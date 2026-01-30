Jorge Iván Cuervo será el nuevo ministro de Justicia: Andrés Idárraga dejará el cargo tras denunciar supuesto espionaje con Pegasus

Cuervo trabajó durante 10 años en la Procuraduría General de la Nación - crédito Colprensa

El 30 de enero, fuentes de Infobae Colombia informaron que el nuevo ministro de Justicia será Jorge Iván Cuervo, docente que trabajó durante 10 años en la Procuraduría General de la Nación.

Cuervo es abogado, especialista en derecho público y en política social, tiene un magíster en gestión y políticas públicas, también ha sido columnista en distintos medios del país.

El abogado ocupará el cargo en el que estuvo durante los últimos dos meses, de manera interina, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, que protagonizó varias polémicas durante el tiempo que estuvo en el Ministerio de Justicia.

Cuervo asumirá la dirección del Ministerio de Justicia - crédito Colprensa/UniversidadDelExternado

¿Qué se sabe del nuevo ministro de Justicia?

Jorge Iván Cuervo Restrepo es abogado con amplia experiencia en el estudio y la gestión de políticas públicas en Colombia. A lo largo de una década, trabajó en entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y la Veeduría Distrital.

Ha sido consultor para el Pnud y el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de justicia, se desempeñó como investigador en la Corporación Excelencia en la Justicia y en Econometría, centrando su labor en la formulación y evaluación de políticas públicas.

Cuervo es miembro de la Red Colombiana de Gobierno y Políticas Públicas; su enfoque académico se orienta hacia la teoría, el proceso de agendamiento y estructuración de problemas públicos, instrumentos y evaluación de políticas, así como las políticas sociales para grupos vulnerables. En su perfil, publicado por la Universidad del Externado, destacó que su formación le permite abordar todos los temas con una perspectiva constitucional, especializándose en derechos humanos y jurisprudencia.

Jorge Iván Cuervo será el nuevo ministro de Justicia del Gobierno Petro - crédito Universidad del Externado

Las polémicas que marcaron la salida de Idárraga

En los más de dos meses que Andrés Idárraga estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, protagonizó varias declaraciones polémicas, comenzando con la denuncia contra el Ministerio de Defensa, puesto que aseguró que estaba siendo víctima de espionaje con el uso del software Pegasus.

“No confío en el ministro Sánchez”, declaró Idárraga en diálogo con Caracol Radio, entrevista en la que aseguró que tenía el material probatorio para comprobar que militares lo estaban espiando.

En esa ocasión, Idárraga aseguró que se habían registrado 8.700 infiltraciones a su teléfono, y que en 134 ocasiones le activaron ilegalmente la cámara y el micrófono; todo esto habría sido ejecutado por investigadores ligados al Ministerio de Defensa en la primera semana de noviembre del 2025, antes de que fuera designado como ministro encargado.

“Se infiltró mi celular siendo secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Adicional a esto, coincidió con un informe de contrainteligencia que les haremos llegar, según el cual, de manera explícita, por órdenes del Ministerio de Defensa, se busca llegar a mis fuentes de información denunciantes de corrupción al interior del sector defensa, con una orden de trabajo explícita de la contrainteligencia, con vehículos plenamente identificados que me hicieran seguimientos“.

Pedro Sánchez ha rechazado las declaraciones de Idárraga contra su cartera - crédito Colprensa

Además de su denuncia sobre el uso indebido del software Pegasus, Idárraga criticó a varias entidades del Estado, incluyendo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, cuestionando la labor de los guardianes en las prisiones del país tras un discurso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el que aseguró que hay reclusos colombianos que extorsionan a ciudadanos de su nación a través del uso de aparatos electrónicos desde las cárceles.

Sumado a ello, Idárraga criticó la falta de avances en procesos longevos del país, mencionando la fuga y posterior muerte de alias Matamba como un caso que expone las irregularidades que se siguen registrando en Colombia sin que existan respuestas al respecto.