a compromisos legales y sociales en el presupuesto nacional - crédito DNP

El debate sobre el aumento del gasto público se intensificó tras la suspensión del decreto de emergencia económica, decisión tomada por la Corte Constitucional e interpretada por el Gobierno de Gustavo Petro como un revés para la financiación de los programas sociales.

Por esta razón, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, defendió públicamente que el incremento presupuestario se concentra en sectores fundamentales como educación, salud y salarios, rechazando que represente un despilfarro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El gasto público en salud, educación y salarios dignos para el pueblo y esas son las prioridades por las que llegamos al Gobierno y por las que el presidente Petro asciende en su popularidad. El gasto social necesariamente no es malo”, expresó la funcionaria.

Del mismo modo, Molina cuestionó la viabilidad de recortar el gasto en áreas sociales al preguntar: “¿A quién le vamos a recortar el presupuesto? ¿Al pueblo y la política social, que por fin están teniendo unos beneficios nunca antes vistos, o se los recortamos a los megarricos con patrimonios de más de 2.100 millones de pesos que es menos del 10% del país?”, según la entrevista en Blu Radio.

De acuerdo con la funcionaria, el déficit fiscal, estimado en 110 billones de pesos, solo puede resolverse mediante una “reforma impositiva progresiva, en la que los sectores más pobres paguen proporcionalmente menos impuestos y los megarricos contribuyan más”.

El aumento del gasto público
El aumento del gasto público en Colombia genera debate tras la suspensión del decreto de emergencia económica por la Corte Constitucional - crédito Adobe Stock

La funcionaria detalló que el 90% del gasto del Gobierno nacional es inflexible, ligado a sentencias judiciales y rentas de destinación específica, aspectos que incluyen la educación, la salud y las remuneraciones de trabajadores esenciales como soldados y médicos internos.

Reiteró que la mayor parte de los recursos se canaliza a estos compromisos legales y sociales, restando margen para la libre discrecionalidad sobre el presupuesto.

Uno de los puntos cuestionados fue el aumento de la nómina estatal. La directora admitió una recomposición del gasto, trasladando recursos tradicionalmente destinados a inversión hacia funcionamiento, con el propósito de sostener proyectos como la gratuidad de la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 y el fortalecimiento de la red hospitalaria, incluyendo una partida de 167.000 millones de pesos para el Hospital San Juan de Dios. Además, Molina reiteró la importancia de salarios dignos como política de dignificación laboral.

Frente a las acusaciones de gasto sin control, la directora del DNP sostuvo que estos incrementos buscan impulsar la economía y generar productividad, equiparando la inversión social a la compra de un activo en el hogar: “Es como cuando una familia pide un crédito para comprar vivienda: incrementa su gasto, pero al final obtiene un activo que genera beneficio a largo plazo. El gasto público social funciona de manera similar”, explicó en la entrevista a Mañanas Blu 10:30.

El Gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno de Gustavo Petro respalda la inversión social en sectores como educación, salud y salarios, defendiendo los beneficios para la población vulnerable - crédito DNP/@NataliaIrene/X

La discusión incluyó la reciente decisión del Banco de la República de elevar las tasas de interés del 9,25% al 10,25%, movimiento que, en palabras de Molina, frenaría la reactivación económica y limitaría la inversión y la productividad.

También se refirió a la suspensión del decreto de emergencia económica, calificándola de “gravísima” por bloquear recursos esenciales pactados con el Congreso, recursos que, según la funcionaria, contribuirían a cubrir parte del déficit de 16 billones de pesos contemplados en la Ley de Financiamiento.

Durante la entrevista, la periodista Camila Zuluaga criticó la falta de respuestas claras de Molina sobre el endeudamiento estatal bajo la administración Petro. Zuluaga afirmó: “Es delicado que una funcionaria del gobierno Petro, con un cargo como el de la Dra. Natalia Molina, directora del DNP, no tenga claros los números”.

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, advirtió sobre el futuro impacto fiscal si el próximo gobierno decide suspender la recaudación de nuevos impuestos: “Cuando llegue el próximo gobierno, si se suspende la recaudación de los nuevos impuestos, que hasta ahora no ha sucedido, y espero no suceda hasta el próximo gobierno, crecerá mucho el costo de la deuda y el próximo gobierno tendrá que recaudar muchos más impuestos

La funcionaria fundamentó la necesidad de la política fiscal expansiva en el respaldo popular a las medidas sociales: “El pueblo colombiano votó por un programa de Gobierno de educación gratuita, formalizar a las madres comunitarias, los incrementos salariales para la clase trabajadora, soldados, como hemos visto estos días, pues esto nos deja en una decisión de definir cómo se va a financiar”.

El déficit fiscal en Colombia,
El déficit fiscal en Colombia, calculado en 110 billones de pesos, impulsa la necesidad de una reforma impositiva progresiva en la que los megarricos paguen más impuestos - crédito Banco de la República

El déficit fiscal, estimado en $110 billones, responde según el DNP a factores estructurales acumulados. El Gobierno había propuesto reformas cercanas a $50 billones desde la campaña presidencial, pero la falta de aprobación en el Congreso mantiene vigente el reto presupuestal.

Molina puntualizó que el presupuesto proyectado para el siguiente año priorizará áreas como la educación, la salud y la red hospitalaria, refiriéndose específicamente al acuerdo alcanzado con la alcaldía de Bogotá para destinar 1,66 billones de pesos al proyecto del Hospital San Juan de Dios.

La suspensión del decreto de emergencia por parte de la Corte Suprema se sostiene en la exigencia de criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad para las medidas excepcionales, en especial cuando involucran nuevas fuentes de recaudación tributaria.

Temas Relacionados

DNPGasto públicoDepartamento Nacional de PlaneaciónNatalia MolinaGustavo PetroInversión socialColombia-noticias

Más Noticias

Inter de Miami vs. Atlético Nacional - EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

El astro argentino jugará en el Atanasio Girardot junto al equipo más ganador del fútbol profesional colombiano

Inter de Miami vs. Atlético

Todo lo que necesita saber para el concierto de Yeison Jiménez en el Campín: hora de inicio, invitados confirmados y código de vestuario

La productora Sírvalo Pues confirmó los horarios, artistas y condiciones de ingreso para el homenaje a Yeison Jiménez que tendrá lugar en El Campín, en Bogotá, el sábado 31 de enero

Todo lo que necesita saber

Sergio Fajardo advierte sobre la víctoria de Cepeda y De la Espriella en las elecciones 2026: “Tenemos que superar cosas que son molestas”

El precandidato presidencial advirtió sobre las posibles consecuencias sociales si el país elige a candidatos que representan posiciones extremas, subrayando la necesidad de buscar consensos y estabilidad en el próximo periodo electoral

Sergio Fajardo advierte sobre la

Hamburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 20 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El equipo de Vincent Kompany buscará sacudirse de la derrota ante Augsburgo, y el triunfo clave en Países Bajos por la Champions League será vital para ello

Hamburgo vs. Bayern Múnich EN

Tras el freno de la Corte, el Gobierno Petro alista el terreno para una nueva reforma tributaria

La suspensión del decreto de emergencia económica reabrió el debate sobre cómo financiar el Presupuesto General. Mientras crecen las presiones por un recorte del gasto, el Ejecutivo insiste en que buscará una ley de financiamiento o una nueva tributaria para tapar el hueco fiscal

Tras el freno de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Todo lo que necesita saber

Todo lo que necesita saber para el concierto de Yeison Jiménez en el Campín: hora de inicio, invitados confirmados y código de vestuario

Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Karina García pidió a sus fans dejar atrás su relación con Andrés Altafulla: “Suelten ese tema”

Ana del Castillo enfrentó a Petro por sus polémicas declaraciones sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste contra el Señor”

Deportes

Inter de Miami vs. Atlético

Inter de Miami vs. Atlético Nacional - EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

Camila Osorio hace historia para el tenis colombiano: conquistó el título del WTA 125 Manila

Hamburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 20 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín