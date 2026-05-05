El uribismo está promocionando un supuesto “debate” entre Paloma Valencia e Iván Cepeda: “Ya era hora”

La expectativa por el debate entre Paloma Valencia e Iván Cepeda crece tras el anuncio de Tomás Uribe Moreno, aunque el encuentro sigue sin confirmación por parte del senador - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los candidatos presidencials Paloma Valencia e Iván Cepeda fueron anunciados para un debate este martes 5 de mayo a las 8:00 p. m., luego de que Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe, afirmara públicamente que el encuentro se realizará.

Sin embargo, más allá del anuncio, la posibilidad real del cara a cara sigue siendo incierta, pues mientras la candidata del Centro Democrático ratificó su disposición, el senador del Pacto Histórico no ha confirmado su participación.

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El episodio comenzó a tomar forma tras la difusión de un video de campaña de Valencia, en el que se extendía una invitación directa a Cepeda a participar en “el debate que toda Colombia estaba esperando”.

La pieza, difundida en redes sociales, se posicionó rápidamente como un intento de presionar públicamente al senador y contrastar propuestas en la recta final hacia la primera vuelta presidencial.

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Horas después, la controversia escaló cuando Tomás Uribe intervino en la discusión digital con un mensaje que dio por hecho el encuentro. “Mañana a las 8 pm debate entre Paloma Valencia y el heredero de las Farc Ivan Cepeda. ¡Ya era hora!”, escribió en su cuenta de X, en una publicación que rápidamente generó una respuesta directa del senador.

El hijo del expresidente Álvaro Uribe anunció en redes sociales que el debate entre Paloma Valencia e Iván Cepeda se realizará a la hora prevista - crédito Tomás Uribe/X

Cepeda rechazó el señalamiento en términos contundentes y trasladó la discusión al terreno personal. “Usted me llama ‘heredero de las FARC’. Esa es una acusación calumniosa. Usted es un mentiroso. Pero además es el sobrino del jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, condenado a 28 años de cárcel. Y esa es una realidad”, respondió, recordando el caso por el cual Santiago Uribe es investigado.

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A pesar de la afirmación de Tomás Uribe, hasta ahora no existe confirmación pública de que Cepeda haya aceptado participar en el encuentro. De hecho, su respuesta al hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez se centró en desmentir acusaciones y no en validar la realización del debate, lo que deja en duda que el evento pueda concretarse.

En contraste, Paloma Valencia sí ha reiterado su disposición. “Estamos listos para el debate”, publicó el 5 de mayo, reforzando la narrativa de su campaña de mostrarse abierta a la confrontación de ideas.

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El senador respondió a Tomás Uribe rechazando señalamientos en su contra, sin confirmar su participación en el debate - crédito Iván Cepeda/X

En entrevistas radiales, incluso señaló que el espacio se transmitiría a través de sus redes sociales, aunque sin precisar si contaría con la presencia efectiva de su contendor.

En los últimos días, la campaña de Valencia ha intensificado su presencia digital, utilizando videos y mensajes que destacan contradicciones de Cepeda, incluyendo declaraciones pasadas en las que habría señalado que no asistiría a debates.

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Al mismo tiempo, el material audiovisual recupera intervenciones del presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado la negativa de algunos candidatos a debatir, señalando que “alguien que se niega al debate no es un demócrata”.

Sin embargo, el propio Cepeda también ha dejado registros que complejizan el relato. En otro momento citado por la campaña, el senador lanzó un reto directo: “Reto a la extrema derecha, a la senadora Paloma Valencia, a que debatamos sobre propuestas de fondo”. Esta aparente contradicción ha sido utilizada por el equipo de Valencia para insistir en la invitación y reforzar la idea de que el encuentro es viable.

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La candidata Paloma Valencia confirmó su disposición al afirmar que está lista para debatir este 5 de mayo a las 8:00 p. m. - crédito Paloma Valencia/X

Más allá del cruce personal, la discusión también ha tocado temas de fondo.

Cepeda acusó a Valencia de impulsar acciones que afectarían el bono pensional para millones de adultos mayores, mientras que la candidata respondió defendiendo su propuesta de aumentar el subsidio a 300.000 pesos y cuestionando la ausencia de su rival en espacios de discusión pública. “Si no se escondiera para debatir, se lo explicaría en la cara”, afirmó.

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Por ahora, lo único confirmado es la disposición de Paloma Valencia y la existencia de una transmisión anunciada desde su campaña. La participación de Iván Cepeda, en cambio, sigue siendo una incógnita. Así, el supuesto debate del 5 de mayo se mantiene en un terreno ambiguo: entre la expectativa política y la incertidumbre real sobre su realización.