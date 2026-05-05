Colombia

‘Boletearon’ la lista de altos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá que deben multas de tránsito: “Deberían caracterizarse por dar ejemplo”

El concejal por Rubén Torrado (Partido de la U) se refirió a los funcionarios salpicados por elevadas cifras en multas

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La lista se reveló durante la sesión del martes 5 de mayo de 2026 en el cabildo distrital - créditos Concejo de Bogotá | Oficina de prensa concejal Rubén Torrado
La lista se reveló durante la sesión del martes 5 de mayo de 2026 en el cabildo distrital - créditos Concejo de Bogotá | Oficina de prensa concejal Rubén Torrado

Una polémica revelación se conoció la mañana del martes 5 de mayo de 2026 por parte del concejal por Bogotá, Rubén Torrado (Partido de la U), y que expuso a altos funcionarios de la Administración distrital de Bogotá, al revelar en sesión de la Comisión de Gobierno un listado de directores y alcaldes locales que tienen multas de tránsito sin pagar, tanto en la capital como en otras regiones del país.

El cabildante distrital hizo un llamado a la ejemplaridad, al precisar la necesidad de que quienes ocupan cargos públicos y perciben altos salarios sean los primeros en cumplir con las normas y obligaciones ciudadanas.

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“Quienes deberían caracterizarse por dar ejemplo a los más de 8 millones de bogotanos, no han pagado sus multas. No es justo que personas que ganan altos salarios y tienen tantos beneficios por la importancia de sus cargos y dignidades anden en mora y no se pongan al día con el pago de las infracciones que han cometido manejando”, comentó Torrado en su intervención durante la sesión.

Los cinco altos funcionarios con cuentas pendientes

De acuerdo con la información consultada por el concejal en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), son cinco los altos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá que figuran con infracciones de tránsito sin saldar:

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  • Juan Carlos Fernández Andrade, director general de la Caja de Vivienda Popular (CVP), acumula cuatro comparendos en Cúcuta.

El primero, por $1.307.252, corresponde a no detenerse en semáforo en rojo o señal de pare; el segundo y el tercero, por $1.304.617 y $1.296.324 respectivamente, por conducir sin portar el SOAT (en el caso del tercero, el vehículo fue inmovilizado); y el cuarto, por $654.163, por no realizar la revisión técnico-mecánica.

En total, Fernández Andrade debe $4.562.356.

  • César Augusto Salamanca Rojas, alcalde local de Suba, tiene dos comparendos por exceso de velocidad en Bogotá, cada uno por $633.200, sumando $1.266.400.
  • Fabián Ernesto Ramírez Cruz, alcalde local de Bosa, registra un comparendo en Chía por $718.769, debido a estacionar el vehículo en sitios prohibidos.
  • Isabelita Mercado Pineda, alta consejera distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, tiene una multa en Cali por $675.311, por no realizar la revisión técnico-mecánica del vehículo.
  • Santiago Amador, gerente general de Agata (Agencia Analítica de Datos del Distrito), enfrenta un comparendo por $648.381, por conducir a una velocidad superior a la máxima permitida en Bogotá.

Multas impuestas durante el ejercicio de sus cargos

Torrado hizo hincapié en que todas las sanciones fueron impuestas cuando los funcionarios ya estaban posesionados en sus respectivos cargos y en jornadas laborales ordinarias, lo que refuerza el llamado a la coherencia y responsabilidad de quienes representan a la administración distrital ante la ciudadanía.

“Desde el Distrito se debe dar ejemplo. Invito a los mencionados a que se pongan al día con lo que deben y a ser más responsables cuando estén al volante en vías de Bogotá y Colombia”, recalcó el concejal del Partido de la U.

La revelación ha desatado cuestionamientos sobre el mensaje que envían las autoridades cuando incumplen normas básicas de convivencia vial y mantienen deudas con el Estado. En especial, porque los funcionarios involucrados ocupan posiciones clave en la gestión pública y, en muchos casos, son responsables de la implementación de políticas de movilidad y seguridad vial.

El concejal Torrado reiteró que la ciudadanía espera de sus líderes conductas ejemplares y un compromiso real con las normas.

“No se trata solo de pagar una multa, sino de cumplir con la obligación ética de ser ejemplo para todos los bogotanos”, puntualizó el cabildante distrital.

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