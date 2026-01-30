Luis Carlos Leal reveló cómo Laura Sarabia influyó en presunto saqueo al sistema de salud que denunció Petro: “Llegaron las hojas de vida”

Luis Carlos Leal reveló cómo Laura Sarabia influyó en presunto saqueo al sistema de salud que denunció Petro - crédito Supersalud/Cancilleria

El escándalo sobre el desvío de recursos en el sistema de salud colombiano llevó a que los principales responsables políticos y técnicos emitieran duras declaraciones públicas, mientras crecen las presiones para que la Fiscalía General de la Nación esclarezca rápidamente los hechos y determine responsabilidades. Esta situación tomó nueva dimensión después de que Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, asegurara que a través de Laura Sarabia llegaron a su oficina los nombres de los interventores, presentados como una orden del presidente de la República, Gustavo Petro.

“A través de la mano derecha de Laura Sarabia, llegaron las hojas de vida diciendo que, efectivamente, había sido una orden del presidente de la República, con lo cual claramente he verificado que se hubieran cumplido los requisitos cedidos a esa designación”, afirmó el aspirante al Senado de la República a Caracol Radio.

A propósito, expresó que solo hace falta que se reúnan las pruebas existentes que verifiquen la cadena de responsabilidades en lo que calificó como un “entramado de traición, como lo ha denominado el presidente de la República”.

El exsuperintendente de Salud sostuvo que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las irregularidades, aportando pruebas - crédito Supersalud

Cabe recordar que las sospechas en torno a la participación de Sarabia escalaron después de que el propio Gustavo Petro declarara públicamente que su entonces mano derecha y hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido fue quien llevó a la Superintendencia de Salud las personas finalmente nombradas interventores. Así, el mandatario señaló durante un evento que Leal fue engañado y que, en palabras textuales, “lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse”.

Desde la óptica de Leal, si bien ser engañado o traicionado no constituye un delito, sí señala un problema de confianza institucional. Expresó: “Delito hubiese sido que, como superintendente nacional de Salud, no hubiéramos ejercido las labores que teníamos que ejercer que, en este caso, fue continuar vigilando la labor de aquellos interventores que se habían nombrado para verificar que sus labores fueran acotadas o acordes a la ley”. Leal agregó que, al detectar irregularidades en los “negocios alrededor de la salud”, las puso en conocimiento de la Fiscalía, aportando las pruebas que ahora reposan ante ese organismo.

Leal y Petro acusaron a Laura Sarabia de desfalcar el sistema de salud - crédito REUTERS y captura de pantalla/Presidencia de la República

El exsuperintendente expresó al medio citado que le produce satisfacción que la verdad esté saliendo a la luz y subrayó que quienes intentaron proteger la salud pública terminaron inmersos en mentiras y engaños por el interés de algunos de preservar el negocio de la corrupción en Colombia.

Finalmente, tanto por declaraciones presidenciales como por las del propio Leal, el episodio refuerza la urgencia de una reforma profunda que combata la intermediación en el sistema. Como precisó en Caracol Radio, “necesitamos una solución de raíz, como lo ha propuesto el Gobierno en distintas oportunidades: una reforma a la salud que elimine la intermediación. Mientras ese cáncer siga existiendo, no va a haber enfermedad que se cure”.

Laura Sarabia se pronunció tras acusaciones en su contra

Laura Sarabia negó las acusaciones en su contra - crédito @laurisarabia/X

La versión de Laura Sarabia, por su parte, fue tajante. Reiteró que no intervino en la designación de los citados funcionarios y sostuvo que su gestión es trazable y cuenta con respaldo documental. En Caracol Radio, sostuvo: “No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año”. Añadió que tanto el presidente Petro como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, están al tanto de sus actuaciones.

A través de, Lina Sandoval, su representante legal, Sarabia pidió a las autoridades grabaciones de cámaras de seguridad y una certificación jurada de la declaración presidencial para esclarecer cualquier señalamiento respecto a los nombramientos en el sector salud. También entregó a la justicia conversaciones digitales y otras pruebas destinadas a acreditar su falta de implicación directa. El medio citado recogió que todo el material presentado tendría el propósito de “aclarar cuestionamientos por su supuesta vinculación en nombramientos de interventores del sector salud”.