Registraduría avaló comité para que se convoque a una asamblea constituyente en Colombia: “Cumple con requisitos”

A pesar de que durante su campaña como candidatoprometió que no convocaría a una asamblea nacional constituyente, el presidente Gustavo Petro ha mencionado en más de una ocasión la necesidad de que en el país se adelnate la iniciativa.

Al respecto, el 30 de enero, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó a través de su cuenta de X que la Registraduría Nacional reconoció al comité promotor e inició formalmente la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos. El Gobierno del Cambio del presidente respalda este ejercicio de participación popular como una expresión legítima del poder constituyente. ¡Es la hora del poder constituyente!“, escribió Sanguino al respecto.

Detalles del reconocimiento

Cabe recordar que el comité fue presentado por un grupo de estudiantes en diciembre de 2025; en ese momento estuvieron acompañados por el ministro Sanguino, que ha declarado que el Gobierno nacional respalda la iniciativa.

Además del comité, el Gobierno Petro ya tenía preparado el borrador de un proyecto de ley que sería presentado el 20 de julio en la instalación del nuevo Congreso de la República.

En el documento de reconocimiento, la Registraduría mencionó que el comité cumple con los requisitos necesarios para comenzar la recolección de las firmas, que tendrán que ser más de dos millones.

“La solicitud para la iniciativa legislativa que tiene como propósito la presentación de un proyecto de Ley ante el Congreso de la República para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y que el comité promotor ha denominado “Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia” cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015″.

En el documento también se reconoció a Armando Custodio Wouriyu Valbuena como el “vocero de la iniciativa”, por lo que tendrá la responsabilidad de todo lo ligado a las actividades de la recolección de las firmas.

Cabe recordar que el presidente ha sido promotor del proyecto, declarando que es una necesidad popular que tiene que ser una prioridad para el futuro del país.

“Cualquier ciudadano podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”, fueron las palabras del mandatario en uno de los discursos en los que habló sobre la posibilidad de que se convoque una constituyente en Colombia.

Tras la presentación de la resolución por parte de la Registraduría, la organización electoral entregará al comité los formularios requeridos para iniciar la recolección de firmas.

Para que el proceso avance, se necesitan aproximadamente 2.050.000 apoyos, equivalentes al 5% del censo nacional. El objetivo de los ciudadanos que promovieron la convocatoria es alcanzar tres millones de firmas, mientras que el presidente propuso una meta de diez millones.

El comité dispone de un plazo de seis meses para recolectar los apoyos, aunque puede finalizar antes si logra la cifra necesaria. Una vez finalizada esta etapa, la Registraduría se encargará de verificar la autenticidad de las firmas y revisar los estados contables del proceso. Si se valida la legitimidad de los apoyos, se emitirá una certificación oficial. Este documento será presentado ante el Congreso en la fecha de instalación del nuevo periodo legislativo. Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre el reconocimiento que recibió el comité.

