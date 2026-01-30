Megaoperativo en Kennedy: cierran pagadiarios, incautan armas y capturan a presunto distribuidor de drogas

Las autoridades desplegaron una acción coordinada con más de mil efectivos en barrios adyacentes a Corabastos, donde se realizaron inspecciones exhaustivas a establecimientos, vehículos y personas en respuesta a la creciente inseguridad en la zona - crédito @SeguridadBOG / X

Una intervención policial masiva permitió el cierre de dos pagadiarios, la incautación de más de 200 armas cortopunzantes y la captura de un hombre con dos kilos de marihuana en Kennedy, localidad donde la inseguridad y el microtráfico genera preocupación en los últimos años.

El operativo, ejecutado bajo la estrategia Bogotá Camina Segura, desplegó a más de mil uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y servidores de la Secretaría de Seguridad en los barrios María Paz y El Amparo, ubicados cerca de la central de abastos de Corabastos.

Las autoridades realizaron registros en establecimientos comerciales, personas, vehículos y motocicletas, con el objetivo de identificar conductas delictivas y fortalecer la presencia institucional en algunos de los puntos más críticos para el delito en la capital.

La intervención policial en Kennedy permitió el cierre de dos pagadiarios vinculados a irregularidades y hallazgos de estupefacientes cerca de Corabastos - crédito @PoliciaBogota / X

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, indicó que estos despliegues buscan atacar de manera focalizada los focos de inseguridad: “Todos los días en uno de los puntos donde tenemos situaciones de riesgo estamos haciendo despliegues que nos permitan desarrollar capturas, incautaciones y recuperaciones”, declaró Restrepo en la intervención.

Pagadiarios bajo la lupa: cierres por irregularidades y hallazgo de estupefacientes

Uno de los principales resultados de la jornada fue el cierre temporal de dos pagadiarios. Estos alojamientos informales, donde se arriendan habitaciones por periodos cortos, suelen operar sin cumplir con la regulación requerida y, en ocasiones, se asocian con economías ilegales.

En uno de estos establecimientos, los uniformados hallaron sustancias alucinógenas listas para su comercialización, mientras que el otro carecía del Registro Nacional de Turismo, documento obligatorio para operar de acuerdo con la normativa vigente.

Las autoridades incautaron más de 200 armas cortopunzantes y retiraron más de mil dosis de estupefacientes listas para el microtráfico en Kennedy - crédito @PoliciaBogota / X

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, detalló que las autoridades continúan identificando personas y realizando verificaciones exhaustivas: “Tenemos el cierre temporal de dos de los pagadiarios porque no cumplen con la documentación debida. Segundo, tenemos la captura por tráfico y porte de estupefacientes: una persona que se le encontró dos kilos de marihuana. Pero estamos identificando personas. Llevamos más de mil personas identificadas”, afirmó el oficial.

Incautaciones y controles a motocicletas: respuesta al microtráfico y al robo

El operativo permitió retirar de circulación más de 200 armas cortopunzantes y más de mil dosis de estupefacientes que, según las autoridades, no llegarán a afectar la integridad de los habitantes de la localidad. Estas cifras reflejan la magnitud de los desafíos en materia de violencia y microtráfico en la zona.

Verificaciones realizadas en motocicletas por la Sijín buscaron detectar alteraciones y prevenir robos y delitos relacionados en Bogotá - crédito @PoliciaBogota / X

Adicionalmente, peritos en automotores de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) verificaron motocicletas para constatar posibles alteraciones en sus sistemas de identificación, chasis o documentos, ya que estos vehículos suelen ser objeto de robo y usados en actividades delictivas.

De acuerdo con los reportes, los controles a motocicletas forman parte de una estrategia para combatir el fleteo y los atracos que afectan a los residentes y comerciantes de Kennedy.

Antecedentes recientes y retos para la seguridad urbana

La intervención en Kennedy se suma a operativos recientes en sectores como Santa Fe, donde tras un atentado con granada que dejó una persona muerta y 13 heridas, las autoridades capturaron a cuatro individuos y decomisaron armas de fuego, armas traumáticas, cartuchos, celulares y cerca de $2 millones producto de actividades ilícitas. En esa ocasión, Migración Colombia identificó a más de 200 extranjeros sin estatus migratorio regular, ampliando el panorama de problemáticas en áreas de alta vulnerabilidad.

El operativo Bogotá Camina Segura desplegó a más de mil uniformados y funcionarios en los barrios María Paz y El Amparo para combatir la inseguridad - crédito @PoliciaBogota / X

De acuerdo con datos de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va de 2026 se realizaron más de 1.400 capturas por diferentes delitos, se incautaron 46 armas de fuego y cerca de 193 kilos de estupefacientes. La colaboración ciudadana, a través de la línea de emergencia 123, sigue siendo clave para fortalecer los procesos investigativos y sancionar conductas delictivas.

“Estos ejercicios de control son posibles gracias al fortalecimiento al pie de fuerza que hizo la Policía Metropolitana al final del año anterior”, aseguró Restrepo, que insistió en la importancia de contar con una estrategia integral que permita recuperar la tranquilidad en los barrios más afectados de la ciudad.