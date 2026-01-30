Los colombianos se volvieron más vanidosos: esta es la millonaria cifra que deja el negocio de la belleza en el país

El consumo en belleza y cuidado personal en Colombia se consolida como un gasto recurrente y no como un lujo - crédito Freepik

El termómetro del consumo en belleza y cuidado personal en Colombia dejó una señal clara al cierre de 2025 y es que las prioridades de los hogares están cambiando y el autocuidado se consolida como un gasto recurrente, no como un lujo ocasional. Más allá del maquillaje o las fragancias, los productos asociados al bienestar diario y a la higiene personal se posicionaron como los grandes protagonistas del mercado.

Las proyecciones de Mordor Intelligence apuntan a que el sector cerró el año con ventas cercanas a los USD351,72 millones, una cifra que refleja tanto el dinamismo del consumo como la transformación de los hábitos de compra. El crecimiento no respondió a un solo factor, sino a la convergencia entre una mayor conciencia sobre el cuidado personal, el peso de las redes sociales en la toma de decisiones y el fortalecimiento del comercio electrónico como canal principal.

Un análisis de Krika Cosmetics permitió observar con más detalle cómo se distribuyó el gasto de los consumidores. Durante 2025, la categoría de cuidado personal e higiene lideró el mercado con el 38% de las ventas totales, confirmando su papel central dentro de la industria. Este segmento agrupa productos de uso cotidiano que los hogares priorizan incluso en contextos de mayor cautela económica.

En segundo lugar se ubicaron los productos capilares, que concentraron el 26% del mercado. Shampoos, acondicionadores y tratamientos especializados mantuvieron una demanda sólida, impulsada por la búsqueda de soluciones concretas para el cuidado del cabello. El maquillaje ocupó el tercer puesto, con una participación del 20%, sostenido en buena medida por su alta visibilidad en plataformas digitales, donde los contenidos visuales continúan marcando tendencias y estilos.

El segmento de skincare y tratamiento facial, aunque sigue creciendo, representó el 12% de las ventas. Allí se evidencia un consumidor más informado, interesado en fórmulas específicas y en ingredientes asociados a la reparación y la hidratación de la piel. El 4% restante correspondió a fragancias y otros productos complementarios, que suelen ganar relevancia en momentos puntuales del año.

Uno de los cambios más notorios fue el desplazamiento del gasto hacia productos con beneficios funcionales claros. En la categoría capilar, por ejemplo, las mascarillas y tratamientos intensivos lideraron las ventas, con el 34% del segmento. Les siguieron los aceites y sérums, que alcanzaron el 22%, apalancados por su presencia constante en rutinas de cuidado difundidas en redes sociales.

En maquillaje, la pestañina o máscara de pestañas se mantuvo como el producto más vendido, con el 28% de la categoría. Su crecimiento estuvo estrechamente ligado a tutoriales y formatos cortos que circulan en plataformas digitales. Las bases y correctores para el rostro representaron el 24%, mientras que los productos para cejas —geles, lápices y pomadas— concentraron el 14%.

El estudio también mostró diferencias marcadas según la ciudad. En Bogotá, los consumidores se inclinaron por el skincare avanzado y el maquillaje de acabado natural, con una preferencia por productos de alta eficacia y enfoque dermatológico. Medellín reflejó una mayor influencia de las redes sociales, lo que se tradujo en una demanda más fuerte de maquillaje en tendencia y tratamientos capilares nutritivos.

El calendario comercial terminó de reforzar esta nueva jerarquía. Aunque marzo y abril mostraron repuntes asociados a la temporada de vacaciones, y agosto registró un impulso por el regreso a la rutina, fue noviembre el mes de mayor volumen de ventas. Entre el 30% y el 40% de las transacciones en línea se concentraron durante el Black Friday y las jornadas de descuentos masivos. Diciembre ocupó el segundo lugar, con crecimientos de entre el 25% y el 35%, impulsados por la temporada de regalos.