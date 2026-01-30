Cierres en TransMilenio y protestas complican el tránsito en el sur de Bogotá: muchos caminan para llegar a sus destinos

El cierre de Restrepo, Fucha, Nariño y Hortúa obliga a desvíos de servicios troncales de TransMilenio por la carrera séptima, la calle sexta y otros corredores alternos - crédito X

La movilidad en Bogotá enfrenta una serie de afectaciones significativas, principalmente en el corredor de la avenida Caracas a la altura de la Primero de Mayo, debido a una manifestación de comerciantes del sector.

Según reportes de la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, la protesta responde a los recientes operativos de recuperación del espacio público liderados por el distrito, lo que ha generado inconformidad entre los comerciantes y suma nuevas peticiones por parte del gremio nocturno, quienes reclaman su inclusión dentro de las zonas autorizadas para operar hasta las cinco de la mañana.

La situación ha obligado al cierre de al menos cuatro estaciones de TransMilenio —Restrepo, Fucha, Nariño y Hortúa—, lo que ha impactado la movilidad de miles de usuarios que se desplazan durante la hora pico vespertina.

Miles de pasajeros recurren a caminar para completar sus trayectos en Bogotá ante la suspensión de servicios de TransMilenio durante la hora pico vespertina - crédito X

Los servicios troncales han sido desviados por la carrera séptima y la calle sexta, para luego retomar su recorrido habitual por la avenida Caracas, mientras que otras rutas han adoptado trayectos alternos por la carrera 10 y la avenida NQS.

Frente a estas circunstancias, se observa cómo numerosos pasajeros han optado por continuar sus trayectos a pie, ante la imposibilidad de abordar los articulados y buses zonales. TransMilenio informó que la restitución de los servicios se realizará de manera gradual, una vez se restablezcan las condiciones óptimas de seguridad para la operación en el sector afectado.

En paralelo, la ciudad registra una alta congestión vehicular en vías principales como la Autosur, Autonorte, avenida Boyacá, avenida Calle 80, avenida Primero de Mayo, avenida Chile, avenida Esperanza, carrera 24, avenida El Dorado (calle 26), avenida Guayacanes, avenida Centenario, avenida Suba, carrera 68, avenida Caracas, avenida NQS, carrera 7, avenida Cali y avenida Circunvalar.

Operativos de recuperación del espacio público motivan las protestas del gremio nocturno, que exige operar en Bogotá hasta las cinco de la mañana - crédito X

El flujo vehicular se ha incrementado en todos estos corredores, lo que prolonga los tiempos de desplazamiento y dificulta el acceso a diferentes sectores de la capital.

A las dificultades derivadas de la protesta se suma la atención de siniestros viales, como el choque entre un bus y una motocicleta en la avenida Suba con carrera 114 (sentido occidente-oriente), así como un accidente en el carril lento de la avenida Boyacá con avenida El Dorado (calle 26), sentido norte-sur. En ambos casos, el Grupo Guía y las unidades de Tránsito gestionan la movilidad y la atención de emergencias, aunque persisten restricciones parciales en los carriles afectados.

La Secretaría de Movilidad recomienda utilizar rutas alternas como la avenida Carrera 10, avenida NQS, calle 27 Sur y calle 11 Sur para quienes deben transitar por el sector de la avenida Caracas con Primero de Mayo. Agentes civiles y grupos de tránsito acompañan y gestionan la movilidad en los puntos críticos, aunque el retorno a la normalidad depende del levantamiento de la manifestación y la reactivación completa de los corredores afectados.

Las principales vías de Bogotá, como la avenida Boyacá, la avenida El Dorado y la NQS, experimentan alta congestión y prolongación de tiempos de desplazamiento - crédito Secretaría de Movilidad

El gremio nocturno y los comerciantes del sector han reiterado su llamado al diálogo con las autoridades distritales para lograr acuerdos que permitan la continuidad de sus actividades económicas sin afectaciones mayores al espacio público. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta largas demoras, cambios de ruta y una movilidad reducida, situación que evidencia las vulnerabilidades del sistema ante protestas sociales y emergencias viales.

Sobre las 7:50 p.m., los manifestantes se retiraron de la avenida Caracas con avenida Primero de Mayo y la movilidad se restableció en el sector. En la zona, el Grupo Guía, agentes civiles y personal de Tránsito están a cargo de la gestión vehicular para facilitar el flujo de vehículos.

Finalmente, las autoridades reportan lluvias en varios sectores de la ciudad, lo que también dificulta la movilidad. En Los Mártires, La Candelaria, Teusaquillo, Puente Aranda, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Fontibón, Engativá y Kennedy se registran precipitaciones leves.