Colombia

Cierres en TransMilenio y protestas complican el tránsito en el sur de Bogotá: muchos caminan para llegar a sus destinos

El servicio de transporte experimenta suspensiones parciales mientras miles de ciudadanos enfrentan dificultades para movilizarse, incrementando el flujo en avenidas principales por la redistribución del tráfico

Guardar
El cierre de Restrepo, Fucha, Nariño y Hortúa obliga a desvíos de servicios troncales de TransMilenio por la carrera séptima, la calle sexta y otros corredores alternos - crédito X

La movilidad en Bogotá enfrenta una serie de afectaciones significativas, principalmente en el corredor de la avenida Caracas a la altura de la Primero de Mayo, debido a una manifestación de comerciantes del sector.

Según reportes de la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, la protesta responde a los recientes operativos de recuperación del espacio público liderados por el distrito, lo que ha generado inconformidad entre los comerciantes y suma nuevas peticiones por parte del gremio nocturno, quienes reclaman su inclusión dentro de las zonas autorizadas para operar hasta las cinco de la mañana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación ha obligado al cierre de al menos cuatro estaciones de TransMilenio —Restrepo, Fucha, Nariño y Hortúa—, lo que ha impactado la movilidad de miles de usuarios que se desplazan durante la hora pico vespertina.

Miles de pasajeros recurren a
Miles de pasajeros recurren a caminar para completar sus trayectos en Bogotá ante la suspensión de servicios de TransMilenio durante la hora pico vespertina - crédito X

Los servicios troncales han sido desviados por la carrera séptima y la calle sexta, para luego retomar su recorrido habitual por la avenida Caracas, mientras que otras rutas han adoptado trayectos alternos por la carrera 10 y la avenida NQS.

Frente a estas circunstancias, se observa cómo numerosos pasajeros han optado por continuar sus trayectos a pie, ante la imposibilidad de abordar los articulados y buses zonales. TransMilenio informó que la restitución de los servicios se realizará de manera gradual, una vez se restablezcan las condiciones óptimas de seguridad para la operación en el sector afectado.

En paralelo, la ciudad registra una alta congestión vehicular en vías principales como la Autosur, Autonorte, avenida Boyacá, avenida Calle 80, avenida Primero de Mayo, avenida Chile, avenida Esperanza, carrera 24, avenida El Dorado (calle 26), avenida Guayacanes, avenida Centenario, avenida Suba, carrera 68, avenida Caracas, avenida NQS, carrera 7, avenida Cali y avenida Circunvalar.

Operativos de recuperación del espacio
Operativos de recuperación del espacio público motivan las protestas del gremio nocturno, que exige operar en Bogotá hasta las cinco de la mañana - crédito X

El flujo vehicular se ha incrementado en todos estos corredores, lo que prolonga los tiempos de desplazamiento y dificulta el acceso a diferentes sectores de la capital.

A las dificultades derivadas de la protesta se suma la atención de siniestros viales, como el choque entre un bus y una motocicleta en la avenida Suba con carrera 114 (sentido occidente-oriente), así como un accidente en el carril lento de la avenida Boyacá con avenida El Dorado (calle 26), sentido norte-sur. En ambos casos, el Grupo Guía y las unidades de Tránsito gestionan la movilidad y la atención de emergencias, aunque persisten restricciones parciales en los carriles afectados.

La Secretaría de Movilidad recomienda utilizar rutas alternas como la avenida Carrera 10, avenida NQS, calle 27 Sur y calle 11 Sur para quienes deben transitar por el sector de la avenida Caracas con Primero de Mayo. Agentes civiles y grupos de tránsito acompañan y gestionan la movilidad en los puntos críticos, aunque el retorno a la normalidad depende del levantamiento de la manifestación y la reactivación completa de los corredores afectados.

Las principales vías de Bogotá, como la avenida Boyacá, la avenida El Dorado y la NQS, experimentan alta congestión y prolongación de tiempos de desplazamiento - crédito Secretaría de Movilidad

El gremio nocturno y los comerciantes del sector han reiterado su llamado al diálogo con las autoridades distritales para lograr acuerdos que permitan la continuidad de sus actividades económicas sin afectaciones mayores al espacio público. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta largas demoras, cambios de ruta y una movilidad reducida, situación que evidencia las vulnerabilidades del sistema ante protestas sociales y emergencias viales.

Sobre las 7:50 p.m., los manifestantes se retiraron de la avenida Caracas con avenida Primero de Mayo y la movilidad se restableció en el sector. En la zona, el Grupo Guía, agentes civiles y personal de Tránsito están a cargo de la gestión vehicular para facilitar el flujo de vehículos.

Finalmente, las autoridades reportan lluvias en varios sectores de la ciudad, lo que también dificulta la movilidad. En Los Mártires, La Candelaria, Teusaquillo, Puente Aranda, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Fontibón, Engativá y Kennedy se registran precipitaciones leves.

Temas Relacionados

MovilidadBogotáTransMilenioComerciantesAvenida CaracasManifestacionesSiniestros vialesCierre estaciones TransMilenioColombia-Noticias

Más Noticias

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

En el cierre de la fecha 3, se miden, en la capital del Valle del Cauca, dos equipos que comenzaron de la mejor forma el campeonato colombiano

América de Cali vs. Once

Aumento del salario mínimo en 2026 impactará la cuota de administración en propiedad horizontal: experto explica cómo evitarlo

La subida del 23% en el Smmlv reaviva el debate sobre cómo calcular el aumento en las cuotas de administración; especialista señaló en Infobae los riesgos de aplicar incrementos automáticos

Aumento del salario mínimo en

Dos municipios del Valle del Cauca están de luto tras la muerte de un niño en un incendio y una niña ahogada en una quebrada

Dos familias en La Unión y Tuluá enfrentan la pérdida de sus hijos tras registrarse los dos hechos. Habitantes respuestas, pues al parecer, serían tragedias que se pudieron evitar

Dos municipios del Valle del

Maluma celebra su cumpleaños con nuevo tema junto a Kany García: “El regalo no es para mí”

El cantante festejó su cumpleaños 32 con una incursión en la salsa acompañado de la puertorriqueña y un videoclip con lo mejor de ambos países

Maluma celebra su cumpleaños con

Petro ‘estalló’ por suspensión temporal de su decreto de emergencia económica: “Ahora vendrán las consecuencias”

La Corte Constitucional decidió suspender provisionalmente el decreto hasta que tome una determinación de fondo al respecto

Petro ‘estalló’ por suspensión temporal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Maluma celebra su cumpleaños con

Maluma celebra su cumpleaños con nuevo tema junto a Kany García: “El regalo no es para mí”

Morat anunció su regreso a Bogotá con el ‘Ya Es Mañana World Tour’: todo lo que debe saber de las tres presentaciones

Premios Grammy 2026: Karol G fue anunciada como presentadora de uno de los premios de la gala 68

Mario Mendoza le “cantó la tabla” a Juan Pablo Raba en ‘Los hombres sí lloran’: “Uno tiende a personalizar el dolor”

Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Colombia

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

Luis Díaz deslumbró en Alemania con Bayern Múnich y ya lo ponen en la órbita del Balón de Oro

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo

Luis Suárez celebra su momento en Sporting: “Es bonito formar parte de la historia del club”

El nuevo deseo de Juan Carlos Osorio en Brasil: un refuerzo que también seduce a Millonarios